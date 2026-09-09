Tiga jornada liga kini sudah berlalu dan satu kepastian yang muncul di kubu AC Milan adalah bahwa pekerjaan Ruben Amorim mulai terlihat dengan sangat jelas dalam susunan 11 pemain utamanya. Namun semuanya berubah saat pemain-pemain alternatif yang dimilikinya masuk, atau sejak awal dimainkan, dengan satu sektor khususnya, yakni lini pertahanan, yang levelnya berubah bergantung pada ada atau tidaknya satu pemain tertentu di lapangan.





Dia adalah Mario Gila, rekrutan penting dari sisi finansial pada musim panas dan sejauh ini menjadi penentu nyata keseimbangan AC Milan. Namun dia saja tidak cukup dan pada Januari, mau tak mau, Milan akan kembali ke bursa transfer.



