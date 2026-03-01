Getty Images Sport
Mikel Arteta memberikan update cedera Declan Rice setelah bintang Arsenal meminta untuk diganti dalam kemenangan atas Chelsea
Arsenal meraih kemenangan penting melawan Chelsea.
Menanggapi kemenangan Manchester City atas Leeds United pada Sabtu, Arsenal mengambil alih kendali di pertengahan babak pertama ketika William Saliba mencetak gol. Namun, tuan rumah disamakan skornya menjelang akhir babak pertama ketika Piero Hincapie menyundul tendangan sudut berbahaya Reece James ke gawangnya sendiri.
Meskipun Chelsea terlihat lebih unggul di awal babak kedua, keahlian Arsenal dalam situasi bola mati kembali menjadi penentu. Sepak pojok yang sempurna dari Rice disalahartikan oleh kiper Chelsea Robert Sanchez, memungkinkan Jurrien Timber untuk menyundul bola ke gawang dan mencetak gol penentu. Tuan rumah harus melewati akhir pertandingan yang tegang melawan Chelsea yang bermain dengan 10 orang setelah kartu merah yang diterima Pedro Neto di akhir pertandingan, berhasil mengamankan tiga poin krusial dalam perburuan gelar mereka.
Kekhawatiran cedera menimpa bintang gelandang Declan Rice
Kemenangan penting itu teredam oleh kekhawatiran cedera yang dialami Rice. Tak lama setelah memberikan assist untuk gol kemenangan, pemain internasional Inggris itu menunjukkan nilai pertahanannya yang luar biasa dengan mengalahkan Neto untuk menggagalkan serangan balik berbahaya Chelsea. Namun, Rice tampaknya mengalami cedera otot saat mencoba mengembalikan bola ke kiper David Raya setelah lari pemulihan yang melelahkan.
Pemain berusia 27 tahun itu terus bermain dengan berani untuk sementara waktu sebelum memberi isyarat ke bangku cadangan, dan akhirnya digantikan oleh Christian Norgaard pada menit ke-76. Setelah peluit akhir berbunyi, Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa pemain tersebut yang meminta pergantian: "Declan meminta untuk diganti, jadi dia harus diperiksa dan melihat apakah dia bisa bermain pada Rabu, sayangnya." Tim medis kini akan mengevaluasi kondisi kebugaran mantan kapten West Ham tersebut.
Tekanan persaingan gelar dan jadwal pertandingan tengah pekan
Arteta memuji ketangguhan timnya, namun mengakui masih ada ruang untuk perbaikan dalam mengelola pertandingan. "Kemenangan besar, saya sangat senang," kata manajer Arsenal. "Selama periode yang cukup lama, tim bermain dengan sangat baik, selisih skor seharusnya lebih besar di babak pertama. Saat kami kebobolan sangat menyakitkan, tapi kualitas Chelsea… setelah kartu merah mereka, kami seharusnya mengelola situasi itu dengan lebih baik, tapi kami akan membicarakannya besok."
Arsenal kini harus segera bangkit untuk menghadapi laga tengah pekan melawan Brighton. Pertandingan ini akan berlangsung hanya 24 jam setelah rival perebutan gelar Manchester City menghadapi Nottingham Forest yang sedang terpuruk. Kehilangan Rice dalam fase krusial ini akan menjadi pukulan besar bagi harapan Arsenal untuk meraih trofi Premier League, sehingga penilaian medisnya mendatang menjadi sangat penting.
Arteta memuji kualitas taktis Chelsea.
Meskipun berhasil meraih tiga poin, manajer Arsenal tetap memberikan pujian tinggi kepada lawan, memuji kemampuan mereka dalam mengatasi situasi sulit meskipun bermain dengan keunggulan jumlah pemain. "Mereka memiliki kualitas yang luar biasa, bahkan saat menggunakan kiper, mereka bisa keluar dari situasi dengan 10 pemain," kata Arteta.
Arteta menjelaskan tantangan taktis yang dihadirkan tim tamu sepanjang pertandingan. "Mereka [Chelsea] memiliki pemain yang bisa mengisi berbagai ruang – Cole [Palmer] bisa bermain sebagai false nine dan mengisi ruang-ruang tersebut, dia hanya membutuhkan satu meter persegi untuk berputar dan mengaktifkan pemain lain," jelasnya. Manajer The Gunners menyimpulkan evaluasinya dengan memuji trio gelandang mereka: "Mereka sangat baik dalam berputar di ruang sempit, Caicedo, Enzo [Fernandez], Cole. Itu mengesankan, mereka adalah tim papan atas."
