Emanuele Tramacere

Milan dan Juventus, Tonali semakin menjauh: tawaran fantastis dari Manchester United segera datang

AC Milan
Juventus
S. Tonali
Newcastle United
Manchester United
Sandro Tonali, kini lebih dari sebelumnya, benar-benar menjadi perbincangan hangat. Gol dan assist yang menentukan hasil pertandingan Italia melawan Irlandia Utara, pada babak pertama playoff kualifikasi Piala Dunia mendatang, dan dalam laga yang ia jalani tanpa kondisi fisik yang prima, telah mengembalikan gelandang Newcastle ini ke posisi sebagai pemain "tak tergantikan", bahkan mungkin pemain terbaik di timnas Italia.


Namun, penampilannya bersama timnas Italia menjadi kunci untuk kembali membicarakan masa depan pemain kelahiran tahun 2000 ini, yang telah memicu impian dan penyesalan bagi mereka yang ingin melihatnya kembali di Serie A, sekaligus memicu spekulasi tentang masa depan yang jauh dari Newcastle, namun tetap di Premier League. Dan jalur ini, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, saat ini merupakan opsi yang paling mudah ditempuh, jika bukan yang paling mungkin.


  • MIMPI JUVENTUS

    Klub Italia yang paling dekat dengan Tonali dalam setahun terakhir ini tak diragukan lagi adalah Juventus. Klub Bianconeri ini harus mendatangkan setidaknya satu pemain bintang untuk lini tengah, dan dalam rencana Giorgio Chiellini selalu ada keinginan untuk merekrut pemain muda, karismatik, sebaiknya asal Italia, dan yang mampu bermain baik dalam formasi dua maupun tiga gelandang. Tonali adalah dan tetap menjadi profil ideal, namun tanpa kepastian lolos ke Liga Champions, mengajukan tawaran akan menjadi hal yang mustahil.

  • KEMBALI KE MILAN

    Sandro sangat ingin kembali ke Italia, dan terutama ingin kembali ke Milan, klub yang ia dukung dan yang ia tinggalkan karena masalah keuangan—bukan karena dirinya, melainkan karena pihak klub. Ia menerima tawaran Newcastle pada masa-masa sulit dan tidak menyesalinya, namun cepat atau lambat ia ingin kembali ke Milan. Saat ini Milan sedang mencari gelandang dengan karakteristik seperti dirinya, namun di satu sisi The Magpies kemungkinan besar tidak akan bernegosiasi lagi dengan klub yang telah mereka bayar dengan jutaan pound, sementara di sisi lain angka-angka dalam potensi transfer tersebut dianggap di luar pasar oleh pihak manajemen.

  • ARSENAL VS MANCHESTER UNITED

    Jadi, dengan mempertimbangkan kontrak hingga 30 Juni 2028 yang membuat Newcastle berada dalam posisi yang menguntungkan serta gaji sekitar 8 juta euro per tahun yang jauh di luar jangkauan klub-klub Serie A, masa depan Sandro Tonali kemungkinan besar akan tetap berada di Liga Premier. Arsenal, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, adalah klub yang paling gencar mengejarnya bahkan selama bursa transfer musim dingin terakhir, namun saat ini Manchester United yang sangat tertarik pada pemain tersebut. Mereka berencana melakukan dua pergerakan di lini tengah dan sedang mempersiapkan kesepakatan besar-besaran baik dengan pemain maupun Newcastle untuk menuntaskan transfer sebelum akhir musim. Dan Serie A, dalam kondisi ini, tak bisa tidak akan semakin menjauh.