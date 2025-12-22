Michael Olise Jadi Rebutan Real Madrid & Manchester City, Bayern Munich Pasang Tembok Tinggi

Real Madrid muncul sebagai klub besar terbaru yang menunjukkan minat pada Olise, menurut Christian Falk, menambah intrik lebih lanjut pada perebutan transfer yang semakin berkembang yang sudah melibatkan Manchester City. Bintang Bayern Munich tersebut telah menikmati masa yang sensasional di Jerman, memicu kekaguman dari seluruh Eropa saat klub-klub merencanakan bursa transfer mendatang.

Menurut laporan tersebut, minat Los Blancos terkait dengan perencanaan skuad jangka panjang alih-alih perekrutan dalam waktu dekat. Para petinggi Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi untuk tahun 2026, dengan Olise dipandang sebagai solusi potensial jika terjadi perubahan di sisi kanan lini serang mereka. Profilnya sebagai pemain sayap alami telah menarik perhatian di tengah perdebatan yang sedang berlangsung tentang keseimbangan di lini depan Madrid, dengan Rodrygo, Franco Mastantuono dan Brahim Diaz semuanya bermain di sisi kanan tanpa banyak kemajuan yang terlihat.

Meskipun daftar peminat semakin banyak, laporan yang sama juga menyatakan Bayern tetap tenang dengan situasi tersebut. Juara Bundesliga itu melihat Olise sebagai pilar proyek Vincent Kompany dan tidak berniat untuk mempertimbangkan tawaran apa pun yang masuk, dengan para petinggi menekankan bahwa Bayern tidak menjual pemain yang mereka anggap penting bagi skuad.