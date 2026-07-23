Modric dan Milan, lanjut bersama. Gelandang Kroasia itu telah menepis semua keraguan dan memutuskan untuk terus menghadirkan keajaiban di lapangan sepak bola. Terlalu besar ambisinya untuk menulis akhir yang berbeda dibanding penutup yang sedih dan buruk pada Mei, dengan kekalahan di San Siro melawan Cagliari yang memastikan keluarnya Milan dari empat besar klasemen dan konsekuensinya adalah perpisahan dengan Liga Champions.