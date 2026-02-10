Getty/GOAL
Michael Owen memperingatkan dewan Manchester United bahwa mereka HARUS menunjuk Michael Carrick - dengan Red Devils diberitahu mengapa mereka harus menghindari Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino.
- (C)Getty Images
Carrick ditunjuk sebagai pelatih interim setelah pemecatan Amorim.
Pecatan menimpa pelatih Portugal di Old Trafford setelah ia gagal membawa perubahan nasib bagi tim raksasa Premier League, dengan penolakan keras untuk mengubah sistem 3-4-2-1 yang disukainya akhirnya menjadi penyebab kegagalan Amorim.
Darren Fletcher sementara mengambil alih sebagai pelatih interim, setelah dipromosikan dari tim U18, sebelum tongkat estafet diserahkan kepada mantan gelandang United dan asisten pelatih Carrick. Ia telah memimpin empat kemenangan beruntun, dengan rangkaian hasil tersebut membawa Setan Merah kembali bersaing untuk kualifikasi Liga Champions.
Pertanyaan telah diajukan, oleh orang-orang seperti Roy Keane, apakah Carrick seharusnya diberikan kontrak penuh waktu terlepas dari bagaimana United menyelesaikan musim ini. Banyak yang berpendapat bahwa seorang manajer yang lebih berpengalaman harus dicari - seperti mereka yang saat ini memimpin timnas Inggris, Brasil, dan AS menjelang Piala Dunia 2026.
Mengapa Carrick adalah pilihan yang tepat untuk membawa Manchester United ke depan.
Mantan striker Manchester United, Owen - yang berbicara bekerja sama dengan casino.org, di mana ia kini menjadi duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang harus dilakukan Manchester United saat mengisi bangku cadangan: “Saya pikir Manchester United akan melakukan hal yang benar dan tidak hanya bertindak impulsif dengan mengatakan ‘berikan pekerjaan itu kepada Michael Carrick besok’. Namun, jika dia berhasil membawa Manchester United ke Liga Champions dan kita melihat kelanjutan performa ini - jelas akan ada saatnya hal ini berakhir - hal yang paling mengesankan adalah cara mereka bermain. Mereka bermain dengan baik. Pertandingan melawan Manchester City, saya belum pernah melihat Manchester United bermain seperti itu dalam lebih dari satu dekade dalam satu pertandingan tunggal.
“Hal itu terus berlanjut. Mereka bermain sangat baik sejak saat itu. Anda bisa melihat kepercayaan diri mereka. Saya tahu banyak orang mengatakan Anda tidak bisa memberikan pekerjaan itu kepada Michael Carrick tanpa syarat. Saya tidak setuju sama sekali.
“Manchester United, dalam dekade terakhir, telah mencoba segala hal. Mereka telah memilih pemenang alami, pemain berpengalaman, mantan pemain, hal baru dari negara lain, dan manajer berpengalaman. Mereka telah mencoba segala hal. Manajer yang bisa - kita menduga, dengan asumsi dia terus melanjutkannya - tiba-tiba terlihat dia bisa mengoptimalkan potensi pemain, suporter bersemangat, kepercayaan diri mengalir, terlihat ada stabilitas, dia memahami klub, dia memiliki sikap yang tepat, dia adalah orang yang benar-benar telah melalui jalan yang sulit. Bayangkan jika dia lolos ke Liga Champions dan tampil bagus, lalu mereka berkata, ‘Terima kasih atas kerjanya, Michael, sekarang kita akan mempekerjakan orang lain,’ dan Manchester United kembali ke apa yang terjadi dalam 10-12 tahun terakhir. Bicara tentang menembak kaki sendiri! Itu ada di depan mata.”
- Getty Images Sport
Setan Merah didesak untuk menghindari Tuchel, Pochettino, dan kawan-kawan.
Owen, yang merasakan kegembiraan meraih gelar juara Premier League bersama United pada musim 2010-11, melanjutkan perkataannya: “Michael mungkin tidak akan berterima kasih padaku karena mengatakannya, tapi dia adalah pilihan yang sempurna. Dia akan datang dengan harga terjangkau, keuangan Manchester United saat ini tidak dalam kondisi terbaik, jadi dia adalah orang yang tinggal di sana, mengerti situasinya, keluarganya berada di daerah tersebut, tidak ada masalah dengan penyesuaian, tidak ada masalah dengan bahasa, tidak ada masalah dengan apa pun, dia ada di sana dan menunggu, dan Anda mungkin bisa mendapatkannya dengan harga sepersekian dari harga manajer lain. Anda juga tidak perlu membelinya dari kontrak lain.
“Selain itu, beberapa manajer yang dibicarakan orang, mereka semua sedang di Piala Dunia. Jika Anda ingin mempekerjakan mereka, Anda harus menunggu hingga Piala Dunia selesai dan memiliki sekitar seminggu atau dua minggu sebelum mereka mulai bekerja.
“Ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan banyak perencanaan. Di sini ada seseorang yang sudah siap, yang bisa mulai membahas hal-hal ini, tidak sekarang tapi dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Saya tidak setuju sama sekali dengan yang mengatakan ‘bagaimanapun, dia tidak seharusnya di sini’. Saya tidak mengerti itu.”
Jadwal pertandingan Manchester United musim 2025-26: Mencari kemenangan kelima berturut-turut.
Carrick akan berusaha untuk meraih lima kemenangan berturut-turut, memungkinkan penggemar viral The United Strand untuk mendapatkan potongan rambut yang telah lama ditunggu-tunggu, saat Setan Merah bertandang ke West Ham yang terancam degradasi pada Selasa. Keputusan mengenai rencana manajerial jangka panjang akan diambil pada akhir musim 2025-26.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan