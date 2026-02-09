AFP
Mikel Merino menjalani operasi untuk cedera kaki, membuat Arsenal cemas dengan jadwal pemulihan yang ketat.
Merino menjalani operasi.
Menurut Football.London, Merino menjalani operasi untuk cedera kaki yang dialaminya saat melawan United, dan kini ia harus berlomba dengan waktu untuk pulih sebelum akhir musim. Pemain berusia 29 tahun ini telah mencetak empat gol dan memberikan tiga assist sejauh ini musim ini, namun ia kini harus menghabiskan delapan minggu ke depan tanpa bisa menahan beban berat pada kaki yang cedera. Ia masih bisa berlatih di gym, dan ada optimisme ia akan bisa kembali sebelum akhir musim, saat The Gunners berusaha meraih gelar Premier League pertama mereka sejak 2004.
Arteta mengatakan tentang kemungkinan kembalinya Merino musim ini: “Ya, kami berharap begitu. Saya tidak tahu. Jelas, dia harus menjalani prosedur, yang tidak selalu positif. Dia adalah pemain penting bagi kami.
“Seorang atlet yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi. Ya, itu pukulan besar.”
Merino mengalami patah tulang kaki.
Merino mengalami patah tulang pada kakinya, dan Arteta menyatakan bahwa tingkat keparahan cedera tersebut "jarang terjadi".
Dia menambahkan: "Mari kita lihat. Ini adalah cedera yang sangat langka, jadi kita harus menunggu dan melihat setelah operasi. Bagaimana reaksinya setiap hari.
“Tentu saja, kita akan memantau kondisinya sepanjang minggu menjelang operasi. Saya tahu Mikel akan melakukan segala upaya untuk pulih secepat mungkin.
“Namun, dia juga harus menghormati proses penyembuhan dan fakta bahwa, jelas, ini adalah cedera yang cukup langka.”
Merino juga berharap bisa kembali sebelum akhir musim ini karena dia berencana mewakili Spanyol di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Ini merupakan pukulan bagi pemain yang sebelumnya menikmati performa apik timnya di awal musim ini, seperti yang dia katakan di situs web klub: "Tentu saja, sepak bola bukan hanya tentang hasil. Itu hal utama, tapi ketika Anda bisa menikmati bermain bersama rekan-rekan setim, itu adalah kebahagiaan, dan saya menikmatinya setiap kali berada di lapangan.
"Saya pikir semua orang memberikan yang terbaik dan juga menikmati, dan itu adalah kombinasi terbaik yang bisa kita miliki, jadi bermain dengan baik dan menikmati adalah resep ajaibnya, jadi ya, sangat bahagia."
Adaptasi yang mengesankan dari Merino
Merino direkrut sebagai gelandang, namun telah berkembang menjadi opsi yang nyata bagi The Gunners di lini depan, dengan Arteta kagum akan fleksibilitasnya.
Dia menambahkan: “Ya, sebagai penyerang tentu saja bukan [sesuatu yang pernah dia impikan bisa dilakukannya], tapi itulah hal yang juga kamu pelajari saat merekrut seorang pemain – saya tahu dia bisa memberikan lebih dari yang dia miliki, dan terutama setelah saya bertemu dengannya untuk pertama kali karena seorang pemain yang memiliki rasa ingin tahu sebesar itu, cara dia mencintai profesinya dan sepak bola, sulit untuk membatasi hal itu.”
The Gunners saat ini unggul enam poin dari Manchester City di puncak klasemen, tetapi bersama Merino, mereka juga tanpa Bukayo Saka dan Martin Odegaard akibat serangkaian masalah cedera musim ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tim Arteta akan menghadapi Brentford dalam laga tandang yang terlihat menantang di pertengahan pekan. The Bees saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen Premier League dan hanya tertinggal lima poin dari Manchester United yang berada di peringkat keempat, dengan ambisi potensial untuk lolos ke Liga Champions. Arsenal kemudian akan istirahat sejenak dari persaingan gelar yang menegangkan, saat mereka menghadapi Wigan Athletic di putaran keempat Piala FA.
