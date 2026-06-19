Gerry Cardinale melakukan perjalanan ke Roma, Italia. Menurut laporan rekan kami Andrea Longoni, pimpinan RedBird—dana investasi asal Amerika Serikat yang mengendalikan AC Milan—kemarin berada di ibu kota untuk urusan bisnis dan alasan pribadi. Saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan kunjungannya; salah satu spekulasi yang beredar adalah kunjungannya ke Vatikan untuk menemui Paus Leo XIV.
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Milan, Gerry Cardinale berada di Roma: apakah akan bertemu dengan Paus Leo XIV?
SPEKULASI TENTANG Pertemuan dengan KIROVSKI dan GARDINER
Seorang suporter yang memotretnya menceritakan adanya percakapan telepon yang 'sangat tegang' dengan seseorang. Ada dugaan bahwa Cardinale telah mengadakan pertemuan di Roma dengan Kirovski dan Gardiner, pengelola sementara bidang olahraga, sambil menunggu kedatangan Kepala Sepak Bola yang baru. Kirovski adalah orang kepercayaan Ibrahimovic dan bertanggung jawab atas Milan Futuro, sedangkan Gardiner, kelahiran 1994, bergabung dengan Milan sebagai analis dan tahun ini akan menjadi kepala pencari bakat baru klub Rossoneri.
AWAN DI ATAS MASA DEPAN
Ini adalah hari-hari yang menentukan bagi Milan: penolakan dari Markus Krosche dan Timmo Hardung—yang masing-masing tidak akan menjadi Kepala Bidang Sepak Bola dan direktur olahraga baru—telah mengejutkan Cardinale. Menurut sumber yang mengetahui informasi ini, Cardinale ingin mencoba lagi mendekati Eintracht, namun di saat yang sama ia juga mempertimbangkan rencana cadangan. Untuk posisi direktur olahraga, nama Devin Ozek, mantan pejabat di Bayer Leverkusen dan Fenerbahçe, mulai mencuat. Namun, ia perlu didampingi oleh seorang eksekutif tingkat atas yang mampu mengelola bidang olahraga. Kurang dari 20 hari menjelang pemusatan latihan, Milan berada dalam situasi yang sulit, dan musim ini tampaknya akan berjalan berat.