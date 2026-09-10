AC Milan sedang mempersiapkan secara detail laga Sabtu pukul 18.00 di Olimpico melawan Lazio. Gattuso dan anak asuhnya tampil sebagai protagonis pada awal musim yang benar-benar mengejutkan, dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan, jauh melampaui ekspektasi paling optimistis sekalipun. Untuk meraih hasil maksimal, dibutuhkan penampilan yang lebih baik dan lebih komplet dibanding laga terakhir di Allianz Stadium, mungkin dengan pemain yang berbeda. Itulah sebabnya Amorim sedang mempertimbangkan beberapa perubahan susunan pemain.
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Milan, Amorim kembali mengubah formasi melawan Lazio: ini perubahan utamanya
CHUKWUEZE KEMBALI JADI STARTER
Perubahan pertama dibandingkan pertandingan Minggu lalu adalah antara Diego Moreira dan Samuel Chukwueze: winger Nigeria itu lebih unggul dalam pemahaman dibandingkan rekan setimnya asal Belgia, selain juga berada dalam kondisi fisik yang lebih baik. Musah dipastikan tetap di lini tengah, dengan Rabiot yang seharusnya mendapat tempat di starting XI dengan kembali ke peran alaminya di tengah lapangan.
Cisse di posisi trequartista
Pria yang sedang jadi sorotan, Alphadio Cisse, pantas kembali menjadi starter di lini serang dan bermain di belakang Goncalo Ramos. Di sisinya, ada persaingan ketat antara Rabiot dan Loftus-Cheek. Di lini belakang, meski Gabbia sudah kembali, trio Gila-De Winter dan Pavlovic berpeluang kembali dipertahankan.
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