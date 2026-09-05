Ruben Amorim akan menjalani ujian besar pertamanya sebagai pelatih Milan menghadapi Juventus, namun ia tak menghindari pembicaraan soal bursa transfer dalam konferensi pers menjelang laga tersebut, seraya menegaskan adanya keselarasan antara dirinya dengan Gerry Cardinale dan Calvelli dalam menentukan kebutuhan tim.

Amorim mengatakan: "Saya berbicara dengan Cardinale dan Calvelli setiap hari, jadi keberadaan mereka adalah hal yang wajar bagi saya. Saya sangat senang dengan periode transfer ini. Kami memiliki pemain-pemain baru berkualitas tinggi yang akan membantu kami sepanjang musim, dan juga di masa depan. Itulah tujuan kami. Saya juga ingin menjelaskan cara kerja Milan: semua orang harus sepakat mengenai pemain yang ingin kami datangkan."

Milan sebelumnya telah merampungkan transfer Goncalo Ramos tiga hari sebelum bursa transfer musim panas dibuka, dan penyerang asal Portugal itu dengan cepat mendapat dukungan dari semua pihak sebagai pilihan pertama di posisi ujung tombak.

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