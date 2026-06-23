Milan, akan berhadapan dengan Atlético Madrid demi dua target prioritas Amorim

Amorim sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai prioritas di bursa transfer dan telah mengajukan daftar calon pemain baru kepada tim strategis yang terdiri dari Almstadt dan Gardiner. Di antara nama-nama yang ditandai dengan warna merah terdapat nama Goncalo Ramos, penyerang asal Portugal yang kemungkinan akan meninggalkan PSG selama bursa transfer musim panas ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan mantan pemain Benfica tersebut, baik karena nilai transfernya yang tinggi maupun karena persaingan dari klub besar yang berlaga di Liga Champions seperti Atlético Madrid.