Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Friendly International - Italy U16 vs England U16Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Milan Futuro, resmi: Zanaga didatangkan dari Empoli

AC Milan
Transfers

Berasal dari Asti dan tumbuh besar di Juventus: pemain kelahiran 2008 ini siap mengenakan seragam merah-hitam

"AC Milan dengan bangga mengumumkan bahwa klub telah merekrut pemain Edoardo Zanaga, yang akan menjadi bagian dari Proyek Milan Futuro, yang didedikasikan untuk pembinaan dan pengembangan talenta muda.

Penyerang kelahiran tahun 2008 ini datang dari Empoli FC dan kini telah memilih untuk membela warna-warna Rossoneri"


Melalui siaran pers resmi yang dipublikasikan di situs resminya, Milan mengumumkan kedatangan penyerang muda Zanaga yang kemarin telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi.

  • SIAPA ITU ZANAGA

    Pemain kelahiran 2008 ini datang dari Empoli, salah satu akademi sepak bola paling terkemuka di Italia, dan bersiap untuk membuka babak baru dalam kariernya. Zanaga meninggalkan Empoli setelah menjalani perjalanan yang membantunya membangun fondasi yang kokoh, mulai dari pendidikan sepak bola, kebiasaan bermain, hingga kemampuan untuk tampil dalam pertandingan sesungguhnya. 


    Lahir di Asti pada 13 Maret 2008, tingginya 1,84 meter, berkebangsaan Italia, dan umumnya bermain sebagai penyerang kedua, namun juga dapat mengisi posisi yang lebih lebar di lini serang, baik di sisi kiri maupun kanan. Kaki dominannya adalah kaki kanan. Data pribadi hanyalah permulaan. Yang menarik bagi para pelatih adalah tipe penyerang seperti apa yang diwakilinya. Zanaga bukanlah penyerang tengah statis yang hanya mengandalkan area penalti, tetapi juga bukan penyerang ringan yang mengambang tanpa titik acuan. Ia berada di tengah-tengah, dan mungkin inilah ciri paling menarik dari profilnya. Ia sudah memiliki postur yang cukup menonjol untuk kategorinya, namun ia memadukan struktur tubuh tersebut dengan mobilitas yang memungkinkannya menghubungkan permainan, menyerang sayap, dan beroperasi di antara lini, seperti yang dijelaskan dalam ulasan mendalam dari Sprint e Sport.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milan crest
AC Milan
MIL