Mikel Arteta mengungkapkan alasan Martin Odegaard absen dalam kemenangan Arsenal di Piala FA dan mengonfirmasi dua masalah cedera baru

Odegaard memulai pertandingan tengah pekan yang berakhir imbang 1-1 di Brentford dari bangku cadangan, tetapi menggantikan Eberechi Eze pada babak kedua di Gtech Community Stadium. The Gunners memimpin dengan pantas pada menit ke-60 dalam derby London saat Noni Madueke menyundul umpan silang Piero Hincapie melewati Caoimhin Kelleher.

The Bees merespons dengan baik, namun, dan menyamakan kedudukan 10 menit setelah tertinggal melalui Keane Lewis-Potter setelah umpan panjang Michael Kayode disundul oleh Sepp van den Berg untuk pemain berusia 24 tahun itu menyundul bola melewati David Raya.

Namun, kapten Arsenal mengalami cedera saat gol Brentford tercipta, dan ada kekhawatiran dia akan terpaksa keluar lapangan tak lama setelah masuk. Odegaard bertahan dalam situasi imbang di ibu kota, tetapi absen sepenuhnya dalam kemenangan Arsenal di Piala FA saat mereka menghancurkan Wigan dalam 45 menit pertama berkat gol dari Noni Madueke, Gabriel Martinelli, dan Gabriel Jesus, serta gol bunuh diri Jack Hunt, untuk memastikan tempat mereka di putaran kelima kompetisi.

Dan Arteta telah mengungkapkan alasan mengapa Odegaard absen pada Minggu, mengakui bahwa gelandang tersebut mengalami cedera ringan saat gol Lewis-Potter.