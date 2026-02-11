Getty Images
Mikel Arteta menanggapi kabar sedih tentang pemecatan Thomas Frank oleh Tottenham, sementara manajer Arsenal memuji Frank sebagai "pelatih yang luar biasa dan pria yang luar biasa."
Frank dipecat oleh Spurs setelah musim yang buruk.
Frank meninggalkan Spurs sebagai manajer terburuk dalam sejarah klub Premier League besar. Tottenham kini berisiko terjerumus ke dalam perjuangan untuk menghindari degradasi setelah tidak meraih kemenangan dalam delapan pertandingan liga berturut-turut. Keputusan untuk memecat Frank diumumkan pada Rabu.
Spurs mengatakan dalam pernyataan: "Klub telah memutuskan untuk melakukan perubahan pada posisi Pelatih Kepala Tim Pria, dan Thomas Frank akan meninggalkan klub hari ini.
"Thomas ditunjuk pada Juni 2025, dan kami telah bertekad untuk memberinya waktu dan dukungan yang diperlukan untuk membangun masa depan bersama.
"Namun, hasil dan performa telah membuat Dewan Direksi menyimpulkan bahwa perubahan pada tahap ini dalam musim adalah hal yang diperlukan.
"Selama masa jabatannya di klub, Thomas telah bertindak dengan komitmen yang tak tergoyahkan, memberikan segalanya dalam upayanya untuk memajukan klub. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan mendoakan kesuksesan baginya di masa depan."
Arteta menanggapi kepergian Frank
Pada konferensi pers pada Rabu sore, manajer Arsenal, Arteta, ditanya tentang pendapat dan perasaannya terkait keputusan rival Arsenal di utara London untuk berpisah dengan manajer mereka.
"Well, selalu berita yang menyedihkan ketika seorang rekan tidak melanjutkan pekerjaannya karena Thomas adalah pelatih yang luar biasa, dia juga pria yang luar biasa, dan dia telah membuktikannya di liga. Kami tahu di mana posisi kami. Kami tahu bahwa tanggung jawab kami melampaui sekadar performa," jawab Arteta. "Kadang-kadang hasil menentukan apa yang terjadi dengan kami. Kami mendoakan yang terbaik baginya untuk apa pun yang dia putuskan untuk dilakukan selanjutnya."
Arteta juga ditanya apakah Liga Premier semakin tidak sabar, sementara disebutkan bahwa Spurs telah berganti delapan manajer berbeda selama dia berada di bangku cadangan Arsenal.
"Saya tidak tahu. Saya tidak berpikir Anda bisa mengambil setiap contoh dengan cara yang sama. Saya pikir dalam konteks setiap klub sangat berbeda, tetapi itu selalu mungkin," tambahnya.
"Saya pikir setiap era berbeda di setiap klub, dan di Premier League ini kita memiliki dua manajer ikonik seperti Arsene dan Sir Alex selama bertahun-tahun. Itu telah banyak berubah di kedua klub. Saya tidak tahu.
"Hal itu tergantung pada banyak faktor. Menurut saya, yang pertama adalah jika Anda memiliki pemain yang mendukung Anda sepenuhnya dan mereka menikmati apa yang mereka lakukan serta percaya pada apa yang Anda lakukan, itu hal yang besar. Kemudian Anda harus memenangkan banyak pertandingan karena pada akhirnya, jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan bertahan dalam pekerjaan ini, dan itulah kenyataan dari pekerjaan kita."
Para pemain Spurs mulai bosan dengan kecintaan Frank terhadap Arsenal.
Menurut Daily Telegraph, Frank membuat kecewa ruang ganti Tottenham dengan pujiannya yang terus-menerus terhadap Arsenal. Seorang sumber mengatakan: "Dia terus-menerus membicarakan Arsenal kepada para pemain, dan mereka cepat bosan dengannya. Bahkan sebelum dan setelah pertandingan di Emirates, dia terus mengatakan betapa hebatnya Arsenal. Perasaan di antara beberapa pemain sangatlah 'cukup sudah bicara tentang Arsenal'."
Frank juga membuat pendukung kesal dengan menyebut tim 'Invincibles' Arsenal dalam konferensi pers pertamanya saat ia bersikeras bahwa Spurs akan '100 persen kalah dalam pertandingan', sementara ia juga terlihat minum dari cangkir berlogo Arsenal sebelum kekalahan mereka melawan Bournemouth pada Januari.
Tottenham mencari pengganti sebelum derby London Utara.
Tottenham berharap dapat menunjuk pelatih kepala baru - baik itu sebagai pelatih interim maupun permanen - sebelum derby London Utara di kandang melawan Arsenal pada Minggu depan. Spurs belum pernah mengalahkan Arsenal sejak Mei 2022.
