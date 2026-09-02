Milan, Bondo tidak bisa pergi dengan status pinjaman: apa kata regulasi dan siapa yang menginginkannya

Di antara para pemain yang tersisih di AC Milan, kini hanya gelandang Prancis Warren Bondo yang masih tersisa, setelah kembali ke Milanello usai menjalani setahun masa peminjaman di Cremonese tanpa tampil meyakinkan. Sejak awal, sang pemain sudah dinyatakan di luar proyek teknis Ruben Amorim. Bahkan, berbeda dengan rekan-rekan setim lain yang kemudian diperlakukan sebagai pemain surplus, mantan pemain Monza itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk memulai pemusatan latihan bersama tim utama ataupun berangkat dalam tur pramusim bersama yang lain.