Modric dan Milan, lanjut bersama. Gelandang Kroasia itu telah menepis semua keraguan dan memutuskan untuk terus menghadirkan keajaiban di lapangan sepak bola. Terlalu besar ambisinya untuk menulis akhir yang berbeda dibanding penutup yang sedih dan buruk pada Mei, dengan kekalahan di San Siro melawan Cagliari yang memastikan keluarnya Milan dari empat besar klasemen dan konsekuensinya adalah perpisahan dengan Liga Champions.
Ac Milan
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Milan, Cardinale dan Amorim melakukan panggilan dengan Modric: hari ini teken kontrak hingga 2027
Tanda tangan lewat panggilan video
Pada awal sore Modric akan menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan Milan hingga 2027 dengan nilai 3,5 juta euro. Penandatanganan resmi itu dijadwalkan dilakukan dari jarak jauh melalui panggilan video dengan Amorim dan Cardinale yang terhubung dari Milan: dua sosok yang sangat mendorong untuk meyakinkan legenda Kroasia itu agar melanjutkan kiprahnya di Milan.
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