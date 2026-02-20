Getty
Michael Carrick menegur Sir Jim Ratcliffe?! Pelatih mengatakan para pemain dan staf Manchester United 'memahami tanggung jawab' setelah komentar kontroversial pemilik klub tentang imigrasi
Carrick menanggapi wawancara Ratcliffe tentang 'kolonisasi'.
Berbagai kelompok pendukung Manchester United mengecam saran Ratcliffe bahwa Inggris telah "dijajah" oleh imigran dalam wawancara dengan Sky News pekan lalu, sementara klub juga mengeluarkan pernyataan yang menekankan dukungannya terhadap keragaman, yang bertentangan dengan sentimen nasionalis miliarder tersebut.
Carrick belum menanggapi pernyataan provokatif para pemilik bersama United karena tim tidak bermain dalam 10 hari terakhir, tetapi dia akhirnya ditanya tentang hal itu pada Jumat dalam konferensi persnya menjelang pertandingan Premier League United di Everton. Dia menekankan pentingnya bagi pemain, pelatih, dan tokoh kunci untuk mengingat untuk bertanggung jawab atas kata-kata mereka karena mereka memiliki jangkauan yang sangat luas.
Manajer Manchester United bangga dengan budaya klub.
Carrick mengatakan: "Sir Jim telah mengeluarkan pernyataan, dan kemudian klub juga mengeluarkan pernyataan. Bukan tempat saya untuk menambahkan hal itu. Yang bisa saya katakan adalah saya telah berada di klub ini selama bertahun-tahun, dan kami memiliki dampak yang besar secara global, dalam bentuk apa pun, dan kami bertanggung jawab atas hal itu. Sebagai pemain, anggota staf, atau pendukung, saya pikir kami benar-benar bangga dengan lingkungan dan budaya yang kami miliki di klub ini. Kesetaraan, keragaman, dan rasa hormat satu sama lain adalah hal yang kami usahakan untuk diterapkan setiap hari. Saya telah berkeliling dunia dan tahu betapa pentingnya klub ini bagi banyak orang. Kami sepenuhnya menyadari tanggung jawab tersebut dan berusaha untuk melaksanakannya setiap hari."
Carrick tidak khawatir tentang dampak terhadap para pemain.
Dengan mayoritas besar skuad United berasal dari luar Britania Raya, komentar Ratcliffe pasti menimbulkan kegemparan di ruang ganti. Namun, Carrick menekankan bahwa para pemainnya tangguh dan dia tidak percaya bahwa keributan di klub yang disebabkan oleh Ratcliffe akan berdampak pada performa mereka saat menghadapi Everton, setelah rekor empat kemenangan beruntun mereka di bawah pelatih terhenti di West Ham.
Carrick mengatakan: "Kami memiliki kelompok yang sangat kuat. Para pemain, staf, baik di dalam maupun di luar klub. Kami selalu berkomunikasi satu sama lain. Para pemain dalam suasana hati yang sangat baik. Kami telah mengambil napas dalam-dalam, kembali, dan fokus pada apa yang akan datang. Kami di sini untuk saling membantu. Bagian dari berada di klub ini adalah kami memahami bagaimana situasinya secara global. Saya hanya bisa berbicara dari pengalaman pribadi saya, dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan saya benar-benar bangga dengan itu."
Carrick antusias menantikan reuni dengan Moyes
Meskipun ada jeda yang cukup lama antara pertandingan, United tidak diharapkan mendapat dorongan dari kembalinya pemain yang cedera. Carrick mengatakan bahwa Mason Mount hampir siap untuk kembali, tetapi tidak akan tersedia untuk pertandingan pertama United di Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, yang absen sejak cedera pada November, juga masih belum bisa bermain.
Carrick merupakan bagian dari skuad United yang mengalami kesulitan di musim tunggal David Moyes sebagai manajer setelah menggantikan Sir Alex Ferguson pada 2013, namun ia mengatakan memiliki rasa hormat yang besar terhadap manajer Everton.
Dia menambahkan: "Tim David sulit untuk dihadapi. Dia adalah manajer yang sangat baik – pengalaman yang dimilikinya, dia tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di liga ini. Ini adalah tantangan baru bagi kami dan sesuatu yang kami nantikan. Kami telah memiliki banyak waktu untuk menantikannya. Ini akan membutuhkan banyak usaha. Saya tahu ini adalah stadion baru, tetapi secara historis, selalu sulit bermain di Everton. Suasana yang diciptakan oleh pendukung mereka, selalu menjadi salah satu yang paling sulit yang pernah saya alami, jadi kami menyadarinya. Kami berusaha menjadi yang terbaik. Kami memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi kami memiliki dasar dan fondasi yang baik untuk ke depan. Semangat yang baik, dan kami akan memanfaatkan semua itu pada Senin malam."
