Tim Milan asuhan Ruben Amorim sedang berlatih di Milanello untuk mempersiapkan musim 2026/2027. Dengan adanya pemain yang cedera, pemain yang sedang liburan, maupun yang masih bertanding di Piala Dunia, skuad yang tersedia bagi pelatih asal Portugal itu belum final. Sambil menunggu kembalinya para "bintang", mantan pemain Manchester United ini tetap memiliki kesempatan untuk menguji kemampuan para pemain muda seperti Comotto, Ossola, Cissè, Camarda, Guernier, dan Kostic di lapangan.
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Milan, dari Ramos hingga Pulisic: jadwal kembalinya para pemain timnas
JADWAL KEMBALI KE MILANELLO
Redaksi Sky Sport telah merilis jadwal kembalinya para pemain yang masih absen: ada yang sedang berlibur, ada yang berlaga di Piala Dunia, dan ada pula yang sedang berlibur namun mengalami cedera. Mari kita lihat jadwalnya secara rinci:
Estupinan - 24 Juli di Milanello
; Gimenez, Pulisic - 29 Juli di Milanello karena cedera
; GonçaloRamos, Leao - 29 Juli di Perth
; DeWinter, Jashari, Saelemaekers - 2 Agustus di Perth
; Maignan, Rabiot - 12 Agustus di Milanello
Maignan dan Rabiot, yang akan bertanding malam ini di semifinal melawan Spanyol, akan kembali pada pertengahan Agustus terlepas dari hasil hari ini karena mereka tetap akan bermain di final. Apakah itu final utama atau perebutan tempat ketiga-keempat, kita akan lihat nanti, namun kembalinya mereka ke markas praktis sangat dekat dengan hari pertama liga, yang akan dimulai dengan pertandingan Torino vs Milan pada 23 Agustus pukul 20.45.
Gimenez dan Pulisic, yang keduanya mengalami cedera saat Piala Dunia, akan kembali pada akhir Juli namun tidak akan ikut dalam tur pramusim: mereka akan tetap di Milanello untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi. Para pemain lainnya akan bergabung di Australia, menyusul rombongan untuk mengikuti berbagai pertandingan persahabatan musim panas di berbagai belahan dunia. Kasus Modric berbeda. Pemain asal Kroasia ini secara resmi tidak terikat kontrak, tetapi jika ia memperbarui kontraknya dengan Milan seperti yang diperkirakan, maka ia pun akan kembali pada hari-hari terakhir bulan Juli.
JADWAL PERTANDINGAN PERSAHABATAN DAN DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL SAAT INI
Celtic vs Milan: Sabtu, 25 Juli, Celtic Park - Glasgow
Milan vs Inter: Rabu, 5 Agustus, Optus Stadium - Perth
Chelsea vs Milan: Minggu, 9 Agustus, Stadion Gelora Bung Karno - Indonesia
Manchester United vs Milan: Sabtu, 15 Agustus, Tarczynski Arena - Breslavia
PENJAGA GAWANG: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
PEMAIN BELAKANG: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
GELANDANG: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
PENYERANG: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
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