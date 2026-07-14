Milan Futuro, resmi: Zanaga didatangkan dari Empoli

Pemain kelahiran 2008 ini datang dari Empoli, salah satu akademi sepak bola paling terkemuka di Italia, dan bersiap untuk membuka babak baru dalam kariernya. Zanaga meninggalkan Empoli setelah menjalani perjalanan yang membantunya membangun fondasi yang kokoh, mulai dari pendidikan sepak bola, kebiasaan bermain, hingga kemampuan untuk tampil dalam pertandingan sesungguhnya.





Lahir di Asti pada 13 Maret 2008, tingginya 1,84 meter, berkebangsaan Italia, dan umumnya bermain sebagai penyerang kedua, namun juga dapat mengisi posisi yang lebih lebar di lini serang, baik di sisi kiri maupun kanan. Kaki dominannya adalah kaki kanan. Data pribadi hanyalah permulaan. Yang menarik bagi para pelatih adalah tipe penyerang seperti apa yang diwakilinya. Zanaga bukanlah penyerang tengah statis yang hanya mengandalkan area penalti, tetapi juga bukan penyerang ringan yang mengambang tanpa titik acuan. Ia berada di tengah-tengah, dan mungkin inilah ciri paling menarik dari profilnya. Ia sudah memiliki postur yang cukup menonjol untuk kategorinya, namun ia memadukan struktur tubuh tersebut dengan mobilitas yang memungkinkannya menghubungkan permainan, menyerang sayap, dan beroperasi di antara lini, seperti yang dijelaskan dalam ulasan mendalam dari Sprint e Sport.