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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Metode tongkat dan wortel: Bastoni goda Real Madrid dan Mourinho

Transfers
LaLiga
Serie A
A. Bastoni
J. Mourinho
Real Madrid
Inter
Spanyol
Italia

Pernyataan Tullio Tinti, agen Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, menjadi pesan yang jelas bagi klub-klub yang berminat pada jasanya musim panas ini.

Tinti mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan Sky Sport Italia, "Masih tersisa dua tahun dalam kontrak Bastoni bersama Inter, dan ia mencintai warna klub, serta saat ini tidak memikirkan kepindahan ke tim lain mana pun."

Ia menambahkan, "Namun jika di masa depan muncul klub yang memuaskan Inter dan sang pemain, maka kami bisa membicarakan hal itu. Tetapi saat ini tidak ada sesuatu yang konkret yang mengindikasikan adanya negosiasi yang nyata."

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Bastoni berada dalam daftar minat Jose Mourinho, pelatih Real Madrid.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa agen Bastoni menggunakan gaya "tongkat dan wortel" dalam pernyataannya tentang sang pemain.

Tinti membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan kepergian Bastoni dari Inter Milan musim panas ini, sehingga jika datang tawaran yang memuaskan sang pemain dan klub, maka negosiasi akan dimulai.

Adapun Real Madrid, hingga kini belum bergerak untuk bek Italia yang berada dalam daftar nama yang disukai Mourinho itu. Agar Los Blancos dapat melakukan transfer baru, mereka terlebih dahulu perlu menjual seorang pemain, hal yang sama juga berlaku untuk dua posisi yang ingin diperkuat Mourinho, yakni jantung pertahanan dan lini tengah.

Pelatih Portugal itu saat ini memiliki lima bek di posisi tersebut, yakni pendatang baru Konate, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Asensio, dan Militao.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    Memilih Bastoni hingga akhir

    Jika komposisi tim saat ini berubah, opsi merekrut Bastoni akan tetap terbuka bagi Real Madrid hingga penutupan bursa transfer.

    Mourinho terkesan dengan ketangguhan pemain asal Italia itu, kemampuannya membangun serangan dari belakang, di samping pengalamannya yang besar. Ia merupakan pemain yang komplet di level tertinggi, dan Bastoni juga menjadi bagian dari timnas Italia yang meraih gelar Euro 2020.

    Di sisi lain, Inter Milan turut mengisyaratkan bahwa, meski peran Bastoni sangat penting dalam skema pelatih Cristian Chivu, mereka akan siap mendengarkan tawaran yang sesuai.

    Situs "Transfermarkt" menaksir nilai pasar Bastoni sekitar 65 juta euro, sementara klub Italia tersebut mematok angka yang mendekati 70 juta euro sebagai titik awal negosiasi.

    Bastoni terikat kontrak yang berlaku hingga tahun 2028, dan menerima gaji tahunan bersih sebesar 5,5 juta euro.

    Sejumlah laporan media juga menyebutkan bahwa pemain tersebut baru-baru ini dikaitkan dengan sebuah kasus yang peristiwa dugaannya berasal dari tahun 2020, sebuah persoalan yang masih dalam proses hukum menurut isi laporan tersebut. Jika kasus ini tidak terselesaikan, hal itu dapat memengaruhi kemungkinan minat Real Madrid untuk merekrutnya di masa depan.

    Terlepas dari itu, hubungan antara Real Madrid dan Inter Milan tampak sangat baik, terutama setelah transaksi kepindahan Dumfries senilai 20 juta euro, ditambah kunjungan para pejabat klub Italia itu ke Stadion Santiago Bernabeu untuk menyaksikan pertandingan "Classic Match".

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