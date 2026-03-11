Milan, Gimenez mengejutkan: akan dipanggil untuk pertandingan melawan Lazio

Butuh waktu untuk kembali ke kondisi 100%, tetapi dasar awalnya sangat baik, jauh melebihi ekspektasi. Santiago Gimenez menunjukkan tanda-tanda positif dalam sesi latihan kemarin, bekerja dengan baik dan intensitas tinggi. Motivasi bisa membuat perbedaan, dan bagi mantan pemain Feyenoord ini, motivasinya tinggi karena dua alasan: berpartisipasi di Piala Dunia bersama Meksiko dan memperjuangkan tempatnya di tim Rossoneri untuk musim depan. Bagi Santi, saatnya untuk membuktikan diri dan menunjukkan semua kemampuannya.