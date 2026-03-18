Christian Comotto adalah salah satu kejutan terbaik yang disuguhkan oleh kompetisi Serie B musim ini. Dengan bakat dan kepribadiannya, pemain kelahiran 2008 yang dimiliki oleh Milan dan saat ini dipinjamkan ke Spezia ini sedang menjalani musim yang sangat gemilang. Di bawah asuhan Donadoni, ia telah menjadi pemain inti tim Liguria dan sedang mengumpulkan pengalaman profesional yang sangat berharga, terutama dalam rangka mempersiapkan kelanjutan kariernya yang pasti akan sangat menjanjikan.
Diterjemahkan oleh
Milan, bintang muda Comotto bersinar bersama Spezia: nilai ekonominya naik 80%
BERNILAI 4,5 JUTA EUROMenurut perkiraan Transfermarkt, nilainya telah meningkat sebesar 80%, mencapai angka 4,5 juta euro. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain kelahiran 2008, yang juga merupakan satu-satunya pemain di bawah umur di Serie B yang mencatat kenaikan nilai sebesar itu.
