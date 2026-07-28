Setelah mendahului persaingan untuk Goncalo Ramos dan Gila, Milan kini memasuki fase evaluasi internal yang luas untuk memahami di mana harus melakukan intervensi dan bagaimana caranya. Tentu saja, di balik fase semi-mandek ini ada penyebab yang jelas: pasar keluar tidak kunjung berjalan, dan tanpa itu hampir mustahil menuntaskan pekerjaan penguatan yang telah disepakati Cardinale dan Amorim. Pemilik Red Bird itu telah meminta orang kepercayaannya dalam urusan transfer, Almstadt, untuk memulai misi terkait penjualan para pemain yang dianggap tidak sentral dalam proyek tersebut.
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Milan, Almstadt memulai misi transfer pemain keluar: siapa yang bisa bertahan dan siapa yang akan pergi
Antara penjaga gawang dan bek
Terlepas dari teka-teki di media sosial, dengan dihapusnya semua unggahan dari profil Instagram, Maignan akan tetap di Milan dan akan dipertahankan sebagai kapten. Di belakangnya ada Pietro Terracciano dan Lorenzo Torriani, dengan Matteo Pittarella yang akan menjadi starter Milan Futuro sambil tetap dilirik Tim Utama. Dari paket bek, yang dipastikan tetap di AC Milan adalah Matteo Gabbia dan Strahinja Pavlovic (menolak tawaran dari Crystal Palace). Fikayo Tomori menuju pintu keluar, dengan klub masih menunggu tawaran konkret, sementara Koni De Winter akan diuji oleh Ruben Amorim dalam pemusatan latihan: ada godaan untuk memainkannya di jantung pertahanan demi memaksimalkan kualitas tekniknya. Davide Bartesaghi akan mendapat banyak ruang di antara lini pertahanan dan lini tengah, sementara untuk Pervis Estupinan peluang bertahannya adalah 50%: Aston Villa masih belum beranjak dari meja perundingan. Begitu para pemain tim nasional kembali, waktunya perpisahan akan tiba untuk Filippo Terracciano yang memiliki beberapa peminat di Serie A.
Antara lini tengah (yang padat) dan lini serang
Amorim ingin mendampingi Hojberg (atau gelandang dengan karakteristik seperti itu) bersama starter utama Rabiot dan Modric. Namun sebelumnya, skuad harus lebih dulu dirampingkan karena ada 9 pemain untuk 2 posisi. Bologna mendorong untuk mendapatkan Comotto, tetapi putra dari sosok ternama itu punya kemungkinan 70% untuk tetap berada di bawah arahan Amorim musim ini. Pembeli sedang dicari untuk Musah yang akan pergi 100%, sementara untuk Fofana tercatat ada minat dari dua klub Premier League, yakni Everton dan Crystal Palace: keinginannya untuk bertahan di Milan tidak melebihi kemungkinan 50%.
Jashari masih cukup membebani neraca dan bisa mendapat kesempatan lain untuk menunjukkan seluruh nilainya. Situasinya berbeda untuk Ricci yang tidak meyakinkan Amorim dan bisa langsung meninggalkan AC Milan. Loftus-Cheek benar-benar bisa dijual, tetapi belum memiliki tawaran konkret dan tidak sedang bergerak untuk pergi. Baik Chukwueze maupun Saelemakers sama-sama bertahan 100%.
Bab penyerang: Camarda bertahan, konfirmasi resmi datang langsung dari Amorim. Pertimbangan sedang berlangsung terkait kemungkinan peminjaman. Sementara itu, Pulisic, Nkunku, dan Cisse seharusnya tetap bertahan. Leao layak mendapat pembahasan tersendiri: sedikit bocoran, ia akan pergi 100%.
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