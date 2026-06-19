Ini adalah hari-hari yang menentukan bagi Milan: penolakan dari Markus Krosche dan Timmo Hardung—yang masing-masing tidak akan menjadi Kepala Bidang Sepak Bola dan direktur olahraga baru—telah mengejutkan Cardinale. Menurut sumber yang mengetahui informasi ini, Cardinale ingin mencoba lagi mendekati Eintracht, namun di saat yang sama ia juga mempertimbangkan rencana cadangan. Untuk posisi direktur olahraga, nama Devin Ozek, mantan pejabat di Bayer Leverkusen dan Fenerbahçe, mulai mencuat. Namun, ia perlu didampingi oleh seorang eksekutif tingkat atas yang mampu mengelola bidang olahraga. Kurang dari 20 hari menjelang pemusatan latihan, Milan berada dalam situasi yang sulit, dan musim ini tampaknya akan berjalan berat.