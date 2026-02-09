Michael Carrick mengungkapkan dua manajer ternama yang akan menghalangi dirinya mendapatkan pekerjaan sebagai manajer Manchester United secara permanen, sementara mantan bintang Red Devils itu mendesak klub untuk 'mengikuti arus' dengan manajer interim.

Hargreaves pertama kali bertemu Carrick saat bermain untuk tim Inggris U-21 pada tahun 2001. "Saya kira dia selalu sama," tambahnya. "Saya hanya berpikir dia benar-benar luar biasa, karena dia tidak pernah terlalu bersemangat atau terlalu sedih. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Sangat sulit untuk tetap menjadi diri sendiri di lingkungan ini di mana semua orang mencoba mengubahmu menjadi orang lain. Dia sangat nyaman dengan dirinya sendiri.

"Dia bersikap dengan penuh kelas. Dia memperlakukan semua orang dengan hormat. Dan dia orang yang cerdas. Dia tidak perlu berteriak atau membentak. Dia selalu mengamati. Orang-orang berpikir, 'Oh, saya harus berteriak sebagai pelatih,' tapi kamu di sana untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Salah satu hal yang orang lupakan adalah ini tentang orang lain. Ini bukan tentang kamu. Kamu tahu, banyak dari mereka mencoba membuatnya tentang diri mereka sendiri.

"Ya, kamu harus memimpin, kamu harus membuat keputusan di momen-momen penting. Tapi pada akhirnya, kamu memiliki orang-orang yang mencoba mengikuti kamu, dan kamu harus menginspirasi mereka untuk membantu kamu, membantu tim bermain baik. Dan menurutku, semakin banyak orang yang bisa kamu jangkau dan hubungi, semakin baik mereka akan bermain untukmu. Dia harus merasakan apa yang United butuhkan dan dia menemukan solusi, dan semua orang bermain dengan baik."