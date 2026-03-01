Mikel Arteta memberikan update cedera Declan Rice setelah bintang Arsenal meminta untuk diganti dalam kemenangan atas Chelsea

Menanggapi kemenangan Manchester City atas Leeds United pada Sabtu, Arsenal mengambil alih kendali di pertengahan babak pertama ketika William Saliba mencetak gol. Namun, tuan rumah disamakan skornya menjelang akhir babak pertama ketika Piero Hincapie menyundul tendangan sudut berbahaya Reece James ke gawangnya sendiri.

Meskipun Chelsea terlihat lebih unggul di awal babak kedua, keahlian Arsenal dalam situasi bola mati kembali menjadi penentu. Sepak pojok yang sempurna dari Rice disalahartikan oleh kiper Chelsea Robert Sanchez, memungkinkan Jurrien Timber untuk menyundul bola ke gawang dan mencetak gol penentu. Tuan rumah harus melewati akhir pertandingan yang tegang melawan Chelsea yang bermain dengan 10 orang setelah kartu merah yang diterima Pedro Neto di akhir pertandingan, berhasil mengamankan tiga poin krusial dalam perburuan gelar mereka.