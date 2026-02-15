AFP
Mikel Arteta mengungkapkan alasan Martin Odegaard absen dalam kemenangan Arsenal di Piala FA dan mengonfirmasi dua masalah cedera baru
Arsenal dengan mudah mengalahkan Wigan.
Odegaard memulai pertandingan tengah pekan yang berakhir imbang 1-1 di Brentford dari bangku cadangan, tetapi menggantikan Eberechi Eze pada babak kedua di Gtech Community Stadium. The Gunners memimpin dengan pantas pada menit ke-60 dalam derby London saat Noni Madueke menyundul umpan silang Piero Hincapie melewati Caoimhin Kelleher.
The Bees merespons dengan baik, namun, dan menyamakan kedudukan 10 menit setelah tertinggal melalui Keane Lewis-Potter setelah umpan panjang Michael Kayode disundul oleh Sepp van den Berg untuk pemain berusia 24 tahun itu menyundul bola melewati David Raya.
Namun, kapten Arsenal mengalami cedera saat gol Brentford tercipta, dan ada kekhawatiran dia akan terpaksa keluar lapangan tak lama setelah masuk. Odegaard bertahan dalam situasi imbang di ibu kota, tetapi absen sepenuhnya dalam kemenangan Arsenal di Piala FA saat mereka menghancurkan Wigan dalam 45 menit pertama berkat gol dari Noni Madueke, Gabriel Martinelli, dan Gabriel Jesus, serta gol bunuh diri Jack Hunt, untuk memastikan tempat mereka di putaran kelima kompetisi.
Dan Arteta telah mengungkapkan alasan mengapa Odegaard absen pada Minggu, mengakui bahwa gelandang tersebut mengalami cedera ringan saat gol Lewis-Potter.
Odegaard 'tidak dalam kondisi prima' untuk menyambut Wigan.
Setelah pertandingan, Arteta mengatakan: "Martin, kita harus menunggu dan melihat. Dia mengalami cedera saat kami kebobolan gol [melawan Brentford] dan dia tidak fit untuk pertandingan hari ini."
Tidak hanya Odegaard yang absen dalam kemenangan atas Wigan, Arteta juga mendapat dua kekhawatiran cedera tambahan selama kemenangan FA Cup pada Minggu. Bek Riccardo Calafiori awalnya dijadwalkan untuk memulai pertandingan akhir pekan, tetapi digantikan oleh Bukayo Saka dalam starting XI setelah mengalami cedera ringan saat pemanasan.
Selain itu, Ben White terpaksa keluar di akhir pertandingan, yang sedikit meredupkan kesuksesan tim London Utara pada sore itu.
"[Calafiori] dan Ben adalah satu-satunya yang diragukan," tambah Arteta. "Kita harus menunggu dan melihat dalam 48 jam ke depan bagaimana perkembangannya."
Arsenal menunjukkan 'keinginan yang sesungguhnya' melawan Wigan.
Arteta sudah kehilangan Kai Havertz karena cedera otot, sementara Mikel Merino juga absen setelah menjalani operasi kaki, dan dalam upaya untuk pulih kembali agar bisa bermain musim ini, hal ini membuat Arsenal kekurangan opsi di lini tengah.
"Dulu striker, lalu bek, sekarang gelandang," lanjut Arteta. "Tapi kami masih bisa mengatasinya, tapi kami butuh beberapa pemain kembali dan fit, untuk memberi kami tidak hanya jumlah pemain tapi juga opsi berbeda terkait lawan yang kami hadapi. Jadi semakin cepat semakin baik."
Meskipun demikian, Arteta memuji semangat timnya melawan Wigan, yang mengatakan kepada situs resmi Arsenal: "Itu luar biasa. Segera terlihat bahwa segalanya berjalan lancar. Para pemain sangat bersemangat, sangat tajam. Dan ya, kami memberikan banyak tekanan pada mereka.
"Sangat senang kami lolos ke babak berikutnya. Itu yang kami inginkan dan saya pikir cara kami melakukannya juga bagus, dengan banyak perubahan. Tapi tim menunjukkan semangat yang nyata terlebih dahulu, yang paling penting saat menghadapi tim-tim seperti ini di kompetisi.
"Kemudian kekompakan, yang biasanya tidak ada sejak awal karena banyaknya perubahan yang dilakukan. Tapi tim, menurut saya, bermain dengan intensitas tinggi, niat yang besar untuk menyerang, terus-menerus mengancam lawan, dan kami mencetak beberapa gol luar biasa di babak pertama. Itu membuat perbedaan."
Arsenal berupaya memperlebar keunggulan.
Arsenal berharap dapat memanfaatkan kemenangan telak atas Wigan sebagai modal untuk memperlebar jarak menjadi tujuh poin di puncak klasemen pada pertengahan pekan. The Gunners akan bertandang ke markas Wolves, tim juru kunci, pada Rabu malam, dengan target melanjutkan kemenangan 4-0 pada Minggu lalu dan meraih kemenangan lagi untuk menjauh dari Manchester City.
Wolves, seperti Arsenal, memastikan tempat mereka di babak berikutnya Piala FA pada Minggu setelah mengalahkan Grimsby, hasil yang mengakhiri rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan.
Tim asuhan Rob Edwards terpuruk di dasar klasemen Premier League dan kini tertinggal 18 poin dari zona aman dengan 12 pertandingan tersisa.
