Pendahuluan yang perlu disampaikan: Milan sangat mengandalkan Camarda, baik untuk saat ini maupun terutama untuk masa depan, hingga saat ini klub sedang bernegosiasi dengan agennya mengenai perpanjangan kontrak hingga tahun 2031. Hubungan antara kedua belah pihak tampaknya sangat baik dan seharusnya tidak ada kendala untuk menandatangani kesepakatan secara resmi dalam beberapa minggu ke depan. Setelah beberapa proyek yang gagal, seperti pengalaman bersama Milan Futuro dan Lecce di Serie A, kini saatnya untuk merancang jalur yang tepat tanpa mengulangi kesalahan yang sama.
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Milan di persimpangan jalan terkait Camarda: antara perpanjangan kontrak, Amorim, dan tawaran dari Serie B
KESEMPATAN BERSAMA AMORIM
Jika keputusan itu sepenuhnya ada di tangannya, Camarda tidak akan ragu jersey mana yang akan dikenakannya musim depan: jersey merah-hitam Milan. Mantan anak ajaib sepak bola Italia ini merasa siap untuk merebut posisi penting di tim idamannya dan mengenakan jersey yang telah ia bela sejak masih kecil. Kesempatan itu akan datang dari Amorim pada tahap awal persiapan musim panas ini: jika pemain kelahiran 2008 ini mampu meyakinkan pelatih asal Portugal tersebut, maka ada peluang bagus baginya untuk berkembang sebagai alternatif bagi Goncalo Ramos.
SAMP DAN JALAN YANG BERBEDA
Beberapa klub asing telah menanyakan informasi mengenai Camarda kepada Milan; Ibrahimovic tampaknya hanya mempertimbangkan peminjaman. Mungkin justru ke Sampdoria yang sedang gencar-gencarnya melakukan pendekatan: Camarda akan memiliki kesempatan untuk selalu bermain di klub bersejarah dengan stadion megah dan suporter yang antusias. Saat ini, sang pemain belum memberikan jawaban karena ingin meyakinkan Amorim.
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