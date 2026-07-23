Pernyataan Tullio Tinti, agen Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, menjadi pesan yang jelas bagi klub-klub yang berminat pada jasanya musim panas ini.

Tinti mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan Sky Sport Italia, "Masih tersisa dua tahun dalam kontrak Bastoni bersama Inter, dan ia mencintai warna klub, serta saat ini tidak memikirkan kepindahan ke tim lain mana pun."

Ia menambahkan, "Namun jika di masa depan muncul klub yang memuaskan Inter dan sang pemain, maka kami bisa membicarakan hal itu. Tetapi saat ini tidak ada sesuatu yang konkret yang mengindikasikan adanya negosiasi yang nyata."

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Bastoni berada dalam daftar minat Jose Mourinho, pelatih Real Madrid.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa agen Bastoni menggunakan gaya "tongkat dan wortel" dalam pernyataannya tentang sang pemain.

Tinti membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan kepergian Bastoni dari Inter Milan musim panas ini, sehingga jika datang tawaran yang memuaskan sang pemain dan klub, maka negosiasi akan dimulai.

Adapun Real Madrid, hingga kini belum bergerak untuk bek Italia yang berada dalam daftar nama yang disukai Mourinho itu. Agar Los Blancos dapat melakukan transfer baru, mereka terlebih dahulu perlu menjual seorang pemain, hal yang sama juga berlaku untuk dua posisi yang ingin diperkuat Mourinho, yakni jantung pertahanan dan lini tengah.

Pelatih Portugal itu saat ini memiliki lima bek di posisi tersebut, yakni pendatang baru Konate, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Asensio, dan Militao.