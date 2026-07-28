Amorim ingin mendampingi Hojberg (atau gelandang dengan karakteristik seperti itu) bersama starter utama Rabiot dan Modric. Namun sebelumnya, skuad harus lebih dulu dirampingkan karena ada 9 pemain untuk 2 posisi. Bologna mendorong untuk mendapatkan Comotto, tetapi putra dari sosok ternama itu punya kemungkinan 70% untuk tetap berada di bawah arahan Amorim musim ini. Pembeli sedang dicari untuk Musah yang akan pergi 100%, sementara untuk Fofana tercatat ada minat dari dua klub Premier League, yakni Everton dan Crystal Palace: keinginannya untuk bertahan di Milan tidak melebihi kemungkinan 50%.





Jashari masih cukup membebani neraca dan bisa mendapat kesempatan lain untuk menunjukkan seluruh nilainya. Situasinya berbeda untuk Ricci yang tidak meyakinkan Amorim dan bisa langsung meninggalkan AC Milan. Loftus-Cheek benar-benar bisa dijual, tetapi belum memiliki tawaran konkret dan tidak sedang bergerak untuk pergi. Baik Chukwueze maupun Saelemakers sama-sama bertahan 100%.





Bab penyerang: Camarda bertahan, konfirmasi resmi datang langsung dari Amorim. Pertimbangan sedang berlangsung terkait kemungkinan peminjaman. Sementara itu, Pulisic, Nkunku, dan Cisse seharusnya tetap bertahan. Leao layak mendapat pembahasan tersendiri: sedikit bocoran, ia akan pergi 100%.