Messi di final... 8 menit yang mengubah keadaan

Beberapa pemain memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan dalam hitungan menit, bahkan ketika pertandingan tampaknya akan berakhir dengan hasil yang berbeda. Inilah yang dilakukan Lionel Messi dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris.

Messi mencatatkan penampilan internasional pertamanya melawan timnas Inggris dengan penampilan yang menentukan, di mana ia memimpin Argentina membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan dramatis 2-1 dan lolos ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah menjadi pahlawan dalam sepuluh menit terakhir pertandingan yang digelar di Atlanta, Georgia, Rabu malam.

Timnas Argentina kembali memberikan kekecewaan bagi Inggris di Piala Dunia, setelah membalikkan ketertinggalan akibat gol yang dicetak oleh Anthony Gordon—yang baru saja bergabung dengan Barcelona—menjadi kemenangan berkat dua gol dari Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Setelah tim asuhan pelatih Thomas Tuchel unggul, timnas Inggris mundur ke lini pertahanan dengan keyakinan bahwa mereka mampu mempertahankan keunggulan berkat pertahanan yang kokoh, namun mereka melakukan kesalahan fatal dengan mengabaikan apa yang mungkin dilakukan Messi saat menghadapi pertahanan yang mundur seperti itu.