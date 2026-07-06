Ruben Amorim memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana Milan-nya harus bermain dan pemain mana saja yang sesuai dengan filosofi sepak bola yang ingin ia terapkan di Rossonero. Kuncinya terletak pada keselarasan gagasan dan strategi dengan pemilik klub, Gerry Cardinale: langkah-langkah awal di bursa transfer mengonfirmasi visi baru ini, yaitu adanya keselarasan penuh antara staf teknis dan jajaran manajemen. Pada fase awal ini, klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi telah meresmikan kedatangan Goncalo Ramos dari PSG dan bersiap untuk menyelesaikan transfer Mario Gila dari Lazio. Selanjutnya, akan ada fase kedua di mana tim kerja strategis akan berupaya melepas ke bursa transfer semua pemain yang tidak masuk dalam rencana. Dua nama yang paling menonjol adalah Lofttus-Cheek dan Tomori, yang kontrak keduanya akan berakhir pada tahun 2027.
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Milan, Coventry menanyakan kabar tentang Loftus-Cheek dan Tomori
Jajak Pendapat Coventry
Frank Lampard sangat mengenal baik Fikayo Tomori maupun Ruben Loftus-Cheek karena ia pernah melatih mereka di Coventry. Pelatih tim yang baru saja promosi ke Liga Premier ini telah meminta klubnya untuk menghubungi Milan guna menanyakan syarat-syarat pelepasan kedua pemain asal Inggris tersebut. Kontak antara kedua belah pihak terjadi pada akhir pekan lalu.
BUKAN HANYA COVENTRY
Dari perpanjangan kontrak hingga pelepasan, prospek Tomori di Milan berubah dengan cepat. Musim lalu, berkat kepercayaan Allegri, Milan telah memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak bek asal Inggris tersebut, namun pada akhirnya tidak terwujud, antara lain karena kegagalan lolos ke Liga Champions. Kini Fikayo menyadari bahwa saatnya telah tiba untuk berpisah, lima tahun setelah kedatangannya dari Chelsea. Bek asal Inggris ini memiliki sejumlah peminat di Liga Premier, sama halnya dengan Loftus-Cheek, dan Coventry hanyalah klub pertama yang secara konkret menunjukkan minatnya.
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