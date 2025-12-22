Getty Images Sport
Michael Olise Jadi Rebutan Real Madrid & Manchester City, Bayern Munich Pasang Tembok Tinggi
Real Madrid panaskan perburuan Olise
Real Madrid muncul sebagai klub besar terbaru yang menunjukkan minat pada Olise, menurut Christian Falk, menambah intrik lebih lanjut pada perebutan transfer yang semakin berkembang yang sudah melibatkan Manchester City. Bintang Bayern Munich tersebut telah menikmati masa yang sensasional di Jerman, memicu kekaguman dari seluruh Eropa saat klub-klub merencanakan bursa transfer mendatang.
Menurut laporan tersebut, minat Los Blancos terkait dengan perencanaan skuad jangka panjang alih-alih perekrutan dalam waktu dekat. Para petinggi Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi untuk tahun 2026, dengan Olise dipandang sebagai solusi potensial jika terjadi perubahan di sisi kanan lini serang mereka. Profilnya sebagai pemain sayap alami telah menarik perhatian di tengah perdebatan yang sedang berlangsung tentang keseimbangan di lini depan Madrid, dengan Rodrygo, Franco Mastantuono dan Brahim Diaz semuanya bermain di sisi kanan tanpa banyak kemajuan yang terlihat.
Meskipun daftar peminat semakin banyak, laporan yang sama juga menyatakan Bayern tetap tenang dengan situasi tersebut. Juara Bundesliga itu melihat Olise sebagai pilar proyek Vincent Kompany dan tidak berniat untuk mempertimbangkan tawaran apa pun yang masuk, dengan para petinggi menekankan bahwa Bayern tidak menjual pemain yang mereka anggap penting bagi skuad.
Perkembangan pesat Olise sejak tiba dari Palace
Perkembangan pesat Olise sejak tiba di Munich telah menempatkannya di antara pemain sayap paling diminati di Eropa. 30 gol dan 37 assist-nya dalam 80 pertandingan sejauh ini untuk raksasa Jerman tersebut telah menempatkannya sebagai salah satu pemain di Bundesliga dengan kontribusi gol terbaik per 90 menit.
Bagi Madrid, ketertarikan mereka mencerminkan pandangan strategis yang lebih luas. Los Blancos sudah merencanakan di luar siklus saat ini dan dapat berupaya membentuk kembali opsi penyerang mereka di tahun-tahun mendatang. Spekulasi seputar masa depan Rodrygo juga semakin memanaskan perdebatan tentang apakah pemain sayap kanan spesialis mungkin akhirnya dibutuhkan di Santiago Bernabeu.
Manchester City telah dikaitkan dengan Olise karena mereka mempertimbangkan solusi jangka panjang di posisi sayap, terutama dengan fleksibilitas taktis dalam sistem mereka. Namun, baik City maupun Madrid menghadapi kendala yang sama: keengganan Bayern untuk bernegosiasi.
Bayern tidak menerima pendekatan apapun untuk Olise
Posisi Bayern telah diperkuat oleh laporan bahwa klub tersebut sudah mengerjakan persyaratan kontrak yang lebih baik untuk Olise. Pemain internasional Prancis itu terikat kontrak jangka panjang dan juara Jerman itu ingin menghargai kontribusinya dengan gaji yang lebih tinggi dan berpotensi perpanjangan kontrak, yang menandakan betapa percayanya klub pada dirinya.
Falk telah mengecilkan kemungkinan adanya terobosan. Dengan Olise dan Harry Kane yang dianggap tak tergantikan, pesan dari Munich adalah bahwa minat saja tidak akan memaksa perubahan sikap, terlepas dari klub mana pun yang terlibat.
Ia berkata: “Michael Olise masuk dalam daftar incaran beberapa klub Eropa. Selain Real Madrid, kita juga bisa menambahkan Manchester City. Pep Guardiola, seperti yang kita ketahui, akan sangat senang jika kesepakatan ini tercapai. Namun, Bayern Munich adalah klub pembeli, bukan klub penjual. Jadi, jika mereka tidak ingin menjual – mereka tidak akan menjual. Dan Olise jelas merupakan salah satu talenta yang tidak ingin mereka jual. Musim ini khususnya telah menunjukkan bahwa Harry Kane dan Michael Olise sangat penting bagi skuad."
“Ia sudah memiliki kontrak jangka panjang di Allianz Arena, dan jangan lupa bahwa Bayern Munich sudah bekerja keras untuk memberinya lebih banyak uang dengan kontrak baru (termasuk satu tahun lagi). Jadi, saat ini, berarti tidak ada peluang bagi Real Madrid, Liverpool, Manchester City Chelsea, dan kita bisa menambahkan banyak lagi ke daftar ini.”
Olise diharapkan tetap menjadi pemain Bayern Munich pada 2026
Dalam jangka pendek, Olise diperkirakan akan tetap menjadi figur sentral di Bayern saat mereka terus bersaing di dalam negeri dan di Eropa. Potensi kepindahan tampaknya lebih realistis sebagai diskusi jangka panjang daripada transfer yang akan segera terjadi, terutama karena Die Roten ingin mengamankan masa depannya.
Bagi Madrid dan City, kesabaran mungkin satu-satunya pilihan. Kedua klub dikenal karena perencanaan beberapa tahun ke depan dan nama Olise kemungkinan akan tetap ada dalam daftar incaran internal bahkan jika tekad Bayern tetap teguh hingga tahun 2026. Pada akhirnya, masa depan pemain sayap itu tampaknya sudah pasti untuk saat ini.
