Mikel Merino mengirimkan pesan optimis kepada para penggemar Arsenal dari tempat tidur rumah sakit setelah menjalani operasi pada kaki yang patah.

Belum ada tanggal pasti kapan Merino akan kembali, dengan ayah pemain tersebut mengungkapkan alasan mengapa sulit untuk menentukan kapan dia siap bermain lagi. Miguel Merino mengatakan kepada Cadena SER: "Meskipun ada masalah, dia menerima situasi ini. Cedera tidak pernah datang pada waktu yang tepat, dan seorang pemain harus siap menghadapi apa pun yang terjadi. Ini sulit, tapi kita harus melihat sisi positifnya. Ada cedera yang jauh lebih parah dari ini. Ada ketidakpastian karena waktu pemulihan tidak dipahami dengan baik, karena tidak ada riwayat cedera semacam ini. Ini adalah patah tulang stres. Ini bukan cedera pada jari kaki, tapi lebih ke bagian dalam. Ini adalah cedera yang tidak banyak didokumentasikan. Ada banyak keraguan mengenai pemulihannya."

