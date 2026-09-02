Di antara para pemain yang tersisih di AC Milan, kini hanya gelandang Prancis Warren Bondo yang masih tersisa, setelah kembali ke Milanello usai menjalani setahun masa peminjaman di Cremonese tanpa tampil meyakinkan. Sejak awal, sang pemain sudah dinyatakan di luar proyek teknis Ruben Amorim. Bahkan, berbeda dengan rekan-rekan setim lain yang kemudian diperlakukan sebagai pemain surplus, mantan pemain Monza itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memulai pemusatan latihan bersama tim utama ataupun berangkat dalam tur pramusim bersama yang lain.
Diterjemahkan oleh
Milan, Bondo tidak bisa pergi dengan status pinjaman: apa kata regulasi dan siapa yang menginginkannya
Kuota untuk peminjaman sudah habis
Warren Bondo tidak bisa dilepas dengan status pinjaman karena Milan, dengan Fofana, telah menuntaskan enam slot yang tersedia untuk transfer sementara ke luar negeri. Selain Fofana yang sudah disebutkan, Kostic, Gimenez, Nkunku, Athekame, dan Odogu juga pergi dengan status pinjaman ke luar Italia. Dengan demikian, jika benar-benar berpisah, hal itu harus terjadi hanya secara permanen dan bukan dengan status pinjaman.
ERZURUMSPOR FK dalam pressing
Agen gelandang kelahiran 2003 itu sedang bekerja tanpa henti untuk menemukan solusi yang bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat. Milan untuk pemain Prancis itu awalnya mematok valuasi 8 juta euro, tetapi kini bersedia menerima angka yang jauh lebih rendah. Dalam beberapa jam terakhir, klub Turki Erzurumspor FK meningkatkan tekanannya dan sedang mencoba menuntaskan kesepakatan dengan Milan sambil berupaya mendahului sejumlah klub Arab dan Qatar.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami