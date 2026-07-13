Milan di persimpangan jalan terkait Camarda: antara perpanjangan kontrak, Amorim, dan tawaran dari Serie B

Pendahuluan yang perlu disampaikan: Milan sangat mengandalkan Camarda, baik untuk saat ini maupun terutama untuk masa depan, hingga saat ini klub sedang bernegosiasi dengan agennya mengenai perpanjangan kontrak hingga tahun 2031. Hubungan antara kedua belah pihak tampaknya sangat baik dan seharusnya tidak ada kendala untuk menandatangani kesepakatan secara resmi dalam beberapa minggu ke depan. Setelah beberapa proyek yang gagal, seperti pengalaman bersama Milan Futuro dan Lecce di Serie A, kini saatnya untuk merancang jalur yang tepat tanpa mengulangi kesalahan yang sama.