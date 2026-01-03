Arsenal kembali difavoritkan untuk menjuarai Liga Premier 2025/26, mengingat mereka unggul empat poin dari rival terdekat, Manchester City, di puncak klasemen. Arsenal hanya kalah dua kali dari 19 pertandingan sejauh ini, dan memiliki rekor pertahanan terbaik di liga, hanya kebobolan 12 gol.

Hanya saja The Gunners dilanda cukup banyak cedera, terutama di lini pertahanan. Tetapi kedalaman skuad memungkinkan mereka untuk merotasi pemain, dan tetap sulit dikalahkan. Declan Rice absen dalam pertandingan terakhir melawan Aston Villa, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh, karena mereka tetap tampil gemilang dengan kemenangan 4-1. Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus turut menyumbang gol.

Tim asal London utara ini juga berada di posisi yang kuat di kompetisi lain. Mereka memimpin klasemen fase liga Liga Champions dengan rekor sempurna enam kemenangan dari enam laga, dan akan segera menghadapi Chelsea di leg pertama semi-final Carabao Cup. Mereka juga memulai kampanye Piala FA bulan ini dengan perjalanan ke Portsmouth.