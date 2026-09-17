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Amorim Torino MilanGetty
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, Amorim: "Semua orang gugup, termasuk para suporter. Itu tidak mudah"

AC Milan
R. Amorim
AC Milan vs Benfica
Benfica
Europa League

Pelatih asal Portugal itu kembali menegaskan kesulitan yang dihadapi saat melawan Benfica di Liga Europa.

Start perdana AC Milan asuhan Ruben Amorim di Europa League musim ini tidak berjalan baik. Kekalahan 2-0 dari Benfica, yang datang setelah hasil imbang melawan Lazio dan Juventus, terus menambah tekanan pada pelatih asal Portugal tersebut dan kritik serta keluhan juga mulai datang dari para suporter.

Dalam wawancara dengan CBS Sport Golazo, eks-Manchester United itu mencoba membela pekerjaannya, mengakui kesulitan yang dihadapi, tetapi menegaskan bahwa tim bisa dan harus tampil lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

  • Semua tegang, termasuk para suporter

    "Babak pertama dan awal babak kedua menghukum kami. Kami gugup saat menguasai bola dan banyak kehilangannya. Semua orang gugup, termasuk para suporter, dan itu menjadi pertandingan yang sulit bagi kami"

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  • Meningkatkan

    "Kami harus berkembang dalam setiap situasi permainan dan kami harus bisa beradaptasi: setiap pertandingan punya ceritanya sendiri dan kami harus lebih terorganisir. Pertandingan ini sekarang tidak bisa kami ubah, tetapi kami bisa mengubah yang berikutnya"

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