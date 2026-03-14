Milan, dengarkan Rakitic: "Modric akan bermain setidaknya 2 atau 3 tahun lagi"

Ivan Rakitic memberikan pandangannya tentang masa depan Luka Modric di Milan.

Mantan gelandang Kroasia Barcelonaitu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Modric tiga tahun lebih tua dariku, tapi aku tak terkejut melihatnya masih bermain. Luka berbeda dari yang lain, dia memiliki semangat yang luar biasa dan secara fisik dia masih terlihat seperti anak muda."

"Apakah di Milan mereka berharap bisa menikmati permainannya selama satu tahun lagi? Hanya satu tahun? Menurut saya, Modric bisa terus bermain setidaknya dua atau tiga musim lagi."