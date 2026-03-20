Milan, Allegri: "Modric? Itu tergantung padanya. Gimenez akan dipanggil"

Apakah Anda sedang berdiskusi dengan Tare mengenai masa depan? Seberapa pentingkah untuk terus bekerja sama dengan tim ini?

"Saya bertemu Tare setiap hari, kami makan siang bersama di Milanello, kami menjalani pemusatan latihan bersama, membicarakan dinamika tim, dan di mana kami bisa melakukan perubahan pada tim. Furlani datang menemui kami setelah derby dan kami makan siang bersama. Ketika kita membicarakan masa depan, dan kita belum melakukannya, kita akan melakukannya bersama-sama."

Tentang video di jeda babak final Liga Champions antara Real dan Dortmund: Ancelotti mempercayai para pemain seniornya. Dalam konteks Milan, apakah tim, untuk bisa menargetkan yang terbaik, membutuhkan pemain-pemain yang begitu karismatik?

"Itu adalah Real Madrid di mana kemudian Modric dan Kroos pensiun. Satu-satunya yang tersisa adalah Carvajal. Kita tidak boleh memikirkan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Sekarang ini generasi yang benar-benar berbeda. Di Italia khususnya, kita tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk bersaing dengan klub-klub Eropa lainnya. Cukup lihat pendapatan klub. Pada akhirnya, tim yang lolos ke semifinal adalah tim-tim terkuat secara ekonomi. Ketika margin kesalahan sangat tipis, Anda harus pandai dan beruntung dalam membangun tim. Jika pendapatan Anda 1 miliar, Anda masih bisa mengeluarkan uang tambahan meski mengalami kerugian 200 juta. Klub Milan sedang bekerja untuk menjadi kompetitif dan berkelanjutan. Sekarang klub adalah sebuah perusahaan: itulah mengapa aspek olahraga dan komersial sama-sama penting. Harus ada rantai yang terintegrasi dari tim utama hingga kegiatan akar rumput: dengan begitu Anda membangun fondasi yang kokoh di mana klub dapat bersandar, jika tidak, Anda akan melompat dari satu masalah ke masalah lain. Jika Anda tidak menciptakan fondasi ini, Anda akan selalu berada di tengah lautan."

Mungkin perlu memperbaiki semua situasi lain yang tidak hanya bergantung pada penyerang?

"Kita perlu meningkatkan kerja sama antar pemain. Pulisic dan Leao di posisi tersebut jarang bermain bersama, begitu juga yang lain. Namun, ada kombinasi yang sangat baik seperti Fullkrug-Pulisic di Florence. Minggu lalu, Pulisic tidak melihatnya, hal itu bisa terjadi dalam sepak bola."

Bukankah sudah menjadi klise bahwa tim-tim Italia begitu kesulitan di Eropa? Apakah intensitas bergantung pada pemain, pelatih, atau liga?

"Tidak perlu berdebat di sini, tidak perlu menjelaskan, karena saya tidak menjelaskan apa-apa dan tidak memiliki kebenaran mutlak. Jangan merendahkan sepak bola Italia. Kami memiliki karakteristik yang memang begitu, itu bagian dari sejarah bangsa Italia, sejak Abad Pertengahan dan pertahanan benteng-benteng. Sekarang semua orang bicara. Kecepatan umpan tentu berbeda dan bergantung pada pemain. Mengapa pertandingan di Eropa lebih cepat? Pertama, karena di sana Anda menang atau kalah. Liga Inggris benar-benar berbeda, bukan lebih baik atau lebih buruk. Ketika mereka mengatakan bahwa di Italia permainan mandek dan ruang gerak lebih sedikit, mari lihat sisi positifnya: lebih sulit mencetak gol. Kita lahir dan tumbuh seperti ini dan telah berevolusi. Kita tidak boleh meniru negara lain yang memiliki budaya berbeda. Sejarahnya berbeda dari klub ke klub. Kita harus memperbaiki sektor pemuda, mencari formula yang berbeda. Tapi jangan hanya bicara, kita harus bertindak! Dan mengambil keputusan. Sekarang saya akhiri, kalau tidak saya jadi kontroversial. Saya yakin angka-angka tentang semua sektor pemuda harus diungkap. Angka-angka ini harus dikeluarkan. Kita harus khawatir karena banyak anak yang bermain sepak bola berhenti dini dan beralih ke tenis. Untuk mencapai level Sinner, ada kerja keras di baliknya. Kita harus waspada. Bagi yang paham sektor pemuda, cukup lakukan reformasi."