Grafica Allegri Furlani Milan
Milan, Allegri meminta 4 pemain bintang: semua targetnya

Untuk menyempurnakan peningkatan kualitas skuad yang harus berjuang di berbagai kompetisi, sang pelatih menginginkan pergerakan transfer yang terbatas namun berkualitas sangat tinggi.

Milan musim 2026/2027 harus melakukan lompatan kualitas yang telah lama dinantikan, baik di Italia—di mana mereka harus bersaing lebih gencar dalam perebutan gelar Scudetto—maupun di Eropa, di mana penampilan gemilang di Liga Champions diharapkan dapat menjamin eksposur dan pendapatan.

Oleh karena itu, Massimiliano Allegri, terlepas dari rumor tentang Real Madrid dan kemungkinan ketegangan dengan pemilik klub, meminta manajemen untuk melakukan transfer berkualitas tinggi agar tim ini dapat melakukan lompatan kualitas yang signifikan. 

Transfer yang terbatas dalam jumlah, namun berkualitas sangat tinggi dengan setidaknya 4 nama terkemuka.

  • 4 GOL DALAM 4 PERAN

    Pertama-tama, Allegri telah mengidentifikasi lima posisi kunci yang perlu diperkuat dan dianggap sebagai prioritas: seorang bek tengah, sebaiknya yang kidal. Seorang pemain sayap yang bisa bermain di seluruh area sayap, sebaiknya yang serba bisa di kedua sisi. Kemudian seorang gelandang serang yang produktif dalam mencetak gol, serta seorang playmaker alternatif untuk Modric jika pemain Kroasia itu memutuskan untuk pensiun (meskipun ini bukan prioritas utama), dan terakhir seorang penyerang yang mampu mencetak 20 gol per musim.

  • KIM, AKE, DAN... CAMBIASO

    Di lini belakang, pelatih asal Livorno ini menginginkan pemain berpengalaman yang siap diturunkan. Kim Min Jae menjadi pilihannya karena pengetahuannya tentang liga, fisik yang kuat, dan kemampuan mengolah bola. Ada beberapa nama alternatif seperti Nathan Aké yang akan hengkang dari Manchester City atau Lisandro Martinez yang kontraknya dengan Manchester United akan berakhir pada 2027. 

    Untuk posisi sayap, pemain serba bisa Juventus, Andrea Cambiaso, sudah pernah bekerja sama dengan Allegri dan menunjukkan performa terbaiknya, tetapi dia bukan satu-satunya karena di Milan telah diusulkan Dodô dari Fiorentina dan juga Nahuel Molina dari Atlético Madrid

  • DA GORETZKA DAN MILINKOVIC SAVIC

    Di lini tengah, nama-namanya lebih terkenal dan, yang terpenting, sudah tidak asing lagi. Leon Goretzka adalah target konkret yang bisa didatangkan secara gratis, namun ia meminta gaji dan bonus yang tinggi saat penandatanganan kontrak. Ia dianggap sebagai pemain serba bisa baik sebagai gelandang serang maupun sebagai alternatif bagi Modric, namun impian sejati Allegri, yang telah mengincarnya sejak masa-masa di Juventus, adalah mantan pemain Lazio dan kini bermain di Al-Hilal, Sergej Milinkovic-Savic. Pemain asal Serbia ini adalah prototipe sempurna dari mesin pencetak gol yang dicari di lini tengah dan, meskipun baru saja memperpanjang kontraknya, niat untuk meninggalkan Arab Saudi cukup kuat seperti yang baru-baru ini dikonfirmasi oleh saudaranya, Vanja.

  • KEAN, LEWANDOWSKI O...

    Untuk lini serang, sudah lama dibicarakan mengenai masa depan Robert Lewandowski (yang juga dikaitkan dengan Juventus) yang kontraknya akan habis bersama Barcelona, namun opsi ini tergolong rumit, sama halnya dengan opsi yang mengarah ke Gabriel Jesus, yang memiliki agen yang sama dengan Allegri, namun bukanlah striker tengah yang diinginkan sang pelatih. Maka, kandidat utama kembali menjadi Moise Kean yang sedang menjalani musim yang naik-turun di Fiorentina, namun sangat dihargai oleh pelatih yang selalu mendukungnya bahkan saat masih di Juventus.

    Banyak nama, 4 target utama. Milan masa depan mulai terbentuk.

