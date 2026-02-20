Getty Images Sport
Michael Carrick menjelaskan mengapa ia belum menyarankan Kobbie Mainoo untuk memperbaiki kelemahannya setelah masa pengasingan di Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim
Mainoo kembali dari cuaca dingin.
Gelandang berusia 20 tahun ini telah mengalami perubahan nasib yang dramatis sejak Carrick mengambil alih kendali sementara di Old Trafford. Di bawah kepemimpinan Amorim sebelumnya, Mainoo telah diabaikan dari skuad utama, yang menyebabkan laporan bahwa lulusan akademi tersebut bahkan telah memberitahu pejabat klub tentang keinginannya untuk hengkang demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.
Namun, pergantian manajemen telah membawa pemain internasional Inggris ini kembali ke skuad utama. Sejak kembalinya, Mainoo telah menjadi pilar dalam tim yang saat ini menikmati lima pertandingan tanpa kekalahan di Premier League, dengan dua assist. Ia segera memberikan keamanan teknis dan ketenangan yang sangat dibutuhkan selama beberapa minggu terakhir era Amorim, dan United sudah bersemangat untuk memberinya kontrak baru.
Carrick, yang memiliki hubungan jangka panjang dengan pemain tersebut, menegaskan bahwa membawa gelandang itu kembali ke tim bukanlah "keputusan besar." Ia memprioritaskan pemulihan psikologis pemain, memilih untuk membiarkan lulusan Carrington bermain bebas daripada membebani dia dengan kritik taktis setelah periode stagnasi profesional.
Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan
Hubungan antara manajer interim dan bintang muda tersebut telah terjalin hampir sepuluh tahun, memberikan Carrick perspektif unik tentang perkembangan Mainoo. Keakraban yang mendalam ini memastikan tidak ada keraguan saat membangun kembali lini tengah United, karena Carrick memilih untuk mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang temperamen Mainoo di bawah tekanan tinggi daripada pencoretan-pencoretan terbaru.
Dengan mengandalkan pemain yang dia percayai sepenuhnya, mantan kapten United berhasil menstabilkan ruang ganti yang sebelumnya terpecah oleh keketatan taktik dan pengucilan pemain kunci. Hasilnya segera terlihat di lapangan, dengan ketenangan Mainoo membantu mengarahkan klub menuju kebangkitan signifikan dalam performa dan posisi liga.
Meskipun gelandang tersebut belum menjadi pemain yang sempurna, Carrick sengaja menahan diri untuk tidak memberikan nasihat berlebihan kepada pemain muda tersebut. Manajer percaya bahwa setelah periode mental yang melelahkan, intervensi coaching terbaik seringkali adalah tidak melakukan intervensi sama sekali, memberikan ruang bagi "bakat besar" tersebut untuk bernapas dan menemukan aliran alami tanpa takut digantikan secara langsung.
Carrick tentang kemunculan luar biasa Mainoo
"Saya sudah mengenal Kobbie sejak lama. Saya mulai bekerja dengannya saat dia berusia 13 atau 14 tahun, saat saya mulai mengikuti kursus lisensi kepelatihan - beberapa tahun yang lalu," katanya kepada BBC Sport. "Hanya sedikit-sedikit. Dan kemudian, tentu saja, saat saya pertama kali di sini, dia juga ikut serta sedikit-sedikit.
"Jadi, menurut saya, mengenal dia dan memiliki pengalaman dengannya, serta melihatnya tampil di level seperti itu pada acara besar... Saya tadi mengatakan tentang pelatih yang mampu menghadapi situasi di sini dan di level yang diperlukan untuk mengatasinya. Apa yang Kobbie lakukan di usia yang begitu muda sungguh luar biasa.
"Kita lupa betapa mudanya dia. Saya hanya penggemar berat menontonnya bermain dan tahu apa yang dia mampu lakukan. Jadi, itu bukan keputusan besar untuk memainkannya. Dan, jujur saja, tidak mudah menemukan ritme dan bentuk permainan saat belum bermain. Ada hal-hal yang bisa dia perbaiki, hal-hal yang bisa dia tingkatkan, tapi kami belum benar-benar mulai mengerjakannya karena kami hanya membiarkannya bermain dan menemukan alirannya."
"Saya sangat sadar untuk tidak memberinya terlalu banyak—hanya beberapa petunjuk kecil, sedikit hal-hal posisi, dan beberapa hal kecil di sana-sini—tapi percaya pada apa yang dia miliki. Dia adalah pemain sepak bola yang fantastis dan dia memiliki bakat yang luar biasa."
Detak jantung lini tengah tetap menjadi pusat
Mainoo diperkirakan akan tetap menjadi komponen penting dalam skuad utama United saat klub berusaha mempertahankan momentum positifnya. Penampilannya telah berhasil meredam spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya di bursa transfer musim panas, dengan pemain ini kini dianggap sebagai pilar utama dalam strategi jangka menengah klub, terlepas dari siapa yang akan menjadi manajer permanen.
Mainoo akan berusaha memberikan dampak saat Red Devils menghadapi Everton di Hill Dickinson Park dalam laga Premier League pada Senin.
