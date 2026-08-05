Milan, 27 menit Goncalo Ramos melawan Inter: begini jalannya debutnya dengan seragam AC Milan

Pergantian itu memang sudah direncanakan dan terjadi pada menit ke-63: Camarda meninggalkan lapangan untuk Ramos dalam proses pergantian yang normal. Bahkan soal hierarki, karena talenta muda AC Milan itu tahu bahwa starter yang sudah ditetapkan adalah penyerang tengah yang didatangkan dari PSG dengan nilai lebih dari 70 juta euro. Dalam 27 menit ini Ramos, yang belum berada dalam kondisi terbaik karena baru kurang dari sepekan berada di pemusatan latihan, menciptakan dua peluang gol dan pada satu kesempatan Bisseck memblok tembakannya yang mengarah pasti menjadi gol. Menarik juga kerja yang dilakukannya dengan membelakangi gawang untuk memudahkan pergerakan para gelandang serang.