Michael Carrick adalah satu-satunya pilihan Manchester United: Pelatih interim harus diberi peran permanen setelah performa yang menyamai rekor dan kurangnya alternatif bagi Setan Merah

Namun, masih ada rasa was-was yang wajar di kalangan pendukung United terkait cara tim bermain sejak kemenangan mengejutkan mereka atas Manchester City dan Arsenal dalam dua pertandingan pertama Carrick.

Mereka memberikan peluang bagus kepada Fulham sebelum kehilangan keunggulan dua gol, sehingga mereka membutuhkan gol di menit injury time dari pemain pengganti Benjamin Sesko untuk meraih tiga poin. Mereka tampil kurang meyakinkan melawan Tottenham hingga Cristian Romero diusir pada menit ke-29, dan bahkan setelah itu, mereka tidak mampu mengamankan kemenangan hingga menit-menit akhir.

Pertandingan di kandang West Ham yang terancam degradasi adalah penampilan terburuk mereka di bawah Carrick, dan lagi-lagi Sesko yang menyelamatkan mereka, sementara pertandingan melawan Everton selanjutnya juga tidak jauh lebih baik dan lagi-lagi bergantung pada Sesko untuk menyelesaikan tugas.

Kemenangan pada hari Minggu atas Crystal Palace yang kelelahan, yang telah bermain di Conference League kurang dari 72 jam sebelumnya, juga dibantu oleh penalti dan kartu merah, dan yang terakhir itu dipertanyakan. Dan jika ingin benar-benar kritis, bisa dikatakan bahwa kemenangan atas Arsenal bergantung pada dua tendangan jarak jauh yang luar biasa namun berprobabilitas rendah dari Patrick Dorgu dan Matheus Cunha.

United memiliki keunggulan besar atas rival-rivalnya dalam perebutan lima besar karena tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa dan sudah tersingkir dari kedua kompetisi domestik. Para pemain telah memiliki minimal tujuh hari untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan, kecuali pertandingan tengah pekan melawan West Ham, dan mereka yang kritis terhadap Carrick dapat menunjuk pada fakta bahwa ia menunjuk starting XI yang sama di London Stadium meskipun waktu persiapan yang singkat. Ia hanya melakukan tiga perubahan pada starting line-up-nya dalam tujuh pertandingan yang dipimpinnya, dengan dua di antaranya disebabkan oleh cedera.

Anda juga dapat berargumen bahwa kekakuan Amorim membuat Carrick terlihat baik, dengan setiap penggemar di pub dapat melihat bahwa memainkan empat bek, mengembalikan Bruno Fernandes yang sudah pulih ke peran No.10, dan mengakhiri pengasingan Kobbie Mainoo akan membantu nasib tim. Dia juga diuntungkan oleh kembalinya Lisandro Martinez dan Harry Maguire dari cedera tepat saat dia mengambil alih, yang secara instan meningkatkan level pengalaman di lini belakang yang sebelumnya dipimpin oleh remaja Ayden Heaven.