Michael Carrick adalah satu-satunya pilihan Manchester United: Pelatih interim harus diberi peran permanen setelah performa yang menyamai rekor dan kurangnya alternatif bagi Setan Merah

Ketika Roy Keane menyatakan pada Januari bahwa Michael Carrick tidak boleh mendapatkan posisi manajer Manchester United secara permanen meskipun ia memenangkan setiap pertandingan hingga akhir musim, mudah untuk berpikir bahwa skenario hipotetis yang ia gambarkan tidak akan pernah teruji. Namun, pria yang mewarisi jersey nomor 16 legendaris dari pemain Irlandia yang kontroversial di Old Trafford dan dengan demikian secara tidak sengaja menjadi musuh bebuyutannya, kini menuntut Keane untuk menepati janji tersebut.

Pelatih sementara Carrick telah memimpin rentetan luar biasa enam kemenangan dari tujuh pertandingan tanpa kekalahan, yang, ditambah dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang dari masa jabatannya sebagai pelatih interim pada 2021 setelah Ole Gunnar Solskjaer dipecat, membuatnya memiliki rekor terbaik bersama manajer lain dalam sembilan pertandingan pertama mereka di Premier League, sejajar dengan Ange Postecoglou.

Spiral penurunan yang dialami Postecoglou di Tottenham setelah awal yang luar biasa itu menjadi peringatan bagi United saat mereka memutuskan apakah akan memberikan posisi manajer secara permanen kepada Carrick di akhir musim atau mencari alternatif lain. Preseden dengan Solskjaer, yang memenangkan 14 dari 19 pertandingan pertamanya bersama United tetapi memiliki hasil yang sangat campur aduk setelah diberi posisi manajer secara permanen, juga menjadi pertimbangan berat.

Saat ini, bagaimanapun, Carrick sedang membuat argumen yang sangat meyakinkan untuk tetap berada di posisi tersebut secara permanen saat kandidat lain mulai menghilang dari pandangan.

    Dari keenam ke ketiga

    Bayangkan sejenak jika Manchester United telah menunjuk pelatih ternama seperti Xavi Hernandez, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso, atau Zinedine Zidane untuk menggantikan Ruben Amorim pada Januari. Bayangkan jika mereka telah memenangkan enam dari tujuh pertandingan pertama mereka, termasuk mengalahkan dua pesaing utama gelar juara dan dua kemenangan comeback. Para pelatih tersebut akan dipuji atas dampaknya tanpa ada pertanyaan apakah mereka akan tetap memimpin. 

    Lalu mengapa masih ada keraguan tentang Carrick? Di bawah Amorim, United seolah-olah selalu berada di ambang masuk ke empat besar, berulang kali gagal memanfaatkan poin yang hilang oleh Chelsea dan Liverpool pada November dan Desember, meskipun mereka hanya memenangkan tiga dari 11 pertandingan meskipun memiliki jadwal yang sangat mudah, termasuk delapan pertandingan melawan tim-tim yang saat ini berada di paruh bawah klasemen. 

    Carrick telah melambungkan United dari posisi keenam di klasemen untuk melompati Chelsea, Liverpool, dan kini Aston Villa, membuka selisih enam poin dari posisi keenam, dengan tempat di lima besar hampir pasti cukup untuk memastikan kualifikasi Liga Champions.

    'Di kursi terbaik'

    Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, yang pekan lalu sangat pesimistis tentang prospek Carrick sambil menyatakan bahwa United "harus mencari manajer lain sekarang juga", telah mengakui bahwa dia terkesan dengan kemajuan yang dicapai. 

    "Performa mereka belakangan ini benar-benar mengejutkan semua orang," katanya pada Minggu. "Michael tidak pernah membayangkan hal ini dalam mimpi terliarnya. Michael berada dalam posisi yang menguntungkan untuk posisi itu. Saya yakin United pasti akan finis di posisi ketiga. Saya tidak percaya saya mengatakan ini dari posisi mereka enam minggu lalu. Tapi mereka tidak punya gangguan, ada hal baik yang terjadi, semua momentum ada di pihak mereka."

    Kasus terhadap

    Namun, masih ada rasa was-was yang wajar di kalangan pendukung United terkait cara tim bermain sejak kemenangan mengejutkan mereka atas Manchester City dan Arsenal dalam dua pertandingan pertama Carrick.

