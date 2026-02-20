Michael Carrick menjelaskan mengapa ia belum menyarankan Kobbie Mainoo untuk memperbaiki kelemahannya setelah masa pengasingan di Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim

Gelandang berusia 20 tahun ini telah mengalami perubahan nasib yang dramatis sejak Carrick mengambil alih kendali sementara di Old Trafford. Di bawah kepemimpinan Amorim sebelumnya, Mainoo telah diabaikan dari skuad utama, yang menyebabkan laporan bahwa lulusan akademi tersebut bahkan telah memberitahu pejabat klub tentang keinginannya untuk hengkang demi mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.

Namun, pergantian manajemen telah membawa pemain internasional Inggris ini kembali ke skuad utama. Sejak kembalinya, Mainoo telah menjadi pilar dalam tim yang saat ini menikmati lima pertandingan tanpa kekalahan di Premier League, dengan dua assist. Ia segera memberikan keamanan teknis dan ketenangan yang sangat dibutuhkan selama beberapa minggu terakhir era Amorim, dan United sudah bersemangat untuk memberinya kontrak baru.

Carrick, yang memiliki hubungan jangka panjang dengan pemain tersebut, menegaskan bahwa membawa gelandang itu kembali ke tim bukanlah "keputusan besar." Ia memprioritaskan pemulihan psikologis pemain, memilih untuk membiarkan lulusan Carrington bermain bebas daripada membebani dia dengan kritik taktis setelah periode stagnasi profesional.