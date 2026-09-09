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cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, Gila tidak cukup: pada Januari kembali memburu Inacio

AC Milan
G. Inacio
R. Amorim
M. Gila
Sporting CP

Bek tengah asal Spanyol itu tak tergantikan, tetapi dia saja tidak cukup.

Tiga jornada liga kini sudah berlalu dan satu kepastian yang muncul di kubu AC Milan adalah bahwa pekerjaan Ruben Amorim mulai terlihat dengan sangat jelas dalam susunan 11 pemain utamanya. Namun semuanya berubah saat pemain-pemain alternatif yang dimilikinya masuk, atau sejak awal dimainkan, dengan satu sektor khususnya, yakni lini pertahanan, yang levelnya berubah bergantung pada ada atau tidaknya satu pemain tertentu di lapangan.


Dia adalah Mario Gila, rekrutan penting dari sisi finansial pada musim panas dan sejauh ini menjadi penentu nyata keseimbangan AC Milan. Namun dia saja tidak cukup dan pada Januari, mau tak mau, Milan akan kembali ke bursa transfer.


  • Dengan Gila dan tanpa Gila

    Sejak awal bursa transfer, mantan pemain Lazio itu sudah diidentifikasi sebagai tambahan ideal untuk meningkatkan kualitas skuad, baik dalam penjagaan lawan maupun dalam membangun serangan dari bawah dengan bola di kaki, dan data membuktikan betapa tepatnya perekrutan tersebut. Namun masalahnya, Gila saja tidak cukup dan selain itu, pengelolaan kondisi fisik dalam pemakaiannya setelah masalah kecil yang dialaminya pada musim panas memaksa Amorim melakukan rotasi penting dalam menit bermain. Tepat ketika ia tidak berada di lapangan, performa defensif Milan menurun dengan dua gol yang kebobolan justru terjadi saat dirinya absen.

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  • Pada Januari, Inacio kembali jadi target

    Maka, dengan Gabbia yang turun dalam urutan pilihan, Tomori yang kembali diintegrasikan setelah sempat disingkirkan, dan Diawara yang masih harus dilihat, pada Januari nanti bursa transfer mau tak mau akan menjadi penyelamat bagi Cardinale dan orang-orangnya. Seseorang harus pergi lebih dulu (dan Tomori akan kembali menjadi sosok sentral dalam konteks ini), tetapi kemudian, lapor Gazzetta dello Sport, Milan akan kembali melancarkan upaya untuk mendapatkan Goncalo Inacio, yang sudah lama diimpikan pada musim panas, tetapi tetap tertahan di Sporting Lisbon.



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