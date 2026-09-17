Start perdana AC Milan asuhan Ruben Amorim di Europa League musim ini tidak berjalan baik. Kekalahan 2-0 dari Benfica, yang datang setelah hasil imbang melawan Lazio dan Juventus, terus menambah tekanan pada pelatih asal Portugal tersebut dan kritik serta keluhan juga mulai datang dari para suporter.

Dalam wawancara dengan CBS Sport Golazo, eks-Manchester United itu mencoba membela pekerjaannya, mengakui kesulitan yang dihadapi, tetapi menegaskan bahwa tim bisa dan harus tampil lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.