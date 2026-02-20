Michael Carrick menegur Sir Jim Ratcliffe?! Pelatih mengatakan para pemain dan staf Manchester United 'memahami tanggung jawab' setelah komentar kontroversial pemilik klub tentang imigrasi

Meskipun ada jeda yang cukup lama antara pertandingan, United tidak diharapkan mendapat dorongan dari kembalinya pemain yang cedera. Carrick mengatakan bahwa Mason Mount hampir siap untuk kembali, tetapi tidak akan tersedia untuk pertandingan pertama United di Hill Dickinson Stadium. Matthijs de Ligt, yang absen sejak cedera pada November, juga masih belum bisa bermain.

Carrick merupakan bagian dari skuad United yang mengalami kesulitan di musim tunggal David Moyes sebagai manajer setelah menggantikan Sir Alex Ferguson pada 2013, namun ia mengatakan memiliki rasa hormat yang besar terhadap manajer Everton.

Dia menambahkan: "Tim David sulit untuk dihadapi. Dia adalah manajer yang sangat baik – pengalaman yang dimilikinya, dia tahu apa yang dibutuhkan untuk sukses di liga ini. Ini adalah tantangan baru bagi kami dan sesuatu yang kami nantikan. Kami telah memiliki banyak waktu untuk menantikannya. Ini akan membutuhkan banyak usaha. Saya tahu ini adalah stadion baru, tetapi secara historis, selalu sulit bermain di Everton. Suasana yang diciptakan oleh pendukung mereka, selalu menjadi salah satu yang paling sulit yang pernah saya alami, jadi kami menyadarinya. Kami berusaha menjadi yang terbaik. Kami memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi kami memiliki dasar dan fondasi yang baik untuk ke depan. Semangat yang baik, dan kami akan memanfaatkan semua itu pada Senin malam."