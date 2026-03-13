cm grafica kim bayern monaco 2025 16.9Getty Images

Milan, Allegri sangat menyukai Kim Min Jae, namun proses transfernya terbilang sulit: dua alasannya

Milan, memburu pemain bintang untuk lini pertahanan: nama bek tengah asal Korea Selatan dari Bayern Munich, Kim Min Jae, kembali menjadi perbincangan

Kesuksesannya di Napoli dan gelar Scudetto, lalu kepindahannya ke Jerman di tengah ekspektasi tinggi. Dan kini, bagi Kim Min-jae, ada peluang baru: kembali ke Italia.

Bek asal Korea Selatan ini kembali muncul di antara nama-nama yang berpotensi memanaskan bursa transfer musim panas. Pemain kelahiran 1996 ini memang sedang kesulitan di Bayern Munich, klub yang dua tahun lalu menghabiskan hampir 60 juta euro untuk memboyongnya dari Serie A ke Bavaria, dan beberapa klub Italia telah mencium peluang untuk bertaruh padanya selama berbulan-bulan.

  • ALLEGRI MENYUKAINYA

    Setelah mengecewakan ekspektasi di bursa transfer Januari, Milan telah berjanji kepada Allegri untuk mendatangkan pemain kunci guna memperkuat barisan bek tengah.

    Di antara pemain yang dipertimbangkan ada Kim Min-jae, yang memiliki pengalaman internasional yang luas dan dapat beradaptasi dengan cepat di liga Italia, yang sudah dikenalnya meskipun hanya bermain di sana selama satu musim, di mana ia berhasil meraih Scudetto bersama Napoli.
  • BIAYA TERLALU MAHAL

    Dengan Upamecano yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan nilai jutaan euro dan Tah, Kim kini secara serius mempertimbangkan kemungkinan untuk hengkang dari Bayern Munich pada musim panas nanti. AC Milan berencana untuk mengajukan tawaran dengan harapan sang pemain bersedia menerima gaji sebesar 7 juta euro (saat ini ia menerima 12 juta euro), serta agar Bayern Munich menurunkan harga jualnya yang saat ini melebihi 30 juta euro.

