Mikel Arteta mengatakan Eberechi Eze terlihat 'kebingungan' saat Arsenal menerima keputusan gelar Premier League

Kota berhasil memperkecil selisih poin dengan Arsenal berkat kemenangan mereka atas Fulham pada Rabu, yang tercipta berkat gol dari Antoine Semenyo, Nico O'Reilly, dan Erling Haaland, namun Shearer tetap yakin The Gunners berada dalam posisi kuat dalam upaya mereka meraih gelar liga pertama sejak musim 2003-04.

Mantan kapten Inggris itu menambahkan: "Saya sangat terkesan dengan Man City pada Selasa, saya tampil di Match of the Day, jadi saya menonton pertandingan penuh. Babak pertama sebagus yang pernah saya lihat dari mereka dalam beberapa waktu terakhir tanpa bola dalam hal intensitas. Mereka terlihat sangat solid. Mereka terlihat sangat bagus saat menyerang. Jadi ya, mereka benar-benar memberikan tekanan pada Arsenal.

"Saya kira dengan performa Arsenal dan seberapa sulitnya bagi mereka di Brentford, ini tidak mengejutkan bagi saya. Tidak banyak tim yang bisa memenangkan gelar dengan mudah, Anda tahu.

"Saya kira, jika Anda belum pernah memenangkan gelar selama Arsenal, maka Anda akan mengalami masa-masa di mana orang-orang akan mencoba menekan Anda. Dan itulah yang terjadi sekarang.

"Man City tahu apa yang mereka lakukan. Sebagian besar pemain mereka sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, melihatnya, melakukannya, dan tahu apa yang akan datang dan apa yang harus diharapkan.

"Jika kamu ingin memenangkan Premier League, maka itu tidak sering terjadi dengan mudah. Saya tahu Liverpool melakukannya musim lalu, tapi karena keinginan dan hasrat Arsenal, mereka harus melakukannya dengan cara yang sulit.

"Saya tidak akan mengatakan ada celah di Arsenal. Mungkin, karena performa City, tidak akan mengejutkan jika City menjalani periode bagus. Kita sudah melihatnya sebelumnya dengan Pep. Ini soal waktu mereka menjalani periode bagus, jadi kita tidak akan terkejut. Tapi celah, tidak. Belum. Saya pikir Arsenal masih dalam posisi yang sangat kuat.

"Saya pikir Brentford membuat Arsenal sangat, sangat kesulitan. Keith Andrews, seperti yang kita katakan, melakukan pekerjaan yang hebat. Dia membuat mereka bugar secara fisik, tangguh, kuat, sulit untuk dijaga dari tendangan sudut, tendangan bebas, dan semua hal itu. Dan mereka memiliki pemain-pemain berbakat seperti Igor Thiago dan Ouattara.

"Saya menonton mereka melawan Newcastle dan mereka pantas mendapatkan tiga poin, dan mereka kurang beruntung tidak bisa mendapatkan semua tiga poin melawan Arsenal. Saya tidak akan mengatakan celah-celah itu belum ada, tapi ini akan menjadi tiga atau empat minggu yang menarik bagi Arsenal."