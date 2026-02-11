Mikel Arteta menanggapi kabar sedih tentang pemecatan Thomas Frank oleh Tottenham, sementara manajer Arsenal memuji Frank sebagai "pelatih yang luar biasa dan pria yang luar biasa."

Pada konferensi pers pada Rabu sore, manajer Arsenal, Arteta, ditanya tentang pendapat dan perasaannya terkait keputusan rival Arsenal di utara London untuk berpisah dengan manajer mereka.

"Well, selalu berita yang menyedihkan ketika seorang rekan tidak melanjutkan pekerjaannya karena Thomas adalah pelatih yang luar biasa, dia juga pria yang luar biasa, dan dia telah membuktikannya di liga. Kami tahu di mana posisi kami. Kami tahu bahwa tanggung jawab kami melampaui sekadar performa," jawab Arteta. "Kadang-kadang hasil menentukan apa yang terjadi dengan kami. Kami mendoakan yang terbaik baginya untuk apa pun yang dia putuskan untuk dilakukan selanjutnya."

Arteta juga ditanya apakah Liga Premier semakin tidak sabar, sementara disebutkan bahwa Spurs telah berganti delapan manajer berbeda selama dia berada di bangku cadangan Arsenal.

"Saya tidak tahu. Saya tidak berpikir Anda bisa mengambil setiap contoh dengan cara yang sama. Saya pikir dalam konteks setiap klub sangat berbeda, tetapi itu selalu mungkin," tambahnya.

"Saya pikir setiap era berbeda di setiap klub, dan di Premier League ini kita memiliki dua manajer ikonik seperti Arsene dan Sir Alex selama bertahun-tahun. Itu telah banyak berubah di kedua klub. Saya tidak tahu.

"Hal itu tergantung pada banyak faktor. Menurut saya, yang pertama adalah jika Anda memiliki pemain yang mendukung Anda sepenuhnya dan mereka menikmati apa yang mereka lakukan serta percaya pada apa yang Anda lakukan, itu hal yang besar. Kemudian Anda harus memenangkan banyak pertandingan karena pada akhirnya, jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan bertahan dalam pekerjaan ini, dan itulah kenyataan dari pekerjaan kita."