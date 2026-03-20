Milan, Allegri: "Modric? Itu tergantung padanya. Gimenez akan dipanggil"

Massimiliano Allegri membahas pertandingan awal pada hari Sabtu antara Milan dan Torino dalam konferensi pers pra-pertandingan seperti biasa

Hanya tinggal 24 jam lagi menjelang laga Milan vs Torino, pertandingan krusial untuk menghidupkan kembali ambisi Rossoneri di klasemen. Massimiliano Allegri memaparkan hal ini menjelang laga melawan tim asuhan D'Aversa dalam konferensi pers pra-pertandingan di Milanello.


Luka Modric membawa Ballon d'Or 2018-nya ke Casa Milan. Apakah ini simbol ikatan yang sudah kuat dengan Milan?

"Luka telah datang dan membawa kualitas secara teknis, tetapi terutama secara manusiawi dan profesional, terutama bagi para pemain muda. Melihat seorang pemain, seorang pria—Luka berusia 40 tahun—dengan gairah dan cinta terhadap apa yang dilakukannya sungguh luar biasa. Hal ini menciptakan antusiasme dan membawa energi positif di dalam tim."

  • MENGENAI KASUS LEAO, LAPORAN MEDIS, DAN PULISIC

    Bagaimana kabar Gimenez? Bagaimana kabar Leao setelah insiden di Roma? Bagaimana suasana hatinya?

    "Setelah pertengkaran, selalu ada alasan. Hal-hal seperti itu terjadi dalam sebuah musim di mana poin sangat berarti. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah tetap tenang, besok kami memiliki pertandingan penting sebelum jeda. Ini sulit karena Torino, sejak kedatangan D'Aversa, meraih hasil yang bagus. Lupakan apa yang telah terjadi, kita harus fokus pada besok. Gimenez baik-baik saja, besok dia akan dipanggil."

    Apakah persaingan Scudetto sudah berakhir?

    "Wajar jika kekalahan dari Lazio... Sepak bola memang luar biasa karena hal ini, semua orang mengira Inter kehilangan 2 poin, tapi ternyata tidak. Mereka memegang nasib mereka sendiri untuk gelar juara, sedangkan kami untuk Liga Champions. Kita harus fokus pertandingan demi pertandingan. Nanti ketika secara matematis Inter sudah pasti juara dan Milan lolos ke Liga Champions, barulah kita tidak bisa lagi memenangkan gelar juara dan tidak bisa lolos dari Liga Champions."

  • KLASEMEN, MODRIC DAN LAGI PULISIC

    Duo Leao-Pulisic:

    "Mengenai duet Leao-Pulisic, mereka mengalami musim yang diwarnai cedera; satu pemain melewatkan masa persiapan, yang lain menjalani persiapan yang bagus namun kemudian absen selama dua bulan. Kini yang terpenting adalah tampil baik di dua bulan terakhir. Pulisic dalam kondisi baik; dari segi kebugaran fisik, ia tampil bagus di Roma. Ia masih kurang akurat dalam menembak, tapi ia akan menemukannya kembali. Rafa sudah mencetak 9 gol, masih ada beberapa pertandingan tersisa dan dia bisa mencapai angka dua digit. Tapi sekarang semua pemain sudah tersedia, untuk bermain kita harus bersemangat. Semua orang."

    Masa depan Modric:

    "Klub yang akan membicarakannya. Tergantung padanya. Dia masih punya Piala Dunia yang harus dimainkan... Sementara itu, biarkan dia bermain, biarkan dia menikmati permainannya."


    Klasemen:

    "Kita harus melihat ke depan tapi juga ke belakang. Sepak bola indah karena itu: keseimbangan sangat penting. Selama belum mencapai target, kita harus tetap fokus pada target. Kita harus meraih poin besok untuk maju sedikit. Lawan Lazio kita bisa lebih akurat dan kita bayar mahal harganya. Besok kita harus bermain rapi, tanpa berlebihan, dan dengan tujuan membawa pulang tiga poin."

    Umpan-umpan yang gagal dari Pulisic ke Leao. Apa yang kurang untuk meningkatkan kerja sama mereka?

    "Bahwa siapa yang memegang bola harus melihat siapa yang tidak dijaga (tertawa, red). Bola itu tidak dia berikan karena dia tidak melihatnya. Tapi hal itu juga terjadi di lain waktu. Perbedaan dalam sepak bola terletak pada pilihan pada umpan terakhir. Kepada Leao saya katakan: 'Dia tidak melihatmu, kalau tidak dia pasti memberikannya.' Bukan berarti butuh banyak usaha."


