Milan, Coventry menanyakan kabar tentang Loftus-Cheek dan Tomori

Ruben Amorim memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana Milan-nya harus bermain dan pemain mana saja yang sesuai dengan filosofi sepak bola yang ingin ia terapkan di Rossonero. Kuncinya terletak pada keselarasan gagasan dan strategi dengan pemilik klub, Gerry Cardinale: langkah-langkah awal di bursa transfer mengonfirmasi visi baru ini, yaitu adanya keselarasan penuh antara staf teknis dan jajaran manajemen. Pada fase awal ini, klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi telah meresmikan kedatangan Goncalo Ramos dari PSG dan bersiap untuk menyelesaikan transfer Mario Gila dari Lazio. Selanjutnya, akan ada fase kedua di mana tim kerja strategis akan berupaya melepas ke bursa transfer semua pemain yang tidak masuk dalam rencana. Dua nama yang paling menonjol adalah Lofttus-Cheek dan Tomori, yang kontrak keduanya akan berakhir pada tahun 2027.