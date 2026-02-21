Michael Carrick Ingin Bertahan Lebih Lama Di Manchester United

"Ini bukan jawaban standar - bagi saya, ini adalah peran utama. Saya sangat menikmatinya, saya menyukai apa yang saya lakukan. Saya beruntung. Saya merasa terhormat berada di posisi saya sekarang, tetapi bukan karena saya percaya saya bisa melakukannya dan saya di sini untuk melakukannya," ujar Carrick.

Ia mengakui bahwa ada faktor emosional yang sangat kuat dalam keputusannya kembali ke Old Trafford, mengingat sejarah panjangnya sebagai pemain legendaris di sana. Carrick menekankan bahwa memahami budaya klub dan menjadi pendukung setianya adalah satu hal, namun menjalankan tugas sebagai manajer profesional adalah tanggung jawab yang jauh lebih besar.

"Saya mengatakannya ketika saya datang - ada sisi sentimentalnya. Memahami peran dan melewati klub ini dan berada di sini dan mencintai klub dan menjadi pendukung dan semua sisi itu adalah satu hal. Tetapi, sebenarnya, saya di sini untuk melakukan pekerjaan sekarang dan untuk membuat tim yang bagus dan sukses," tambahnya mengenai etos kerjanya.

Mengenai masa depannya, Carrick menegaskan tidak ingin membatasi durasi kepemimpinannya hanya pada hitungan pekan. "Saya tidak menentukan berapa lama itu akan berlangsung tetapi saya senang berada di sini dan selama saya di sini, saya akan memberikan semua yang saya bisa. Dan saya selalu merencanakan masa depan jangka panjang untuk kepentingan klub sepak bola. Begitulah menurut saya seharusnya."