    Bagaimana Anda bisa meraih 60 poin dengan kesulitan di lini serang, yaitu Pulisic yang tidak mencetak gol sejak 28 Desember dan Leao yang mengalami pubalgia?

    "Karena tim ini bekerja sebagai satu kesatuan. Kami mengalami masalah cedera di lini serang, tapi kami tidak memikirkan masa lalu. Saya meninjau kembali pertandingan melawan Lazio, ada kesalahan teknis di 30 meter terakhir. Kami kebobolan gol yang seharusnya bisa dihindari, tapi itu wajar. Besok kami punya pertandingan yang rumit, kami butuh semua pemain yang dalam kondisi baik. Kami berharap Loftus-Cheek dan Gabbia bisa pulih, sementara Gimenez akan memperbaiki kondisinya. Tujuan individu harus diutamakan demi kepentingan tim, jika tidak, kita akan berjuang memperebutkan tempat di Liga Champions setelah 8 bulan."

  • TENTANG TEKANAN, OPEN VAR, FULLKRUG, DAN LEAO

    Apakah tim merasa terlalu terbebani di Roma? Apakah Anda khawatir akan dampak psikologisnya?

    "Tidak boleh ada dampak negatif, juga karena kami telah melakukan beberapa kesalahan yang harus dihindari dan kami harus lebih akurat di depan gawang. Kami juga memiliki situasi yang menguntungkan, tetapi kami juga mengalami 2-3 situasi serupa. Kami telah mengatasinya, besok kami berharap dapat bermain lebih baik secara defensif. Di babak pertama kami kebobolan 9 serangan balik, jumlah terbanyak tahun ini. Namun, pertandingan melawan Lazio merupakan kelanjutan dari pertandingan di Cremona, yang sudah menjadi pertandingan yang terputus-putus. Derby itu berbeda, Anda memiliki fokus yang berbeda. Kami harus kembali dengan tenang untuk tetap terorganisir, yang merupakan kekuatan kami."

    Apakah akan tetap mengandalkan Leao dan Pulisic atau memberikan kesempatan kepada Fullkrug yang merupakan satu-satunya penyerang di area penalti?

    "Solusi setelah pertandingan ada saat dibutuhkan. Sejauh ini Gimenez tidak tersedia dan tidak memiliki ritme pertandingan, memang selama jeda kita akan lihat apakah bisa mengaturnya, jika 20 menit sebelum akhir kamu butuh pemain dengan karakteristik itu, kamu hanya punya satu. Jadi, kamu harus memainkannya dari awal atau di akhir. Semua dalam kondisi baik, kita butuh semua. Dari sini hingga akhir, memiliki 5 penyerang yang tersedia sangat penting."

    Tentang Leao:

    "Dia bisa dengan mudah bermain sebagai penyerang tengah, lihat saja gerakan yang dia lakukan pada hari Minggu, saat melawan Inter dan Cremona dengan serangan-serangan ke dalam. Ketika lapangan terbuka, dia terlihat sedikit lebih nyaman, tetapi ketika dia melebar dan tidak menerima bola, dia sedikit keluar dari permainan...".

    Mereka ingin menghentikan Open VAR, apa pendapat Anda?

    "Saya tidak tahu, mereka yang akan memutuskan. Semakin sedikit hal yang dilakukan, semakin baik. Saya percaya ada wasit, dan mereka juga bagus. Biarkan mereka yang memimpin. Dalam semua situasi, keseimbangan harus terjaga. Garis batas antara intervensi VAR dan wasit sangat tipis, bisa saja itu mengubah keseimbangan. Ketika mereka menemukan keselarasan yang tepat di antara mereka, maka wasit pun akan lebih tenang. Tapi wasit-wasit itu bagus, dalam pertandingan-pertandingan terakhir mereka tampil lebih baik. Guida memimpin pertandingan dengan baik, dia membiarkan permainan berjalan, pelanggaran-pelanggaran ringan tidak dia tiup, dan itu tepat, sepak bola adalah permainan yang keras. Ada banyak wasit muda, mereka butuh pengalaman. Wasit-wasit senior memiliki lebih banyak pengalaman dan kontrol atas situasi."



