Mikel Arteta memuji penggunaan 'waktu dan ruang' yang luar biasa dari Max Dowman dalam debutnya yang memecahkan rekor di Piala FA melawan Mansfield
Taruhan berisiko Arteta pada pemain muda membuahkan hasil.
Arteta memberikan kesempatan bersejarah kepada sensasi berusia 16 tahun, Dowman, dalam laga putaran kelima Piala FA Arsenal melawan Mansfield Town. Lulusan Hale End ini mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang pernah memulai pertandingan dalam kompetisi tersebut untuk The Gunners.
Keputusan untuk menurunkan Dowman dan Marli Salmon sebagai starter mengikuti kemajuan pesat mereka, yang dimulai selama tur pra-musim klub ke Asia pada 2025. Sementara Dowman melakukan debut seniornya pada Agustus 2025 dalam kemenangan 5-0 Arsenal di Premier League melawan Leeds, bek Salmon melakukan debut tim utama pada Desember dalam kemenangan 3-0 di Liga Champions melawan Club Brugge.
Setelah dimasukkan dalam skuad melawan Mansfield Town, gelandang berusia 16 tahun ini menampilkan performa yang menonjol, mendapatkan pujian luas atas penampilannya yang melampaui usianya yang masih muda.
Sejarah yang dibuat oleh lulusan Hale End
"Saya sangat bangga padanya, dan juga sangat bangga pada Marli," kata Arteta kepada wartawan setelah pertandingan. "Tentu saja, dua pemain berusia 16 tahun yang menjadi starter di Piala FA. Hal itu memberi kita gambaran tentang mereka, kepribadian mereka, dan kualitas yang mereka miliki. Dan Max, menurut saya dia luar biasa." Keputusan untuk memainkan duo ini merupakan momen bersejarah bagi klub, karena Arsenal menjadi tim Premier League pertama yang memainkan dua pemain berusia 16 tahun atau lebih mudadalam sebuah pertandingan di kompetisi apa pun.
Kepercayaan Arteta pada pemain muda mencapai level baru pada Sabtu, dengan Dowman menetapkan standar baru bagi klub London tersebut. "Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada mereka karena debut mereka di Piala FA, saya pikir Max adalah yang termuda dalam kompetisi ini," jelas Arteta. "Dan kompetisi ini sudah berlangsung cukup lama, jadi itu menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Saya sangat bangga pada mereka, saya harap mereka menikmati debutnya, Jaden [Dixon] juga demikian. Dan untuk terus bekerja keras, ini baru langkah pertama bagi mereka dan masih banyak yang akan datang."
Manajer tersebut sangat terkesan dengan ketenangan Dowman di bawah tekanan fisik di lapangan yang sulit. "Kualitas. Karena saat bola melompat ke sana-sini dan ada orang di belakangmu, cara dia mengelola waktu dan ruang serta sentuhan yang dia ambil, itu sungguh luar biasa. Terutama dengan kecepatan dia melakukan aksi-aksi tersebut. Tapi itu menunjukkan talenta yang kita miliki," tambah pria Spanyol itu.
Pelajaran untuk Marli Salmon
Sementara Dowman mencuri perhatian, rekan setimnya yang juga berusia 16 tahun, Salmon, juga mengalami kurva pembelajaran yang curam. Bek tersebut tampak frustrasi setelah diganti setelah kesalahan yang menyebabkan gol penyeimbang Mansfield, tetapi Arteta segera memberikan dukungan. "Saya harus menonton ulang, tapi saya bisa merasakan bahwa dia bertanggung jawab. Dan itu baik dalam arti tertentu, tapi jangan kehilangan perspektif karena semua orang yang pernah berada di ruangan itu, yang pernah berada di level ini, pernah membuat kesalahan, kekeliruan, atau situasi yang menyebabkan gol. Tapi itu tidak penting," tegas Arteta.
"Yang penting adalah cara dia bermain dan beberapa hal yang dia lakukan di lapangan. Saya pikir itu jauh lebih penting daripada bagian lain," lanjutnya, menekankan keyakinannya pada potensi bek muda tersebut. Manajer juga mengungkapkan fleksibilitas taktisnya, menggunakan formasi tiga bek untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat tahun karena ketersediaan skuad dan kebutuhan untuk mengelola beban kerja pemain.
Kekhawatiran cedera untuk Trossard dan Calafiori
Kemenangan tersebut sedikit teredam oleh kekhawatiran cedera baru yang dialami Leandro Trossard dan Riccardo Calafiori, yang keduanya tidak dapat menyelesaikan pertandingan. Memberikan pembaruan tentang kedua pemain tersebut, Arteta mengatakan: "Keduanya mengalami sedikit keluhan. Mereka tidak nyaman untuk melanjutkan. Dan saya tahu ini bisa menjadi kemungkinan, terutama dalam kondisi pertandingan hari ini. Jadi kami harus mengganti mereka."
Arteta juga menjelaskan mengapa pemain kunci seperti Declan Rice, Gabriel, dan Martin Zubimendi tidak masuk dalam skuad pertandingan. "Mereka memiliki masalah dan telah membawa masalah tersebut. Dan jumlah pertandingan yang kami mainkan sangat melelahkan. Ini adalah satu-satunya waktu untuk memastikan kami bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi agar bisa memulai dua minggu berikutnya sebelum jeda dalam kondisi terbaik. Dan kami harus membuat keputusan-keputusan itu," katanya mengakhiri.
