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Messi di final... 8 menit yang mengubah keadaan

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L. Messi
Spain vs Argentina
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Keyakinan Inggris yang keliru dan bencana di lini pertahanan

Beberapa pemain memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan dalam hitungan menit, bahkan ketika pertandingan tampaknya akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Inilah yang dilakukan Lionel Messi dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris.

Messi mencatatkan penampilan internasional pertamanya melawan timnas Inggris dengan penampilan yang menentukan, di mana ia memimpin Argentina membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan dramatis 2-1 dan lolos ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah menjadi pahlawan dalam sepuluh menit terakhir pertandingan yang digelar di Atlanta, Georgia, Rabu malam.

Timnas Argentina kembali memberikan kekecewaan bagi Inggris di Piala Dunia, setelah membalikkan ketertinggalan akibat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon—yang baru saja bergabung dengan Barcelona—menjadi kemenangan berkat dua gol dari Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Setelah tim asuhan pelatih Thomas Tuchel unggul, timnas Inggris mundur ke lini pertahanan dengan keyakinan bahwa mereka mampu mempertahankan keunggulan berkat pertahanan yang kokoh, namun mereka melakukan kesalahan fatal dengan mengabaikan apa yang mungkin dilakukan Messi saat menghadapi pertahanan yang mundur seperti itu.

  • "Aku tidak pernah ragu"

    Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, kapten Argentina ini memainkan peran krusial dalam pertandingan yang tak terlupakan tersebut, dan membawa timnas negaranya meraih kemenangan serta melaju ke final untuk menghadapi Spanyol.

    Messi menciptakan kedua gol Argentina, sehingga menambah jumlah assistnya menjadi empat dalam turnamen ini, dan hanya dikalahkan oleh pemain Prancis Michael Olesi, yang memiliki lima assist.

    Selain itu, bintang Argentina ini telah mencatatkan 12 kontribusi gol (gol dan assist) dalam satu edisi Piala Dunia, yang merupakan angka tertinggi kedua yang dicapai seorang pemain dalam satu edisi turnamen sejak pencatatan assist dimulai pada Piala Dunia 1966, menurut data “Opta”.

    Messi juga menambah jumlah assistnya menjadi 12 sepanjang kariernya di Piala Dunia, sehingga menjadikannya pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

    Messi mengatakan setelah pertandingan: “Saya tidak pernah ragu. Dan saya tahu bahwa kami, setidaknya, akan masuk empat besar, dan bahwa tim ini, ketika bersatu, mampu mengeluarkan sesuatu yang luar biasa dari dalam diri mereka, menemukan kekuatan dari tempat yang tampaknya tidak ada, rasa sakit pun menghilang, para pemain mencapai kondisi fisik terbaik, bermain seperti yang mereka lakukan hari ini, dan tidak pernah berhenti berusaha.”

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  • 8 menit yang mengubah segalanya

    Tugas itu tidaklah mudah; seiring Inggris terus unggul dan peluit akhir semakin dekat, Argentina menyadari bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Maka, menit-menit terakhir pun menjadi milik Messi, setelah ia mengalami kesulitan besar sepanjang pertandingan yang berlangsung penuh kehati-hatian dan ketat.

    Jaringan TV Inggris, TNT, menyoroti sepuluh menit tersebut di mana Messi menunjukkan keahliannya untuk membalikkan keadaan dan membawa tim Tango ke final.

    Menit ke-76: Messi memberikan peringatan serius pertama bagi Inggris, setelah ia bergerak ke area dalam dan mengirimkan umpan terbaiknya dalam pertandingan hingga saat itu, dengan mengangkat bola melewati barisan pertahanan Inggris hingga sampai ke Nico González, yang menyundulnya namun bola meleset tipis di samping gawang Jordan Pickford.

    Menit ke-78: Messi dengan mudah kehilangan bola di hadapan Morgan Rogers, yang memimpin serangan langka bagi Inggris, namun tidak membuahkan hasil.

    Menit ke-79: Di bawah tekanan Harry Kane, Messi salah mengoper bola di tepi kotak penalti Inggris, sehingga serangan menjanjikan tim Argentina pun berakhir.

