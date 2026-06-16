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Francesco Camarda LecceGetty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan-Camarda, masa depan sudah ditentukan: berapa banyak yang diterima Lecce

AC Milan
Transfers
Lecce
F. Camarda

Keputusan telah diambil mengenai masa depan penyerang muda tersebut.

Francesco Camarda telah ditebus oleh Lecce, namun masa depannya di Milan sama sekali tidak terpengaruh oleh langkah yang diambil oleh klub asal Salento tersebut.

Bakat muda kelahiran 2008 ini — yang tumbuh di akademi Rossoneri — telah merasakan musim profesional pertamanya di Serie A, bahkan mencetak satu gol melawan Bologna, dan telah membuktikan kemampuannya secara konsisten di liga utama Italia.

Klub asal Puglia tersebut telah memutuskan untuk mengambil langkah dengan menggunakan opsi pembelian yang tercantum dalam perjanjian dengan Milan, namun kini klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi siap untuk mengambil langkah selanjutnya.

  • PEMBELIAN KEMBALI...

    Penyerang tengah kelahiran 2008 tersebut telah ditebus oleh Lecce dengan nilai (yang disepakati musim panas lalu) sebesar 3 juta euro, sebagaimana diumumkan secara resmi oleh klub asal Salento tersebut.

    Kini Milan memiliki waktu hingga 20 Juni (jendela transfer yang sebenarnya berlangsung antara tanggal 18 dan 20 bulan ini) untuk menggunakan hak pembelian kembali dari klub tempat ia menghabiskan musim terakhirnya sebagai pemain pinjaman, yang berhasil menghindari degradasi dan mempertahankan posisinya di Serie A.

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  • ...DAN BALASAN

    Menurut kabar yang beredar, Milan tidak akan menemui kendala apa pun dan akan menggunakan opsi pembelian kembali Camarda dari Lecce sesuai batas waktu yang telah ditetapkan: kesepakatan ini akan ditandatangani dan disahkan paling lambat 20 Juni, sebagaimana diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak dan sebagaimana diumumkan dalam pernyataan resmi yang dimuat di situs web klub asal Salento tersebut.

    Milan akan membayar 4 juta euro kepada Lecce: sementara itu, klub asal Salento tersebut akan memperoleh 1 juta euro sebagai bonus pengembangan bagi penyerang muda tersebut.

  • MASA DEPAN

    Lalu, bagaimana masa depannya?

    Prioritas pemain kelahiran 2008 ini adalah tetap bertahan di Rossonero (di mana ia akan dievaluasi dalam sesi pemusatan latihan oleh pelatih baru Ruben Amorim) dengan keyakinan bahwa ia dapat mengukir peran penting, terutama berkat panggung yang ditawarkan oleh kompetisi Liga Europa.

    Namun, jika Milan memutuskan untuk menjajaki kemungkinan peminjaman untuk satu musim lagi, maka opsi yang paling mungkin mengarah ke Sassuolo, Torino, dan Monza.