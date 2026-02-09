Mikel Merino menjalani operasi untuk cedera kaki, membuat Arsenal cemas dengan jadwal pemulihan yang ketat.

Merino mengalami patah tulang pada kakinya, dan Arteta menyatakan bahwa tingkat keparahan cedera tersebut "jarang terjadi".

Dia menambahkan: "Mari kita lihat. Ini adalah cedera yang sangat langka, jadi kita harus menunggu dan melihat setelah operasi. Bagaimana reaksinya setiap hari.

“Tentu saja, kita akan memantau kondisinya sepanjang minggu menjelang operasi. Saya tahu Mikel akan melakukan segala upaya untuk pulih secepat mungkin.

“Namun, dia juga harus menghormati proses penyembuhan dan fakta bahwa, jelas, ini adalah cedera yang cukup langka.”

Merino juga berharap bisa kembali sebelum akhir musim ini karena dia berencana mewakili Spanyol di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Ini merupakan pukulan bagi pemain yang sebelumnya menikmati performa apik timnya di awal musim ini, seperti yang dia katakan di situs web klub: "Tentu saja, sepak bola bukan hanya tentang hasil. Itu hal utama, tapi ketika Anda bisa menikmati bermain bersama rekan-rekan setim, itu adalah kebahagiaan, dan saya menikmatinya setiap kali berada di lapangan.

"Saya pikir semua orang memberikan yang terbaik dan juga menikmati, dan itu adalah kombinasi terbaik yang bisa kita miliki, jadi bermain dengan baik dan menikmati adalah resep ajaibnya, jadi ya, sangat bahagia."

