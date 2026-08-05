Pekerjaan Amorim sudah mulai terlihat meski masih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki banyak aspek. Pelatih asal Portugal itu membutuhkan waktu dan pemain yang tepat untuk menerapkan ide-ide sepak bolanya, dan salah satunya jelas adalah Goncalo Ramos: mantan pemain PSG itu merupakan ujung tombak yang tepat untuk memaksimalkan produksi para gelandang dan gelandang serang. Melawan Inter, ia menjalani debutnya dengan seragam AC Milan meski dalam laga persahabatan.
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Milan, 27 menit Goncalo Ramos melawan Inter: begini jalannya debutnya dengan seragam AC Milan
27 menit untuk Ramos
Pergantian itu memang sudah direncanakan dan terjadi pada menit ke-63: Camarda meninggalkan lapangan untuk Ramos dalam proses pergantian yang normal. Bahkan soal hierarki, karena talenta muda AC Milan itu tahu bahwa starter yang sudah ditetapkan adalah penyerang tengah yang didatangkan dari PSG dengan nilai lebih dari 70 juta euro. Dalam 27 menit ini Ramos, yang belum berada dalam kondisi terbaik karena baru kurang dari sepekan berada di pemusatan latihan, menciptakan dua peluang gol dan pada satu kesempatan Bisseck memblok tembakannya yang mengarah pasti menjadi gol. Menarik juga kerja yang dilakukannya dengan membelakangi gawang untuk memudahkan pergerakan para gelandang serang.
Kesepakatan dengan Leao
Koneksi antara Leao dan Ramos terlihat jelas, di dalam maupun di luar lapangan. Rafa menusuk ke dalam dan berusaha melepaskan bola melengkung ke tiang jauh, tempat Goncalo menyambut bola dengan sundulan. Persis seperti gol kemenangan Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia terakhir melawan Kroasia. Dan siapa tahu, para suporter Milan bisa melihat chemistry ini secara konsisten pada musim depan.
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