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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Milan enggan menyerah: Amorim buka kembali peluang gaet bintang Real Madrid

Transfers
Juventus vs AC Milan
Juventus
AC Milan
Serie A
R. Amorim
G. Ramos
Endrick
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Champions League
Roma
Italia
Portugal
Brasil
Spanyol

Jadwal baru untuk mencoba lagi, dan pesaing Italia masuk dalam gambar

Milan bersiap membuka kembali salah satu file penyerangan yang gagal dituntaskan selama bursa transfer musim panas.

Klub raksasa Italia itu menetapkan bulan Januari sebagai waktu yang mungkin untuk kembali ke meja negosiasi dengan salah satu bintang Real Madrid.

  • Amorim Ungkap Strategi Milan

    Ruben Amorim akan menjalani ujian besar pertamanya sebagai pelatih Milan menghadapi Juventus, namun ia tak menghindari pembicaraan soal bursa transfer dalam konferensi pers menjelang laga tersebut, seraya menegaskan adanya keselarasan antara dirinya dengan Gerry Cardinale dan Calvelli dalam menentukan kebutuhan tim.

    Amorim mengatakan: "Saya berbicara dengan Cardinale dan Calvelli setiap hari, jadi keberadaan mereka adalah hal yang wajar bagi saya. Saya sangat senang dengan periode transfer ini. Kami memiliki pemain-pemain baru berkualitas tinggi yang akan membantu kami sepanjang musim, dan juga di masa depan. Itulah tujuan kami. Saya juga ingin menjelaskan cara kerja Milan: semua orang harus sepakat mengenai pemain yang ingin kami datangkan."

    Milan sebelumnya telah merampungkan transfer Goncalo Ramos tiga hari sebelum bursa transfer musim panas dibuka, dan penyerang asal Portugal itu dengan cepat mendapat dukungan dari semua pihak sebagai pilihan pertama di posisi ujung tombak.

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  • Ramos menutup pintu bagi transfer alternatif

    Nilai transfer tetap Gonçalo Ramos mencapai 70 juta euro, yang membuat Milan kehilangan kesempatan untuk mendatangkan penyerang pengganti secara permanen selama musim panas.

    Dari sinilah, bersamaan dengan komitmen klub terhadap strateginya yang berlandaskan pengembangan pemain muda, Milan memperpanjang kontrak Camarda hingga 30 Juni 2031, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan hingga 2032, sebelum mengambil keputusan untuk mempromosikannya menjadi satu-satunya pengganti bagi penyerang asal Portugal tersebut.

    Kondisi ini akan berlanjut setidaknya hingga Januari, saat kelompok kerja di dalam klub mengadakan evaluasi menyeluruh atas situasi, berdasarkan data yang akan dikumpulkan selama empat bulan pertama musim ini.

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  • Endrick: Gol yang Tertunda

    Milan sudah bekerja sejak beberapa waktu, yang berlangsung setidaknya dua pekan, untuk mendatangkan seorang penyerang menonjol, dan pilihan jatuh kepada Endrick, penyerang Brasil kelahiran tahun 2006 yang bermain di skuad Real Madrid. Cardinale membahas transfer ini secara langsung dengan para pejabat Real Madrid, namun ia berhadapan dengan penolakan Jose Mourinho atas kepergian mantan pemain Palmeiras itu dengan status pinjaman, sebuah sikap yang menimbulkan kekecewaan bagi Milan dan Roma, menurut yang dilaporkan situs "Calciomercato".

    Endrick sejauh ini belum tampil bersama Real Madrid, di tengah masih berlangsungnya tahapan pemulihannya dari cedera, namun Milan berharap bisa mendapatkan jasanya pada Januari dengan status pinjaman disertai opsi pembelian.

    Terwujudnya tujuan ini akan sangat bergantung pada cara dan waktu Mourinho mengandalkan pemain Brasil tersebut selama paruh pertama musim.

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  • Milan akan mencoba lagi, dan Roma masuk dalam gambaran

    Menurut "Calciomercato", Cardinale, Amorim, dan tim kerja akan kembali mencoba mendatangkan Endrick, terlepas dari hasil upaya sebelumnya.

    Milan menilai pemain Brasil itu mampu mengisi posisi penyerang tengah, sekaligus bermain di belakang Goncalo Ramos dalam posisi penyerang bayangan.

    Endrick menjadi contoh paling menonjol dari sebuah strategi yang jelas di dalam tubuh Milan, yang berlandaskan pada membuka kembali berkas transfer-transfer yang sebelumnya gagal dirampungkan, di tengah keyakinan klub bahwa proyek membangun tim yang mampu bersaing dan meraih gelar masih berada di tahap awal.

    Situs tersebut mengutip surat kabar "Corriere dello Sport" yang menyebut bahwa klub Roma juga memandang Endrick sebagai salah satu nama yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat lini serang di masa depan.

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