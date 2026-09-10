AC Milan sedang mempersiapkan secara detail laga Sabtu pukul 18.00 di Olimpico melawan Lazio. Gattuso dan anak asuhnya tampil sebagai protagonis pada awal musim yang benar-benar mengejutkan, dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan, jauh melampaui ekspektasi paling optimistis sekalipun. Untuk meraih hasil maksimal, dibutuhkan penampilan yang lebih baik dan lebih komplet dibanding laga terakhir di Allianz Stadium, mungkin dengan pemain yang berbeda. Itulah sebabnya Amorim sedang mempertimbangkan beberapa perubahan susunan pemain.