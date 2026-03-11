Goal.com
Milan, Gimenez mengejutkan: akan dipanggil untuk pertandingan melawan Lazio

Milan, Gimenez kembali: pemain Meksiko itu kembali ke lapangan setelah menjalani operasi pergelangan kaki pada 19 Desember.

Penderitaan Santiago Gimenez akhirnya berakhir. Bebote telah pulih dari cedera pergelangan kaki kanan yang telah dideritanya selama beberapa waktu. Setelah terapi konservatif tidak memberikan hasil yang diharapkan, ia menjalani operasi di Belanda, Amsterdam, pada 19 Desember. Ia tidak bermain sejak 28 Oktober, hari ketika timnya bermainimbang 1-1 di Bergamo melawan Atalanta. Kemarin, kembalinya dia ke tim disambut dengan antusias oleh rekan-rekannya. Santi selalu mendukung tim Rossoneri, meskipun hanya dari pinggir lapangan. 

  • KONDISI BAIK

    Butuh waktu untuk kembali ke kondisi 100%, tetapi dasar awalnya sangat baik, jauh melebihi ekspektasi. Santiago Gimenez menunjukkan tanda-tanda positif dalam sesi latihan kemarin, bekerja dengan baik dan intensitas tinggi. Motivasi bisa membuat perbedaan, dan bagi mantan pemain Feyenoord ini, motivasinya tinggi karena dua alasan: berpartisipasi di Piala Dunia bersama Meksiko dan memperjuangkan tempatnya di tim Rossoneri untuk musim depan. Bagi Santi, saatnya untuk membuktikan diri dan menunjukkan semua kemampuannya. 

  • Dipanggil bersama Lazio

    Malam Minggu, Milan akan bertandang ke Olimpico untuk menghadapi Lazio dalam laga krusial yang dapat mempertahankan harapan untuk melakukan comeback sensasional dalam perebutan Scudetto melawan Inter, yang saat ini memimpin dengan keunggulan 7 poin. Mereka akan melakukannya tanpa Rabiot, yang dihukum oleh Komite Disiplin setelah mendapat kartu kuning dalam derby, tetapi dengan tambahan Gimenez: pemain internasional Meksiko itu, kecuali ada kejutan, akan dipanggil untuk pertandingan melawan tim asuhan Sarri.