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  • Penampilan terakhir?... Melampaui ekspektasi

    Menit ke-83: Saat Argentina gencar menyerang untuk mencari gol penyama kedudukan, Messi menerima bola di sisi kanan, lalu memindahkannya ke kaki kirinya untuk bersiap mengirim umpan silang, namun tendangannya melebar jauh dari tiang kanan gawang Jordan Pickford.

    Bintang berusia 39 tahun itu pun menengadah ke langit, menyadari bahwa waktu semakin menipis dalam apa yang saat itu tampak seperti penampilan terakhirnya bersama timnas Argentina di Piala Dunia... atau begitulah yang dipikirkan semua orang.

    Menit ke-84: Setelah tendangan jarak jauh dari Enzo Fernández yang dengan gemilang ditepis Pickford menjadi tendangan sudut, Messi maju untuk mengeksekusinya.

    Meskipun Argentina sebelumnya unggul dalam duel udara melalui dua sundulan dari Nico González dan Alexis Mac Allister, kapten Tango itu memilih untuk tidak mengirim umpan silang, melainkan memainkan umpan pendek ke Rodrigo De Paul di tepi kotak penalti.

    Pemain Inter Miami itu mengembalikan bola kepada Messi, yang langsung berlari berhadapan dengan Ged Spence, memaksa bek Inggris itu mundur ke dalam kotak penalti.

    Dengan semua 11 pemain Inggris berkumpul di dalam kotak penalti untuk mengawasi pergerakan Messi, De Paul dan Fernandéz dibiarkan tanpa pengawalan di tepi kotak penalti, sehingga Messi memanfaatkan ruang kosong tersebut dan mengoper bola kepada Fernandéz.

    Meskipun Jude Bellingham berusaha mengejarnya di detik-detik terakhir, pemain Chelsea itu memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Kali ini, Pickford gagal menahannya, sehingga Argentina berhasil menyamakan kedudukan.

    Menit ke-87: Setelah gol penyama kedudukan itu, kepercayaan diri Argentina semakin meningkat, sementara Messi dan rekan-rekannya merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata.

    Sekali lagi dari sisi kanan, Messi melewati Nico O’Reilly dan mengirim umpan silang dengan kaki kanannya—yang dianggap sebagai kaki terlemahnya—namun John Stones berhasil menghalau bola tersebut dengan sundulannya.

    Mungkin Inggris mengira penggunaan kaki kanan Messi hanyalah pengecualian, mengingat ia biasanya menembus pertahanan dengan kaki kiri atau melakukan dribel, namun mereka salah.

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  • Pemberontakan yang Mengagumkan

    Jaringan tersebut melanjutkan laporannya. Menit ke-91: Meskipun hampir semua pemain Inggris berada di sepertiga lapangan pertahanan, Alexis McAllister mendapati dirinya tidak terkawal di tepi kotak penalti, dan melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang.

    Messi segera mengejar bola tersebut, tetapi Ged Spence menghalau bola dari depannya, sebelum kehilangan keseimbangan sehingga bola meluncur ke arah garis samping.

    Messi segera merebut kembali bola dan membawanya kembali ke arah kotak penalti, sementara Spence dan Niko O’Reilly berusaha menghentikannya.

    Kedua bek itu mengambil keputusan yang sama dengan membiarkannya menggunakan kaki kanannya, namun Messi memanfaatkan hal itu dan mengirim umpan silang yang akurat di antara John Stones dan Ezri Konsa, yang kemudian disundul oleh Lautaro Martínez ke dalam gawang, membawa Argentina unggul 2-1.

    Menit ke-98: Saat Inggris gencar menyerang untuk mencari gol penyama kedudukan, Messi kembali ke lini tengah timnya, membawa bola sejauh jarak yang cukup sebelum mendapatkan pelanggaran, sehingga membantu timnya mengulur waktu dan semakin membuat lawan frustrasi.

    Menit ke-101: Wasit meniup peluit akhir, dan Argentina lolos ke final setelah Messi memimpin kebangkitan yang menakjubkan di menit-menit terakhir.

    Kapten Argentina itu dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, setelah menyentuh bola sebanyak 96 kali, melakukan 43 umpan sukses, dan menciptakan 4 peluang bagi rekan-rekannya.

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