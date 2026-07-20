Messi, Rodri, dan 6 bintang Arab... Bagaimana mereka kembali bersinar di Piala Dunia 2026?

Musim Rodri bersama Manchester City merupakan salah satu yang tersulit dalam kariernya; Cedera ligamen cruciatum pada September 2024 mengakhiri rekor tak terkalahkan bersejarah yang ia raih bersama timnya, dan penurunan kondisi fisiknya serta persaingan yang ketat di lini tengah memunculkan pertanyaan mengenai kemampuannya untuk kembali ke level Ballon d’Or yang diraihnya pada 2024.

Di Piala Dunia, Rodri tampaknya menganggap turnamen tersebut sebagai panggung untuk mengingatkan dunia bahwa ia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia; ia bermain penuh dalam tujuh pertandingan bersama Spanyol, dengan total 627 menit tanpa kebobolan lebih dari sekali, serta mencatatkan keunggulan statistik yang jelas sebagai pemain dengan sentuhan bola terbanyak di turnamen (794 sentuhan), paling banyak melakukan umpan (655 umpan), dan paling banyak melakukan umpan terobosan untuk menembus barisan pertahanan lawan.

Di semifinal melawan Prancis, ia menampilkan permainan yang bisa digambarkan sebagai sempurna; ia memenangkan dua kali lipat jumlah duel dibandingkan gelandang Prancis, membentuk segitiga pertahanan bersama Laporte dan Kubarsi yang menutup ruang di belakang Mbappé dan Dembélé, serta memotong ruang sebelum berubah menjadi peluang berbahaya, dalam pertandingan di mana kiper Spanyol hampir tidak diminta untuk menahan bola berbahaya apa pun.reuters

Kemenangan Spanyol atas Argentina di final membawa gelar Bola Emas (pemain terbaik turnamen) bagi Rodri, sebuah pencapaian yang mengembalikan posisinya yang sempat meredup akibat cedera.