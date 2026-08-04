Besok AC Milan akan menghadapi ujian yang jelas jauh lebih penting dibandingkan laga di Glasgow melawan Celtic. Menghadapi Inter, Amorim mengharapkan peningkatan dari timnya: Fofana juga akan mendapat kesempatan dan ingin meyakinkan pelatih asal Portugal itu untuk menyongsong musim depan. Bagi AC Milan, mantan pemain Monaco itu bukan sosok yang tak tersentuh.