France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final

Milan, dengarkan Rakitic: "Modric akan bermain setidaknya 2 atau 3 tahun lagi"

Rekan senegaranya sang gelandang AC Milan angkat bicara.

Ivan Rakitic memberikan pandangannya tentang masa depan Luka Modric di Milan.

Mantan gelandang Kroasia Barcelonaitu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Modric tiga tahun lebih tua dariku, tapi aku tak terkejut melihatnya masih bermain. Luka berbeda dari yang lain, dia memiliki semangat yang luar biasa dan secara fisik dia masih terlihat seperti anak muda."

"Apakah di Milan mereka berharap bisa menikmati permainannya selama satu tahun lagi? Hanya satu tahun? Menurut saya, Modric bisa terus bermain setidaknya dua atau tiga musim lagi."

  • DERBY GELAR JUARA

    "Inter unggul 7 poin dan jelas menjadi favorit, tapi derby hari Minggu lalu membuktikan bahwa Milan tidak berada di posisi itu secara kebetulan dan masih bisa memanfaatkan peluangnya. Masih ada banyak pertandingan tersisa dan dalam sepak bola, jangan pernah bilang tidak mungkin. Mengingat sifat Modric, dia pasti belum menyerah. Bahkan, saya bisa katakan bahwa dia masih sangat berambisi untuk mengangkat trofi. Tenang saja,jika Luka tetap di Milan, dia akan melakukannya untuk menang. Yang terpenting baginya adalah kebaikan tim. Jika Modric harus berperan seperti Gattuso, maka dia akan melakukannya. Dia selalu cerdas, dia adalah seorang pemimpin sejati."

