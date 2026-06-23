Amorim sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai prioritas di bursa transfer dan telah mengajukan daftar calon pemain baru kepada tim strategis yang terdiri dari Almstadt dan Gardiner. Di antara nama-nama yang ditandai dengan warna merah terdapat nama Goncalo Ramos, penyerang asal Portugal yang kemungkinan akan meninggalkan PSG selama bursa transfer musim panas ini. Tidak akan mudah untuk mendapatkan mantan pemain Benfica tersebut, baik karena nilai transfernya yang tinggi maupun karena persaingan dari klub besar yang berlaga di Liga Champions seperti Atlético Madrid.
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Milan, akan berhadapan dengan Atlético Madrid demi dua target prioritas Amorim
ATLETICO MADRID TAMPIL KUAT MELAWAN HJULMAND
Ruben Amorim sedang menjalin komunikasi dengan jajaran manajemen Sporting Lisbon karena ia ingin mendatangkan anak didiknya asal Denmark, Morten Hjulmand, seorang gelandang kelahiran 1999 yang sebelumnya pernah bermain di Italia bersama Lecce, ke tim Rossonero. Pemain asal Denmark tersebut merasa siklusnya di klub berwana hijau-putih telah berakhir dan dalam beberapa bulan terakhir ia berhasil mendapatkan janji dari presiden klub untuk hengkang pada musim panas ini dengan nilai transfer sekitar 35 juta euro. Atletico Madrid juga tertarik padanya.