    Mereka memberikan peluang bagus kepada Fulham sebelum kehilangan keunggulan dua gol, sehingga mereka membutuhkan gol di menit injury time dari pemain pengganti Benjamin Sesko untuk meraih tiga poin. Mereka tampil kurang meyakinkan melawan Tottenham hingga Cristian Romero diusir pada menit ke-29, dan bahkan setelah itu, mereka tidak mampu mengamankan kemenangan hingga menit-menit akhir.

    Pertandingan di kandang West Ham yang terancam degradasi adalah penampilan terburuk mereka di bawah Carrick, dan lagi-lagi Sesko yang menyelamatkan mereka, sementara pertandingan melawan Everton selanjutnya juga tidak jauh lebih baik dan lagi-lagi bergantung pada Sesko untuk menyelesaikan tugas. 

    Kemenangan pada hari Minggu atas Crystal Palace yang kelelahan, yang telah bermain di Conference League kurang dari 72 jam sebelumnya, juga dibantu oleh penalti dan kartu merah, dan yang terakhir itu dipertanyakan. Dan jika ingin benar-benar kritis, bisa dikatakan bahwa kemenangan atas Arsenal bergantung pada dua tendangan jarak jauh yang luar biasa namun berprobabilitas rendah dari Patrick Dorgu dan Matheus Cunha.

    United memiliki keunggulan besar atas rival-rivalnya dalam perebutan lima besar karena tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa dan sudah tersingkir dari kedua kompetisi domestik. Para pemain telah memiliki minimal tujuh hari untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan, kecuali pertandingan tengah pekan melawan West Ham, dan mereka yang kritis terhadap Carrick dapat menunjuk pada fakta bahwa ia menunjuk starting XI yang sama di London Stadium meskipun waktu persiapan yang singkat. Ia hanya melakukan tiga perubahan pada starting line-up-nya dalam tujuh pertandingan yang dipimpinnya, dengan dua di antaranya disebabkan oleh cedera. 

    Anda juga dapat berargumen bahwa kekakuan Amorim membuat Carrick terlihat baik, dengan setiap penggemar di pub dapat melihat bahwa memainkan empat bek, mengembalikan Bruno Fernandes yang sudah pulih ke peran No.10, dan mengakhiri pengasingan Kobbie Mainoo akan membantu nasib tim. Dia juga diuntungkan oleh kembalinya Lisandro Martinez dan Harry Maguire dari cedera tepat saat dia mengambil alih, yang secara instan meningkatkan level pengalaman di lini belakang yang sebelumnya dipimpin oleh remaja Ayden Heaven.

    Keputusan yang cerdas

    Argumen balasan adalah bahwa ini adalah musim Premier League paling kompetitif dalam satu dekade, dengan selisih poin terkecil antara posisi pertama dan zona degradasi pada tahap ini sejak Leicester City mengejutkan dunia dengan menjadi juara sepuluh tahun lalu. Bahkan Wolves yang berada di posisi terakhir pun menunjukkan perbaikan setelah mengalahkan Villa pada Jumat lalu, setelah sebelumnya menahan imbang Arsenal dua minggu sebelumnya. 

    Kemenangan tipis City di Leeds United pada Sabtu semakin menyoroti selisih poin yang semakin tipis antara tim-tim di kedua ujung klasemen. Dalam konteks itu, Carrick telah mampu meraih lebih banyak poin daripada manajer lain sejak menggantikan Amorim. Dia telah menemukan cara untuk menang yang melampaui kemampuan Amorim, berulang kali. 

    Dia juga telah berinovasi dan menunjukkan manajemen yang cerdas. Memainkan Dorgu sebagai penyerang sayap kiri adalah sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Amorim, tetapi hal itu bekerja dengan brilian dalam dua pertandingan pertama, begitu pula dengan memainkan Bryan Mbeumo secara sentral hingga Minggu.

    Perlakuan Carrick terhadap Sesko juga sangat efektif. Carrick membiarkan pemain baru musim panas dari RB Leipzig itu duduk di bangku cadangan sepanjang kemenangan derby, tetapi begitu peluit berbunyi, dia menghibur Sesko seolah-olah mengatakan bahwa dia akan menjadi bagian dari tim ini segera. Dia bertindak hati-hati setiap kali ditanya mengapa dia tidak memainkan pemain seharga £74 juta ($99 juta) itu sebagai starter, dan menggunakannya dengan brilian dari bangku cadangan. Sesko mencetak gol dalam tiga dari empat penampilannya sebagai pengganti sebelum mencetak gol penentu kemenangan dalam debutnya sebagai starter di bawah Carrick melawan Palace. 

