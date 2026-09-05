Menurut "Calciomercato", Cardinale, Amorim, dan tim kerja akan kembali mencoba mendatangkan Endrick, terlepas dari hasil upaya sebelumnya.
Milan menilai pemain Brasil itu mampu mengisi posisi penyerang tengah, sekaligus bermain di belakang Goncalo Ramos dalam posisi penyerang bayangan.
Endrick menjadi contoh paling menonjol dari sebuah strategi yang jelas di dalam tubuh Milan, yang berlandaskan pada membuka kembali berkas transfer-transfer yang sebelumnya gagal dirampungkan, di tengah keyakinan klub bahwa proyek membangun tim yang mampu bersaing dan meraih gelar masih berada di tahap awal.
Situs tersebut mengutip surat kabar "Corriere dello Sport" yang menyebut bahwa klub Roma juga memandang Endrick sebagai salah satu nama yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat lini serang di masa depan.
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