Milan-Camarda, masa depan sudah ditentukan: berapa banyak yang diterima Lecce

Francesco Camarda telah ditebus oleh Lecce, namun masa depannya di Milan sama sekali tidak terpengaruh oleh langkah yang diambil oleh klub asal Salento tersebut.

Bakat muda kelahiran 2008 ini — yang tumbuh di akademi Rossoneri — telah merasakan musim profesional pertamanya di Serie A, bahkan mencetak satu gol melawan Bologna, dan telah membuktikan kemampuannya secara konsisten di liga utama Italia.

Klub asal Puglia tersebut telah memutuskan untuk mengambil langkah dengan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian dengan Milan, namun kini klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi siap untuk mengambil langkah selanjutnya.