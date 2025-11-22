Michael Olise, Anda Superstar! Sang Bintang Bayern Munich Bikin Brace Plus 3 Assist & Harry Kane Lanjutkan Rekor Gol Untuk Bawa Skuad Vincent Kompany Hancurkan Freiburg 6 Gol

Bayern mengalami mimpi buruk selama 20 menit pertama di Allianz Arena ketika Freiburg menghukum awal lamban mereka dengan dua gol dari situasi bola mati yang terlatih, melesat ke keunggulan 2-0 sebelum sang juara bahkan sempat settle. Tanda-tanda peringatan sudah terlihat sejak sudut pertama, dan Bayern gagal memperhatikannya. Freiburg mengeksekusi sebuah rutinitas yang jelas sudah dilatih pada menit ke-12, menyundul bola dekat tiang yang langsung menembus pertahanan Bayern yang statis. Yuito Suzuki siap menerima umpan tersebut dan melancarkan tembakan untuk memberikan keunggulan yang layak bagi tim tamu.

Lima menit kemudian, situasi semakin buruk bagi Bayern, dan lagi-lagi dari sudut. Neuer, yang biasanya hadir dengan penuh keyakinan di kotaknya, salah mengukur lompatannya sama sekali ketika Johan Manzambi melompat di atas kerumunan tubuh untuk melepaskan sundulan melengkung yang jatuh ke sudut jauh. Freiburg, yang terorganisasi dan tak kenal lelah, mengeksploitasi kelemahan Bayern di set play untuk membuka posisi Bayern yang terkejut.

Gandakan kemunduran akhirnya membangkitkan Bayern. Olise, yang telah menjadi cahaya terang mereka sejak kick-off, mengambil tanggung jawab dan membawa timnya maju dengan momen kejeniusan individu. Menerima bola di sisi kanan, pemain internasional Prancis itu melewati tiga bek Freiburg dan memberikan umpan kepada Lennart Karl, yang sentuhan pertamanya yang ahli menciptakan cukup ruang baginya untuk menyelesaikan dengan klinis ke sudut bawah pada menit ke-22. Gol tersebut sepenuhnya mengubah tempo. Bayern mulai bermain dengan jauh lebih mendesak, mendorong Freiburg lebih dalam ke area mereka sendiri saat mereka memburu penyama kedudukan.

Tekanan akhirnya membuahkan hasil. Jauh di dalam waktu tambahan babak pertama, Karl membalas budi, mengirimkan umpan yang sangat tepat ke jalur Olise, yang melepaskan tembakan rendah yang melesat di bawah tangan terentang Noah Atubolu.

Itu adalah satu arah lalu lintas di babak kedua ketika perlawanan Freiburg hancur oleh dominasi Bayern. Olise sekali lagi menjadi bintang saat kirimannya yang sempurna dari sudut menemukan Dayot Upamecano yang tidak terkawal, yang dengan mudah mencetak gol dari jarak dekat. Lima menit kemudian, Kane bergabung dalam pesta dan menambah keunggulan setelah menemukan sudut bawah jauh dengan tenang, menyusul kesalahan pertahanan lainnya oleh lini belakang Freiburg.

Para pengunjung melihat bahu mereka turun, dan pemain pinjaman Chelsea Nicolas Jackson mencatatkan namanya di papan skor setelah ia dimainkan oleh Olise. Malam semakin memburuk bagi Freiburg saat Olise terus menghantui mereka. Kali ini, dia memotong dari kanan dan, dengan ayunan kakinya, dia melengkungkan bola ke sudut atas jauh, hampir mengingatkan pada legenda Belanda Arjen Robben. Setelah kemenangan ini, Bayern membuka keunggulan delapan poin di puncak, setelah 11 pertandingan. Mereka memiliki jadwal yang padat ke depan saat mereka akan menghadapi Arsenal di Liga Champions pada hari Rabu di London utara.