  • TENTANG TARE, SEPAK BOLA EROPA, DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI SEPAK BOLA ITALIA

    Apakah Anda sedang berdiskusi dengan Tare mengenai masa depan? Seberapa pentingkah untuk terus bekerja sama dengan tim ini?

    "Saya bertemu Tare setiap hari, kami makan siang bersama di Milanello, kami menjalani pemusatan latihan bersama, membicarakan dinamika tim, dan di mana kami bisa melakukan perubahan pada tim. Furlani datang menemui kami setelah derby dan kami makan siang bersama. Ketika kita membicarakan masa depan, dan kita belum melakukannya, kita akan melakukannya bersama-sama."

    Tentang video di jeda babak final Liga Champions antara Real dan Dortmund: Ancelotti mempercayai para pemain seniornya. Dalam konteks Milan, apakah tim, untuk bisa menargetkan yang terbaik, membutuhkan pemain-pemain yang begitu karismatik?

    "Itu adalah Real Madrid di mana kemudian Modric dan Kroos pensiun. Satu-satunya yang tersisa adalah Carvajal. Kita tidak boleh memikirkan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Sekarang ini generasi yang benar-benar berbeda. Di Italia khususnya, kita tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk bersaing dengan klub-klub Eropa lainnya. Cukup lihat pendapatan klub. Pada akhirnya, tim yang lolos ke semifinal adalah tim-tim terkuat secara ekonomi. Ketika margin kesalahan sangat tipis, Anda harus pandai dan beruntung dalam membangun tim. Jika pendapatan Anda 1 miliar, Anda masih bisa mengeluarkan uang tambahan meski mengalami kerugian 200 juta. Klub Milan sedang bekerja untuk menjadi kompetitif dan berkelanjutan. Sekarang klub adalah sebuah perusahaan: itulah mengapa aspek olahraga dan komersial sama-sama penting. Harus ada rantai yang terintegrasi dari tim utama hingga kegiatan akar rumput: dengan begitu Anda membangun fondasi yang kokoh di mana klub dapat bersandar, jika tidak, Anda akan melompat dari satu masalah ke masalah lain. Jika Anda tidak menciptakan fondasi ini, Anda akan selalu berada di tengah lautan."

    Mungkin perlu memperbaiki semua situasi lain yang tidak hanya bergantung pada penyerang?

    "Kita perlu meningkatkan kerja sama antar pemain. Pulisic dan Leao di posisi tersebut jarang bermain bersama, begitu juga yang lain. Namun, ada kombinasi yang sangat baik seperti Fullkrug-Pulisic di Florence. Minggu lalu, Pulisic tidak melihatnya, hal itu bisa terjadi dalam sepak bola."

    Bukankah sudah menjadi klise bahwa tim-tim Italia begitu kesulitan di Eropa? Apakah intensitas bergantung pada pemain, pelatih, atau liga?

    "Tidak perlu berdebat di sini, tidak perlu menjelaskan, karena saya tidak menjelaskan apa-apa dan tidak memiliki kebenaran mutlak. Jangan merendahkan sepak bola Italia. Kami memiliki karakteristik yang memang begitu, itu bagian dari sejarah bangsa Italia, sejak Abad Pertengahan dan pertahanan benteng-benteng. Sekarang semua orang bicara. Kecepatan umpan tentu berbeda dan bergantung pada pemain. Mengapa pertandingan di Eropa lebih cepat? Pertama, karena di sana Anda menang atau kalah. Liga Inggris benar-benar berbeda, bukan lebih baik atau lebih buruk. Ketika mereka mengatakan bahwa di Italia permainan mandek dan ruang gerak lebih sedikit, mari lihat sisi positifnya: lebih sulit mencetak gol. Kita lahir dan tumbuh seperti ini dan telah berevolusi. Kita tidak boleh meniru negara lain yang memiliki budaya berbeda. Sejarahnya berbeda dari klub ke klub. Kita harus memperbaiki sektor pemuda, mencari formula yang berbeda. Tapi jangan hanya bicara, kita harus bertindak! Dan mengambil keputusan. Sekarang saya akhiri, kalau tidak saya jadi kontroversial. Saya yakin angka-angka tentang semua sektor pemuda harus diungkap. Angka-angka ini harus dikeluarkan. Kita harus khawatir karena banyak anak yang bermain sepak bola berhenti dini dan beralih ke tenis. Untuk mencapai level Sinner, ada kerja keras di baliknya. Kita harus waspada. Bagi yang paham sektor pemuda, cukup lakukan reformasi."

