Mikel Arteta mengatakan Eberechi Eze terlihat 'kebingungan' saat Arsenal menerima keputusan gelar Premier League
Eze kesulitan dalam debut pertamanya di Premier League sejak Desember.
Eze memulai kariernya di Arsenal dengan awal yang menjanjikan, dengan puncaknya saat ia mencetak hat-trick dalam kemenangan telak atas Tottenham Hotspur dalam derby London Utara. Namun, pemain internasional Inggris ini kesulitan untuk menonjol di Emirates Stadium sejak saat itu, dengan penampilannya melawan Brentford pada Kamis menjadi penampilan pertamanya sebagai starter di Premier League sejak 13 Desember.
Penampilannya hanya berlangsung hingga babak pertama, dengan Eze ditarik keluar pada jeda pertandingan saat skor masih imbang. Noni Madueke membawa tim tamu unggul, namun Keane Lewis-Potter segera menyamakan skor untuk memberikan tim Keith Andrews satu poin yang pantas.
Mantan striker Newcastle, Shearer, tidak terlalu terkesan dengan Eze, mengklaim bahwa mantan bintang Crystal Palace itu berisiko kehilangan tempatnya di skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini.
Shearer: Eze terlihat kebingungan dan berisiko tidak masuk skuad Inggris.
Shearer mengatakan kepada Betfair: “Mikel Arteta memiliki satu atau dua hal yang perlu diperbaiki. Maksud saya, situasi dengan Eze melawan Brentford sedikit mengejutkan karena dia tampak kebingungan atau setidaknya begitu dalam pertandingan itu.
“Dia menggantikannya di babak pertama dan timnya sedikit membaik. Mereka memberikan tekanan lebih pada Brentford dan kemudian mencetak gol. Tapi menurut saya Brentford pantas mendapatkan satu poin setidaknya.
“Eze terlihat bingung. Itu benar-benar luar biasa, bukan? Orang yang kita bicarakan ini yang mencetak hat-trick di derby London Utara. Semua orang berpikir, 'Wow, dia pemain hebat dan dia akan bersinar di Arsenal'. Cara dia berjalan keluar dengan penuh percaya diri di stadion Arsenal saat dia pindah dan dia terlihat seperti cocok secara alami dan, dan pantas berada di sana. Tapi dia terlihat bingung melawan Brentford. Dia terlihat seolah-olah ingin menghilang. Dia sama sekali tidak terlihat nyaman.
"Dia tidak akan masuk skuad Inggris jika dia tidak bermain. Saya pikir itu adalah penampilan pertamanya sejak pertengahan Desember tahun lalu. Dia hampir tidak pernah bermain sebagai starter dan itu harus berubah jika dia ingin masuk skuad Inggris."
Arsenal diberi peringatan saat Manchester City yang 'mengesankan' merencanakan comeback.
Kota berhasil memperkecil selisih poin dengan Arsenal berkat kemenangan mereka atas Fulham pada Rabu, yang tercipta berkat gol dari Antoine Semenyo, Nico O'Reilly, dan Erling Haaland, namun Shearer tetap yakin The Gunners berada dalam posisi kuat dalam upaya mereka meraih gelar liga pertama sejak musim 2003-04.
Mantan kapten Inggris itu menambahkan: "Saya sangat terkesan dengan Man City pada Selasa, saya tampil di Match of the Day, jadi saya menonton pertandingan penuh. Babak pertama sebagus yang pernah saya lihat dari mereka dalam beberapa waktu terakhir tanpa bola dalam hal intensitas. Mereka terlihat sangat solid. Mereka terlihat sangat bagus saat menyerang. Jadi ya, mereka benar-benar memberikan tekanan pada Arsenal.
"Saya kira dengan performa Arsenal dan seberapa sulitnya bagi mereka di Brentford, ini tidak mengejutkan bagi saya. Tidak banyak tim yang bisa memenangkan gelar dengan mudah, Anda tahu.
"Saya kira, jika Anda belum pernah memenangkan gelar selama Arsenal, maka Anda akan mengalami masa-masa di mana orang-orang akan mencoba menekan Anda. Dan itulah yang terjadi sekarang.
"Man City tahu apa yang mereka lakukan. Sebagian besar pemain mereka sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, melihatnya, melakukannya, dan tahu apa yang akan datang dan apa yang harus diharapkan.
"Jika kamu ingin memenangkan Premier League, maka itu tidak sering terjadi dengan mudah. Saya tahu Liverpool melakukannya musim lalu, tapi karena keinginan dan hasrat Arsenal, mereka harus melakukannya dengan cara yang sulit.
"Saya tidak akan mengatakan ada celah di Arsenal. Mungkin, karena performa City, tidak akan mengejutkan jika City menjalani periode bagus. Kita sudah melihatnya sebelumnya dengan Pep. Ini soal waktu mereka menjalani periode bagus, jadi kita tidak akan terkejut. Tapi celah, tidak. Belum. Saya pikir Arsenal masih dalam posisi yang sangat kuat.
"Saya pikir Brentford membuat Arsenal sangat, sangat kesulitan. Keith Andrews, seperti yang kita katakan, melakukan pekerjaan yang hebat. Dia membuat mereka bugar secara fisik, tangguh, kuat, sulit untuk dijaga dari tendangan sudut, tendangan bebas, dan semua hal itu. Dan mereka memiliki pemain-pemain berbakat seperti Igor Thiago dan Ouattara.
"Saya menonton mereka melawan Newcastle dan mereka pantas mendapatkan tiga poin, dan mereka kurang beruntung tidak bisa mendapatkan semua tiga poin melawan Arsenal. Saya tidak akan mengatakan celah-celah itu belum ada, tapi ini akan menjadi tiga atau empat minggu yang menarik bagi Arsenal."
Gunners dan Cityzens kembali ke Piala FA
Kedua tim yang berpeluang meraih gelar akan bertanding di Piala FA akhir pekan ini. Manchester City akan bertanding terlebih dahulu saat mereka menghadapi klub Liga Dua Salford City pada Sabtu, sementara Arsenal akan menjamu Wigan Athletic, yang pernah memenangkan trofi pada 2013, pada Minggu.
