Ayah Gimenez melanjutkan penjelasannya soal alasan yang mendorong memilih Porto: "Santi adalah anak yang sangat reflektif. Kami tidak hanya melihat nama-nama klub, tetapi juga pelatihnya, bagaimana cara bermainnya, variasi serangannya, apa yang bisa diciptakan, apakah bermain di Liga Champions dan bagaimana mereka bermain. Ada sangat banyak faktor yang memengaruhi keputusan untuk pindah ke tim lain dan, sebenarnya, kami menjalani semuanya sebagaimana datangnya. Kami berpikir bahwa Milan akan menjadi peluang besar karena, selain fakta bahwa Santi tumbuh dengan menyaksikan Milan, ketika dia tiba di Milan, dia melupakan tim-tim lain dan kami berangkat ke Milan. Kenyataannya, bagi saya Porto adalah langkah maju yang bagus karena ini adalah tim yang akan bersaing di liga domestiknya, yang akan bertarung untuk gelar, yang akan bermain di Liga Champions dan, sejujurnya, memiliki skuad yang benar-benar sangat bagus"

Lalu soal bulan-bulan terakhir Santiago di Milan: "Saat dia bermain, dia menjalani sembilan pertandingan, tetapi dalam sembilan pertandingan itu dia tetap terus bermain meski mengalami cedera dan tidak mau berhenti karena dia adalah starter. Santi tidak mengonsumsi obat apa pun, dia bahkan mengonsumsi Dosul (antidepresan, red) demi bisa bermain, karena mereka tidak punya pilihan lain dan karena penyerang lainnya cedera. Ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui dunia, tetapi saya tahu. Soal performa, bisa jadi dia memang tidak tampil baik atau tidak produktif: dalam sembilan pertandingan pertama yang dia mainkan sebelum cedera, sebenarnya dia adalah starter. Ketika dia kembali dari cedera, tim mengalami kemerosotan besar, dari peringkat pertama ke peringkat kelima. Itu bagian dari proses pertumbuhan, bukan akhir dari segalanya. Dia berusia 25 tahun, telah mencetak 99 gol dalam kariernya dan dalam 12 pertandingan di Liga Champions dia mencatatkan 8 gol dan 2 assist".