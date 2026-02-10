Michael Owen memperingatkan dewan Manchester United bahwa mereka HARUS menunjuk Michael Carrick - dengan Red Devils diberitahu mengapa mereka harus menghindari Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino.

Mantan striker Manchester United, Owen - yang berbicara bekerja sama dengan casino.org, di mana ia kini menjadi duta besar Inggris untuk situs perbandingan kasino online - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang harus dilakukan Manchester United saat mengisi bangku cadangan: “Saya pikir Manchester United akan melakukan hal yang benar dan tidak hanya bertindak impulsif dengan mengatakan ‘berikan pekerjaan itu kepada Michael Carrick besok’. Namun, jika dia berhasil membawa Manchester United ke Liga Champions dan kita melihat kelanjutan performa ini - jelas akan ada saatnya hal ini berakhir - hal yang paling mengesankan adalah cara mereka bermain. Mereka bermain dengan baik. Pertandingan melawan Manchester City, saya belum pernah melihat Manchester United bermain seperti itu dalam lebih dari satu dekade dalam satu pertandingan tunggal.

“Hal itu terus berlanjut. Mereka bermain sangat baik sejak saat itu. Anda bisa melihat kepercayaan diri mereka. Saya tahu banyak orang mengatakan Anda tidak bisa memberikan pekerjaan itu kepada Michael Carrick tanpa syarat. Saya tidak setuju sama sekali.

“Manchester United, dalam dekade terakhir, telah mencoba segala hal. Mereka telah memilih pemenang alami, pemain berpengalaman, mantan pemain, hal baru dari negara lain, dan manajer berpengalaman. Mereka telah mencoba segala hal. Manajer yang bisa - kita menduga, dengan asumsi dia terus melanjutkannya - tiba-tiba terlihat dia bisa mengoptimalkan potensi pemain, suporter bersemangat, kepercayaan diri mengalir, terlihat ada stabilitas, dia memahami klub, dia memiliki sikap yang tepat, dia adalah orang yang benar-benar telah melalui jalan yang sulit. Bayangkan jika dia lolos ke Liga Champions dan tampil bagus, lalu mereka berkata, ‘Terima kasih atas kerjanya, Michael, sekarang kita akan mempekerjakan orang lain,’ dan Manchester United kembali ke apa yang terjadi dalam 10-12 tahun terakhir. Bicara tentang menembak kaki sendiri! Itu ada di depan mata.”