Ada nama baru untuk lini serang AC Milan. Menurut laporan Matteo Moretto,dalam beberapa hari terakhir Matias Soulé telah ditawarkan kepada AC Milan, winger kelahiran 2003 yang kontraknya bersama Roma akan berakhir pada 2029. AC Milan sudah berminggu-minggu mencari pemain berkaki kiri yang bisa bergerak di belakang penyerang, mampu menjamin gol dan assist, sempat mencoba merekrut Kos Karetsas dari Genk, tetapi kini setelah pemain Yunani itu memilih Dortmund, mereka harus mengevaluasi alternatif yang ada. Dan Soulé adalah salah satunya. Mantan pemain Frosinone dan Juventus itu tidak tak tersentuh bagi Gasperini dan merupakan profil yang disukai Amorim.
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Milan ditawari Matias Soulé dari Roma: profilnya disukai AC Milan
Berapa yang diminta Roma
Roma telah menempatkan Soulé di pasar transfer dan sang pemain mulai melihat-lihat opsi. Harga untuk kartunya adalah 35 juta euro, sama dengan yang dibayarkan Dortmund untuk Karetsas. Roma, yang pada 2024 merekrutnya dari Juventus seharga 25,6 juta euro ditambah bonus 4 juta euro (Juventus memiliki 10% dari penjualan kembali pemain Argentina itu), ingin mencatat capital gain dan mendorong terjadinya lelang. Untuk saat ini, proposal konkret baru datang dari Arab Saudi (Al Alhi dan Al-Ittihad), sementara di Eropa pemain Argentina itu diminati Stuttgart, Sunderland, dan Fulham, yang belum melampaui tahap meminta informasi. Milan tidak menganggapnya sebagai prioritas, tetapi namanya tetap ada dalam daftar.
Soulé mendapat 2,5 juta euro bersih per musim, gaji yang sejalan dengan parameter ekonomi Milan. Milan sedang mencari gelandang serang berkaki kiri, yang bisa melengkapi lini tersebut bersama Pulisic dan Nkunku, yang sama-sama dipantau Roma tetapi tidak dijual.
Agen sang pemain, Martin Guastadisegno, pada akhir Juni kepada Corriere dello Sport menepis rumor bursa transfer: “Semua kabar soal tawaran untuknya tidak benar dan tentu saja kami tidak bisa menolak proposal yang tidak pernah diajukan kepada kami. Bukan soal Arab Saudi dan 10 juta yang ditolak. Saya menerima banyak telepon dalam beberapa pekan terakhir, saya sudah berbicara dengan beberapa klub, tetapi tak satu pun yang benar-benar maju secara konkret dan karena itu kami tidak ke mana-mana. Soulé adalah aset Roma. Dan jika ada seseorang dari dalam yang membocorkan semua rumor ini, itu hanya merugikan Matias, seorang profesional teladan yang sudah memberikan segalanya untuk seragam ini”
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