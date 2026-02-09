Getty Images Sport
Mikel Merino mengirimkan pesan optimis kepada para penggemar Arsenal dari tempat tidur rumah sakit setelah menjalani operasi pada kaki yang patah.
Arsenal kehilangan Merino karena cedera.
Merino mengalami cedera dalam kekalahan Arsenal 3-2 di Premier League melawan Manchester United di Emirates. Manajer Mikel Arteta mengakui setelah pertandingan bahwa ini adalah cedera yang tidak biasa, mengatakan kepada wartawan: "Ini adalah cedera yang sangat jarang, jadi kita harus menunggu dan melihat setelah operasi, bagaimana reaksinya setiap hari, tentu saja memantau kondisinya sepanjang minggu menjelang operasi dan melihat perkembangannya. Saya tahu Mikel akan melakukan segala upaya yang mungkin untuk pulih secepat mungkin. Namun, kita juga harus menghormati proses penyembuhan dan fakta bahwa ini adalah cedera yang cukup langka."
Pesan Merino kepada para penggemar Arsenal
Gelandang tersebut telah menjalani operasi dan mengunggah pembaruan di Instagram yang berbunyi: "Operasi selesai! Sudah lebih dekat untuk kembali. Terima kasih banyak kepada semua orang atas pesan dan dukungan kalian. Hal ini benar-benar memberi saya lebih banyak energi untuk menghadapi tantangan. Vamos!"
Kapan Merino akan kembali?
Belum ada tanggal pasti kapan Merino akan kembali, dengan ayah pemain tersebut mengungkapkan alasan mengapa sulit untuk menentukan kapan dia siap bermain lagi. Miguel Merino mengatakan kepada Cadena SER: "Meskipun ada masalah, dia menerima situasi ini. Cedera tidak pernah datang pada waktu yang tepat, dan seorang pemain harus siap menghadapi apa pun yang terjadi. Ini sulit, tapi kita harus melihat sisi positifnya. Ada cedera yang jauh lebih parah dari ini. Ada ketidakpastian karena waktu pemulihan tidak dipahami dengan baik, karena tidak ada riwayat cedera semacam ini. Ini adalah patah tulang stres. Ini bukan cedera pada jari kaki, tapi lebih ke bagian dalam. Ini adalah cedera yang tidak banyak didokumentasikan. Ada banyak keraguan mengenai pemulihannya."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Merino telah menjadi bagian penting dari skuad Arsenal musim ini, mencetak enam gol di semua kompetisi untuk The Gunners, tetapi Arteta kini harus beradaptasi tanpa kehadirannya untuk beberapa waktu ke depan. Arsenal memiliki jadwal padat dalam beberapa pekan ke depan dan akan kembali beraksi pada Kamis di Premier League melawan Brentford sebelum menghadapi Wigan Athletic di putaran keempat Piala FA pada Minggu.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan