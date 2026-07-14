Milan, dari Ramos hingga Pulisic: jadwal kembalinya para pemain timnas

Redaksi Sky Sport telah merilis jadwal kembalinya para pemain yang masih absen: ada yang sedang berlibur, ada yang berlaga di Piala Dunia, dan ada pula yang sedang berlibur namun mengalami cedera. Mari kita lihat jadwalnya secara rinci:





Estupinan - 24 Juli di Milanello

; Gimenez, Pulisic - 29 Juli di Milanello karena cedera

; GonçaloRamos, Leao - 29 Juli di Perth

; DeWinter, Jashari, Saelemaekers - 2 Agustus di Perth

; Maignan, Rabiot - 12 Agustus di Milanello

Maignan dan Rabiot, yang akan bertanding malam ini di semifinal melawan Spanyol, akan kembali pada pertengahan Agustus terlepas dari hasil hari ini karena mereka tetap akan bermain di final. Apakah itu final utama atau perebutan tempat ketiga-keempat, kita akan lihat nanti, namun kembalinya mereka ke markas praktis sangat dekat dengan hari pertama liga, yang akan dimulai dengan pertandingan Torino vs Milan pada 23 Agustus pukul 20.45.

Gimenez dan Pulisic, yang keduanya mengalami cedera saat Piala Dunia, akan kembali pada akhir Juli namun tidak akan ikut dalam tur pramusim: mereka akan tetap di Milanello untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Para pemain lainnya akan bergabung di Australia, menyusul rombongan untuk mengikuti berbagai pertandingan persahabatan musim panas di berbagai belahan dunia. Kasus Modric berbeda. Pemain asal Kroasia ini secara resmi tidak terikat kontrak, tetapi jika ia memperbarui kontraknya dengan Milan seperti yang diperkirakan, maka ia pun akan kembali pada hari-hari terakhir bulan Juli.