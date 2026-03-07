Mikel Arteta memuji penggunaan 'waktu dan ruang' yang luar biasa dari Max Dowman dalam debutnya yang memecahkan rekor di Piala FA melawan Mansfield

"Saya sangat bangga padanya, dan juga sangat bangga pada Marli," kata Arteta kepada wartawan setelah pertandingan. "Tentu saja, dua pemain berusia 16 tahun yang menjadi starter di Piala FA. Hal itu memberi kita gambaran tentang mereka, kepribadian mereka, dan kualitas yang mereka miliki. Dan Max, menurut saya dia luar biasa." Keputusan untuk memainkan duo ini merupakan momen bersejarah bagi klub, karena Arsenal menjadi tim Premier League pertama yang memainkan dua pemain berusia 16 tahun atau lebih mudadalam sebuah pertandingan di kompetisi apa pun.

Kepercayaan Arteta pada pemain muda mencapai level baru pada Sabtu, dengan Dowman menetapkan standar baru bagi klub London tersebut. "Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada mereka karena debut mereka di Piala FA, saya pikir Max adalah yang termuda dalam kompetisi ini," jelas Arteta. "Dan kompetisi ini sudah berlangsung cukup lama, jadi itu menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Saya sangat bangga pada mereka, saya harap mereka menikmati debutnya, Jaden [Dixon] juga demikian. Dan untuk terus bekerja keras, ini baru langkah pertama bagi mereka dan masih banyak yang akan datang."

Manajer tersebut sangat terkesan dengan ketenangan Dowman di bawah tekanan fisik di lapangan yang sulit. "Kualitas. Karena saat bola melompat ke sana-sini dan ada orang di belakangmu, cara dia mengelola waktu dan ruang serta sentuhan yang dia ambil, itu sungguh luar biasa. Terutama dengan kecepatan dia melakukan aksi-aksi tersebut. Tapi itu menunjukkan talenta yang kita miliki," tambah pria Spanyol itu.