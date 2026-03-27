Milan dan Juventus, Tonali semakin menjauh: tawaran fantastis dari Manchester United segera datang

Sandro Tonali, kini lebih dari sebelumnya, benar-benar menjadi perbincangan hangat. Gol dan assist yang menentukan hasil pertandingan Italia melawan Irlandia Utara, pada babak pertama playoff kualifikasi Piala Dunia mendatang, dan dalam laga yang ia jalani tanpa kondisi fisik yang prima, telah mengembalikan gelandang Newcastle ini ke posisi sebagai pemain "tak tergantikan", bahkan mungkin pemain terbaik di timnas Italia.





Namun, penampilannya bersama timnas Italia menjadi kunci untuk kembali membicarakan masa depan pemain kelahiran tahun 2000 ini, yang telah memicu impian dan penyesalan bagi mereka yang ingin melihatnya kembali di Serie A, sekaligus memicu spekulasi tentang masa depan yang jauh dari Newcastle, namun tetap di Premier League. Dan jalur ini, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, saat ini merupakan opsi yang paling mudah ditempuh, jika bukan yang paling mungkin.



