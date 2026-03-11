Diterjemahkan oleh
Milan, Gimenez mengejutkan: akan dipanggil untuk pertandingan melawan Lazio
KONDISI BAIK
Butuh waktu untuk kembali ke kondisi 100%, tetapi dasar awalnya sangat baik, jauh melebihi ekspektasi. Santiago Gimenez menunjukkan tanda-tanda positif dalam sesi latihan kemarin, bekerja dengan baik dan intensitas tinggi. Motivasi bisa membuat perbedaan, dan bagi mantan pemain Feyenoord ini, motivasinya tinggi karena dua alasan: berpartisipasi di Piala Dunia bersama Meksiko dan memperjuangkan tempatnya di tim Rossoneri untuk musim depan. Bagi Santi, saatnya untuk membuktikan diri dan menunjukkan semua kemampuannya.
Dipanggil bersama Lazio
Malam Minggu, Milan akan bertandang ke Olimpico untuk menghadapi Lazio dalam laga krusial yang dapat mempertahankan harapan untuk melakukan comeback sensasional dalam perebutan Scudetto melawan Inter, yang saat ini memimpin dengan keunggulan 7 poin. Mereka akan melakukannya tanpa Rabiot, yang dihukum oleh Komite Disiplin setelah mendapat kartu kuning dalam derby, tetapi dengan tambahan Gimenez: pemain internasional Meksiko itu, kecuali ada kejutan, akan dipanggil untuk pertandingan melawan tim asuhan Sarri.