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Youssouf Fofana MilanGetty Images

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Milan, dua klub Inggris incar Fofana: harga dan posisi gelandang Prancis itu

AC Milan

Milan, lini tengah sesak: Fofana punya dua peminat di bursa transfer

Besok AC Milan akan menghadapi ujian yang jelas jauh lebih penting dibandingkan laga di Glasgow melawan Celtic. Menghadapi Inter, Amorim mengharapkan peningkatan dari timnya: Fofana juga akan mendapat kesempatan dan ingin meyakinkan pelatih asal Portugal itu untuk menyongsong musim depan. Bagi AC Milan, mantan pemain Monaco itu bukan sosok yang tak tersentuh.

  • Harganya 20 juta

    AC Milan telah memasukkan Fofana ke daftar jual dan meminta sekitar 20 juta untuk hak registrasinya: sebuah keputusan yang juga disetujui agen sang mantan pemain Monaco. Sejauh ini Crystal Palace dan Everton telah melakukan penjajakan, tetapi pemain itu tampaknya cenderung bertahan di AC Milan untuk memperjuangkan peluangnya.

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