Ketika ditanya tentang berapa lama timnya telah menghabiskan waktu untuk mengerjakan formasi yang tidak konvensional, Arteta memberikan jawaban yang blak-blakan yang menyoroti sifat kacau dari persiapan mereka. Ketika ditanya berapa banyak sesi latihan yang telah dia lakukan untuk formasi ini, Arteta menjawab: "Ya, sekali. Sepuluh menit."

Menanggapi dilema pemilihan pemain, Arteta menjelaskan logika di balik keputusan untuk tidak memasukkan nama-nama bintang timnya meskipun ada risiko dalam pertandingan piala. Arteta mengatakan: "Ya, mereka memiliki masalah dan mereka telah membawa masalah tersebut. Dan jumlah pertandingan yang kami mainkan, jelas sangat melelahkan. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memastikan kami bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi agar bisa memulai dua minggu berikutnya sebelum jeda dengan cara terbaik. Kami harus membuat keputusan tersebut. Ini adalah tantangan bagi kami semua untuk melihat bagaimana kami bisa beradaptasi dengan itu, yang saya harapkan dalam situasi yang sangat sulit."