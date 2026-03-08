Getty Images Sport
Mikel Arteta mengakui bahwa Arsenal berlatih dengan formasi aneh selama SEPULUH MENIT menjelang kemenangan melawan Mansfield Town
Krisis cedera memaksa langkah taktis yang berisiko
The Gunners menurunkan formasi pertahanan tiga orang yang dadakan, dengan Marli Salmon (remaja), Cristhian Mosquera, dan Riccardo Calafiori sebagai bek. Noni Madueke dan Gabriel Martinelli bertindak sebagai sayap, bukan sebagai bek sayap tradisional, sehingga permainan menjadi lebih terbuka dengan sedikit pemain bertahan untuk Arsenal.
Keputusan untuk beralih ke formasi tiga bek lahir dari kebutuhan mendesak, bukan karena direncanakan, dengan beberapa pemain inti utama absen atau membutuhkan istirahat. William Saliba masih absen karena cedera, sementara Gabriel Magalhaes, Declan Rice, dan Martin Zubimendi tidak dimasukkan ke dalam starting XI untuk mengelola beban kerja mereka selama periode padat musim ini.
Alasan Arteta melakukan rotasi
Ketika ditanya tentang berapa lama timnya telah menghabiskan waktu untuk mengerjakan formasi yang tidak konvensional, Arteta memberikan jawaban yang blak-blakan yang menyoroti sifat kacau dari persiapan mereka. Ketika ditanya berapa banyak sesi latihan yang telah dia lakukan untuk formasi ini, Arteta menjawab: "Ya, sekali. Sepuluh menit."
Menanggapi dilema pemilihan pemain, Arteta menjelaskan logika di balik keputusan untuk tidak memasukkan nama-nama bintang timnya meskipun ada risiko dalam pertandingan piala. Arteta mengatakan: "Ya, mereka memiliki masalah dan mereka telah membawa masalah tersebut. Dan jumlah pertandingan yang kami mainkan, jelas sangat melelahkan. Dan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memastikan kami bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi agar bisa memulai dua minggu berikutnya sebelum jeda dengan cara terbaik. Kami harus membuat keputusan tersebut. Ini adalah tantangan bagi kami semua untuk melihat bagaimana kami bisa beradaptasi dengan itu, yang saya harapkan dalam situasi yang sangat sulit."
Kekhawatiran cedera tambahan bagi The Gunners
Meskipun Arsenal masih bertahan di Piala FA, kemenangan ini datang dengan potensi biaya. Baik Leandro Trossard maupun Riccardo Calafiori ditarik keluar selama pertandingan, menambah daftar masalah kebugaran yang semakin panjang di Emirates Stadium. Manajer mengonfirmasi bahwa ia terpaksa melakukan pergantian untuk mencegah cedera jangka panjang selama pertandingan yang intens.
Berbicara tentang kondisi kedua pemain, Arteta mengatakan: "Keduanya mengalami cedera ringan. Mereka tidak nyaman untuk melanjutkan. Dan saya tahu ini bisa menjadi kemungkinan, terutama dalam kondisi pertandingan hari ini. Jadi kami harus menarik mereka keluar."
Arsenal kini harus menunggu ketersediaan bintang-bintang kunci mereka seiring mendekatnya fase krusial musim ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Kemenangan tipis di Piala FA menjadi peringatan bagi tim London Utara, yang selama ini sangat mengandalkan pertahanan yang kokoh dalam kampanye domestik mereka. The Gunners bersiap untuk rangkaian pertandingan berikutnya sebelum jeda internasional. Arsenal akan bertandang ke BayArena untuk menghadapi Bayer Leverkusen di babak 16 besar Liga Champions pada Rabu malam, sebelum menjamu Everton di Premier League tiga hari kemudian.
