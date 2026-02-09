(C)Getty Images
Michael Carrick mengungkapkan dua manajer ternama yang akan menghalangi dirinya mendapatkan pekerjaan sebagai manajer Manchester United secara permanen, sementara mantan bintang Red Devils itu mendesak klub untuk 'mengikuti arus' dengan manajer interim.
- Getty Images Sport
Carrick's United sedang dalam performa terbaiknya.
Manchester United telah memulai proses perekrutan manajer permanen, menurut Gary Neville, dan mereka akan menunggu hingga mendekati akhir musim sebelum mengambil keputusan. Oliver Glasner dan Andoni Iraola akan menjadi agen bebas, sementara manajer Inggris Thomas Tuchel juga bisa menjadi agen bebas setelah Piala Dunia. Namun, dengan setiap kemenangan United, argumen untuk menjadikan Carrick sebagai manajer permanen semakin meyakinkan.
Carrick telah memulai musim dengan terbaik di antara semua manajer United sejak Ole Gunnar Solskjaer, yang juga awalnya ditunjuk secara interim hingga akhir musim 2018-19, sebelum diberi kontrak lebih panjang setelah meraih 14 kemenangan dalam 19 pertandingan pertamanya setelah menggantikan Jose Mourinho. Carrick mengatakan klub tidak akan mengambil keputusan "terburu-buru" seperti yang mereka lakukan saat itu.
Mantan gelandang United, Owen Hargreaves, percaya bahwa rekan setim lamanya, Carrick, seharusnya menjadi kandidat utama, kecuali klub dapat meyakinkan Tuchel atau manajer Paris Saint-Germain, Luis Enrique, untuk mengambil pekerjaan tersebut.
'Bagaimana bisa kamu tidak memberikannya kepadanya?'
Hargreaves, seorang komentator dan pakar olahraga untuk TNT Sports, mengatakan kepada GOAL: "Saya tidak melihat alasan mengapa Anda tidak memberikannya kepadanya. Saya tahu mereka memiliki pengalaman dengan Ole, tetapi dia finis di posisi kedua dan tampil luar biasa hingga titik tertentu. Pada akhirnya, dalam sepak bola, Anda akan mengalami pasang surut. Ketika semuanya baik-baik saja, Anda harus menikmatinya. Saat ini, Manchester United dalam kondisi baik. Jadi jika dia [Carrick] finis di posisi ketiga atau keempat, dari posisi mereka sebelumnya dan semua tekanan, bagaimana bisa tidak?
"Satu-satunya hal yang bisa kamu pertimbangkan adalah pengalaman, dan jika kamu bisa mendapatkan Luis Enrique atau Tuchel, mungkin. Tapi saat ini, hal terpenting bukan manajer atau pemain, melainkan klub sepak bola yang menang, dan klub sepak bola itu menang, dan Carras adalah arsiteknya. Jadi, mengapa kamu harus mengubahnya?"
- AFP
"Nama-nama besar membawa harapan yang lebih besar."
Hargreaves, yang membentuk kemitraan lini tengah yang produktif dengan Carrick saat United memenangkan gelar Premier League dan Liga Champions pada musim 2007-08, memperingatkan bahwa manajer ternama tidak selalu sukses di Old Trafford, dengan mengacu pada masa jabatan Louis van Gaal dan Mourinho yang pada akhirnya mengecewakan. Dia percaya bahwa pilihan terbaik United adalah membangun tim secara jangka panjang di bawah kepemimpinan Carrick, yang telah membangun ikatan kuat dengan para pemain dalam kurang dari sebulan menjabat.
Hargreaves menjelaskan: "Mereka sudah memiliki dua manajer terbaik dalam dekade terakhir, di luar Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp, dan Pep Guardiola, yaitu Van Gaal dan Mourinho. Nama besar tidak menjamin kesuksesan. Jika ada, nama-nama besar justru membawa ekspektasi lebih tinggi, dan mereka akan berkata, 'Saya ingin ini' dan 'Saya ingin itu'. Jadi, mereka bisa benar-benar membangun tim dengan seseorang seperti Carras. Dan tentu saja, hentikan pendekatan jangka pendek. Manfaatkan momentum saat semuanya baik, sepak bola berjalan lancar. Para penggemar bahagia, semua pemain juga bahagia."
Carrick 'berinteraksi' dengan para pemain
Hargreaves pertama kali bertemu Carrick saat bermain untuk tim Inggris U-21 pada tahun 2001. "Saya kira dia selalu sama," tambahnya. "Saya hanya berpikir dia benar-benar luar biasa, karena dia tidak pernah terlalu bersemangat atau terlalu sedih. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Sangat sulit untuk tetap menjadi diri sendiri di lingkungan ini di mana semua orang mencoba mengubahmu menjadi orang lain. Dia sangat nyaman dengan dirinya sendiri.
"Dia bersikap dengan penuh kelas. Dia memperlakukan semua orang dengan hormat. Dan dia orang yang cerdas. Dia tidak perlu berteriak atau membentak. Dia selalu mengamati. Orang-orang berpikir, 'Oh, saya harus berteriak sebagai pelatih,' tapi kamu di sana untuk membantu orang lain menjadi lebih baik. Salah satu hal yang orang lupakan adalah ini tentang orang lain. Ini bukan tentang kamu. Kamu tahu, banyak dari mereka mencoba membuatnya tentang diri mereka sendiri.
"Ya, kamu harus memimpin, kamu harus membuat keputusan di momen-momen penting. Tapi pada akhirnya, kamu memiliki orang-orang yang mencoba mengikuti kamu, dan kamu harus menginspirasi mereka untuk membantu kamu, membantu tim bermain baik. Dan menurutku, semakin banyak orang yang bisa kamu jangkau dan hubungi, semakin baik mereka akan bermain untukmu. Dia harus merasakan apa yang United butuhkan dan dia menemukan solusi, dan semua orang bermain dengan baik."
- Getty Images Sport
United mengincar kemenangan kelima berturut-turut di kandang West Ham.
Carrick telah memimpin rekor kemenangan terpanjang dalam kurang dari sebulan di posisi manajer United dibandingkan dengan Amorim yang memimpin selama 14 bulan, dan pelatih ini dapat menyamai rekor kemenangan terpanjang klub dalam dua tahun ketika timnya bertandang ke klub lamanya, West Ham, pada Selasa, yang akan disiarkan langsung di TNT Sports.
