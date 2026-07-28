Soulé mendapat 2,5 juta euro bersih per musim, gaji yang sejalan dengan parameter ekonomi Milan. Milan sedang mencari gelandang serang berkaki kiri, yang bisa melengkapi lini tersebut bersama Pulisic dan Nkunku, yang sama-sama dipantau Roma tetapi tidak dijual.

Agen sang pemain, Martin Guastadisegno, pada akhir Juni kepada Corriere dello Sport menepis rumor bursa transfer: “Semua kabar soal tawaran untuknya tidak benar dan tentu saja kami tidak bisa menolak proposal yang tidak pernah diajukan kepada kami. Bukan soal Arab Saudi dan 10 juta yang ditolak. Saya menerima banyak telepon dalam beberapa pekan terakhir, saya sudah berbicara dengan beberapa klub, tetapi tak satu pun yang benar-benar maju secara konkret dan karena itu kami tidak ke mana-mana. Soulé adalah aset Roma. Dan jika ada seseorang dari dalam yang membocorkan semua rumor ini, itu hanya merugikan Matias, seorang profesional teladan yang sudah memberikan segalanya untuk seragam ini”