Mikel Arteta Tuntut Arsenal Patahkan Kutukan Tahun Baru
Arsenal tampil impresif di puncak klasemen Liga Primer
Arsenal kembali difavoritkan untuk menjuarai Liga Premier 2025/26, mengingat mereka unggul empat poin dari rival terdekat, Manchester City, di puncak klasemen. Arsenal hanya kalah dua kali dari 19 pertandingan sejauh ini, dan memiliki rekor pertahanan terbaik di liga, hanya kebobolan 12 gol.
Hanya saja The Gunners dilanda cukup banyak cedera, terutama di lini pertahanan. Tetapi kedalaman skuad memungkinkan mereka untuk merotasi pemain, dan tetap sulit dikalahkan. Declan Rice absen dalam pertandingan terakhir melawan Aston Villa, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh, karena mereka tetap tampil gemilang dengan kemenangan 4-1. Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus turut menyumbang gol.
Tim asal London utara ini juga berada di posisi yang kuat di kompetisi lain. Mereka memimpin klasemen fase liga Liga Champions dengan rekor sempurna enam kemenangan dari enam laga, dan akan segera menghadapi Chelsea di leg pertama semi-final Carabao Cup. Mereka juga memulai kampanye Piala FA bulan ini dengan perjalanan ke Portsmouth.
The Gunners dihantui kenangan kegagalan dalam perebutan gelar juara
Namun, masih ada rintangan mental yang harus diatasi Arsenal di paruh kedua musim ini. Dalam lima kesempatan sebelumnya mereka mengakhiri tahun kalender di puncak klasemen, tetapi gagal memanfaatkan keunggulan tersebut, dan kandas dalam perebutan gelar. Contoh terbaru terjadi pada musim 2022/23 ketika The Gunners unggul tujuh poin dari City, dan mengakhiri musim dengan selisih lima poin di belakang rival mereka.
Keunggulan kali ini tidak sebesar itu, hanya empat poin, namun nasib Arsenal tetap berada di tangan mereka, dan Arteta memiliki semua alat yang dibutuhkan untuk menghindari finis di posisi kedua untuk musim keempat berturut-turut. Mereka memiliki kesempatan untuk unggul tujuh poin pada Sabtu malam ketika mengunjungi Bournemouth, sementara City menjamu Chelsea sehari kemudian.
Arteta: 'Mari kita hancurkan rekor buruk ini'
Selama konferensi pers pra-pertandingan pada hari Jumat, Arteta mengaku tidak mengetahui statistik tersebut tetapi mendesak para pemainnya untuk menggunakan kekecewaan sebelumnya sebagai bahan bakar untuk meraih gelar Liga Premier pertama mereka sejak tahun 2003/04. Arteta menantang skuad Arsenal untuk mengakhiri penantian mereka akan gelar juara.
“Mari kita pecahkan rekor buruk ini,” tegas Arteta. Itulah yang ditunjukkan para pemain setiap hari saat mereka bersama kami, berlatih, dan di setiap pertandingan. Anda bisa melihat keinginan mereka. Anda bisa melihat energi yang mereka curahkan, dan betapa besar keinginan mereka.”
“Masih ada lima bulan lagi. Mari kita jalani hari demi hari, nikmati proses berada di posisi kita sekarang, dan raihlah kemenangan.”
Bulan menentukan bagi Arsenal untuk meraih trofi
Arsenal berharap bisa menghindari pengulangan hasil musim lalu dalam kunjungan terakhir mereka ke Stadion Vitality. Arteta menyaksikan bek William Saliba menerima kartu merah di setengah jam pertama sebelum gol-gol di babak kedua dari Ryan Christie dan Justin Kluivert membantu Bournemouth mengamankan kemenangan 2-0. Namun, The Cherries berada dalam kesulitan kali ini, karena belum memenangkan pertandingan sejak akhir Oktober, dan turun ke peringkat 15 di klasemen.
Setelah pertandingan nanti, Arsenal akan menjamu juara bertahan Liverpool di Stadion Emirates sebelum mengunjungi Portsmouth di Piala FA. Mereka kemudian akan menghadapi Chelsea di leg pertama semi-final Carabao Cup, sebelum mengunjungi Nottingham Forest dan Inter Milan di Liga Champions. Arsenal masih belum meraih trofi besar sejak 2020, tetapi mereka seharusnya bisa mematahkan rekor tersebut jika mampu menjaga ketenangan di paruh kedua musim ini.