    Mantan gelandang United, Owen Hargreaves, memuji Carrick atas kerjanya dengan Sesko, mengatakan kepada GOAL: "Saya pikir hal terbaik yang bisa dilakukan untuk pemain muda seperti itu, meskipun Anda telah membayar banyak uang untuknya, adalah membiarkannya menonton dan belajar. Dan itu berhasil."

    Profil yang tepat

    Para pemain saat ini juga terkesan.

    "Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk menang di sini," kata Cunha, yang sangat terkesan dengan cara Carrick bereaksi selama pertandingan melawan Arsenal. "Lebih dari masalah taktik, Carrick memberikan banyak hal dari sudut pandang seseorang yang memahami jalan-jalan yang mewakili klub. Ini tentang mentalitas pemenang, tentang percaya pada apa yang dipersiapkan pelatih selama seminggu. Itu adalah salah satu pertandingan yang menandai karier. Saya tidak akan pernah melupakannya."

    Carrick juga mendapat pujian di belakang layar karena sesi latihan intensifnya, sementara pemain senior menikmati kebebasan yang dia berikan kepada mereka daripada membebani mereka dengan instruksi taktis yang berlebihan. 

    Kekurangan ego Carrick adalah senjata rahasianya. Dia menghabiskan 12 tahun menghadapi sorotan yang datang dengan menjadi pemain United, dan gaya bicaranya yang jujur dalam konferensi pers dan wawancara yang seringkali monoton telah melumpuhkan kritikus potensialnya. Amorim terus-menerus menghadapi kritik dari luar selama masa jabatannya, hingga mengeluh tentang Neville dalam konferensi pers terakhirnya. Carrick, di sisi lain, menangani serangan dari Keane dan penilaian pesimistis dari orang-orang seperti Neville dengan ahli.

    Dengan United bergerak menuju struktur modern transfer yang dikelola oleh ahli perekrutan dan direktur sepak bola, profil rendah Carrick menjadi keuntungan baginya. Dan belakangan ini, United membuat keputusan yang tepat di bursa transfer, dengan keempat pemain yang didatangkan pada musim panas ini tampil impresif, tak terkecuali Senne Lammens.

    Daftar pesaing yang semakin berkurang

    Para pesaing utamanya untuk posisi tersebut juga mulai tersingkir. Thomas Tuchel telah memperbarui komitmennya untuk Inggris hingga Euro 2028, sementara Julian Nagelsmann memiliki kontrak dengan durasi yang sama dengan Jerman. Luis Enrique, di sisi lain, masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dengan Paris Saint-Germain, namun kini tampaknya lebih condong untuk tetap tinggal di ibu kota Prancis. 

    Bintang muda Thomas Frank gagal di Tottenham, sementara reputasi Oliver Glasner menurun di tengah akhir yang penuh konflik selama masa jabatannya di Palace. Alonso kemungkinan akan menentang bergabung dengan United mengingat kesetiaannya pada Liverpool, dan meskipun Andoni Iraola masih menjadi pilihan menarik, kredibilitasnya di level tertinggi belum teruji.

    Carrick, bagaimanapun, telah mengalami semuanya sebagai pemain United dan dari pinggir lapangan sebagai asisten di bawah Jose Mourinho dan Solskjaer. Meskipun ia hanya memiliki sedikit pengalaman sebagai pelatih kepala, hasilnya hampir tidak bisa lebih baik.

    Dia menghadapi tiga ujian besar sebelum jeda internasional, saat United mengunjungi Newcastle (klub yang didukung Carrick saat kecil), menjamu Villa, dan kemudian bertandang ke Bournemouth asuhan Iraola. Menang dalam semua pertandingan tersebut akan memberikan tekanan besar pada hierarki United menjelang April, bulan di mana klub-klub biasanya mengambil keputusan kunci menjelang musim berikutnya.

    United telah menegaskan setelah memecat Amorim bahwa mereka akan melakukan pencarian yang komprehensif untuk pelatih berikutnya. Namun saat ini, kandidat terbaik ada di depan mata mereka, memenangkan pertandingan demi pertandingan.

