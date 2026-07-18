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Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

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Messi dan Ballon d'Or kesembilan... Hanya ada dua pesaing yang mengancam dominasinya

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
H. Kane
F. Ruiz
L. Yamal
Spanyol
Argentina
AS
Inggris

Pemblokadean oleh Spanyol dan Inggris terhadap Legenda Argentina

Seperti yang sudah diperkirakan, Piala Dunia 2026 akan memiliki pengaruh yang menentukan dalam menentukan pemenang Ballon d'Or, yang akan diserahkan pada 26 Oktober mendatang di London.

Beberapa jam sebelum final turnamen antara Argentina dan Spanyol, perdebatan mengenai siapa pemain terbaik musim ini sudah mulai memanas, sementara semua indikasi menunjukkan bahwa Lionel Messi kini menjadi kandidat terkuat untuk meraih Ballon d’Or kesembilan dalam kariernya.

Hal ini tidak hanya soal angka, tetapi juga konteksnya. Sejarah membuktikan bahwa Piala Dunia sering kali memainkan peran krusial dalam perebutan Ballon d’Or. Memang hal itu tidak selalu terjadi, seperti pada edisi 2010 di mana Piala Dunia tidak memiliki pengaruh terbesar terhadap pemungutan suara, namun turnamen dunia ini biasanya menjadi penentu akhir.

Fabio Cannavaro pada 2006, Luka Modrić pada 2018, dan Messi sendiri pada 2022, merupakan contoh-contoh terkini yang paling menonjol. Sekali lagi, bintang Argentina ini tampaknya sedang menjalani momen-momen yang sempurna.

  • Tidak ada alasan yang meyakinkan yang akan membuatnya kehilangan Ballon d'Or

    Surat kabar Marca dalam laporannya hari Sabtu ini menulis: “Meskipun usianya sudah 39 tahun, Messi mengawali musim dengan gemilang bersama Inter Miami, setelah mencetak 12 gol dan memberikan 8 assist dalam 14 pertandingan resmi sebelum Piala Dunia dimulai. Namun, penampilan gemilangnya yang sesungguhnya terjadi saat mengenakan seragam tim nasional Argentina, di mana ia mencapai final sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan 8 gol, ditambah 4 assist, serta menjadi pemimpin mutlak bagi ‘Albirroja’ yang berupaya mempertahankan gelar juara dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut.”

    Prestasi ini, jika tercapai, akan menjadi rekor bersejarah yang akan mengangkat Messi ke posisi yang lebih istimewa dalam sejarah sepak bola, terutama karena hal ini terjadi di tahap-tahap akhir kariernya.

    Laporan tersebut melanjutkan: “Jika ia berhasil mengangkat trofi sekali lagi, seperti yang dilakukannya di Doha sekitar empat tahun lalu, sambil tetap mempertahankan peran kepemimpinannya, akan sulit menemukan alasan yang meyakinkan untuk tidak memberinya Ballon d’Or, kecuali satu fakta bahwa ia bermain di liga yang level teknisnya lebih rendah daripada liga-liga besar Eropa.”

    Namun demikian, akun resmi Ballon d’Or beberapa jam yang lalu mengisyaratkan bahwa faktor ini tidak dianggap berpengaruh dalam proses seleksi.

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  • Saingan utama Messi

    Surat kabar Spanyol tersebut berpendapat bahwa “jika ada pemain yang mampu bersaing dengan Messi dalam perebutan penghargaan Ballon d’Or, dia adalah Lamine Yamal,” dan menambahkan: "Pemain sayap Barcelona ini memang tidak mencatatkan statistik yang luar biasa, karena belum mencetak gol sama sekali hingga saat ini, namun ia sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain yang paling mampu mengubah jalannya pertandingan, serta menjadi elemen yang tak tergantikan dalam gaya permainan timnas Spanyol, berkat pengaruhnya yang terus-menerus terhadap strategi pertahanan lawan."

    Sementara di level klub, Yamal mencatatkan musim yang luar biasa bersama Barcelona, setelah mencetak 24 gol dan memberikan 17 assist dalam 45 pertandingan, serta memimpin tim Catalan itu meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol.

    Liga Champions tetap menjadi satu-satunya gelar yang belum ia raih, namun peran kepemimpinannya di tim asuhan Hans Flick tak diragukan lagi.

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    Yamal juga tahu bagaimana rasanya hampir meraih Ballon d’Or tanpa berhasil memenangkannya, setelah finis di posisi kedua pada edisi sebelumnya, meskipun ia tidak berhasil menjuarai Liga Champions, dan hanya menjadi runner-up di Liga Bangsa-Bangsa bersama Spanyol, di samping meraih gelar La Liga dan Copa del Rey bersama Barcelona.

    Hasil pemungutan suara tersebut membuktikan bahwa pengaruh pemain berusia 19 tahun ini bukanlah sekadar fenomena sesaat, dan bahwa kemenangannya di Piala Dunia dapat mengembalikannya dengan kuat ke puncak daftar calon peraih penghargaan, atau setidaknya menjamin tempatnya di antara pesaing teratas untuk penghargaan tersebut.

    Ia berkomentar: “Jelas bahwa kemenangan Spanyol di Piala Dunia, dengan penampilan Yamal yang menentukan di final, akan memberinya dorongan besar, dan mungkin menjadikannya pesaing utama Messi dalam perebutan Ballon d’Or.”

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  • Fabian Ruiz... Kekuatan Gelar Juara

    Gelandang asal Spanyol, Fabián Ruiz, menjadi salah satu pilar utama dalam musim bersejarah Paris Saint-Germain, setelah turut andil dalam meraih semua gelar bergengsi, terutama Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut.

    Dan jika ia juga berhasil membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, ia akan menjadi salah satu pemain dengan rekor gelar terbanyak dalam setahun.

    Namun, masalahnya tetap sama dengan yang dihadapi banyak gelandang sepanjang sejarah, yaitu persaingan untuk penghargaan yang biasanya cenderung menghargai pemain yang paling berpengaruh di depan gawang, kecuali Rodri Hernández yang mematahkan aturan ini pada tahun 2024.

    Meskipun demikian, penampilannya yang luar biasa di pertandingan final mungkin akan membawanya ke posisi teratas dalam pemungutan suara.

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  • Harry Kane juga mulai menunjukkan minat

    Harry Kane sendiri juga dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk penghargaan tersebut, setelah mencatatkan musim terbaik dalam kariernya dengan mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan, serta meraih Sepatu Emas Eropa dengan mengungguli Erling Haaland dan Kylian Mbappé. Ia juga membawa Bayern Munich meraih gelar Bundesliga dan Piala Jerman.

    Penyerang asal Inggris itu juga mencatatkan penampilan gemilang di Piala Dunia, dengan mencetak 6 gol dan memberikan satu assist, serta menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel.

    Marca melanjutkan: “Namun, kekalahan dari Argentina di babak semifinal sangat mengurangi peluangnya, karena sejarah membuktikan bahwa hasil Piala Dunia memainkan peran krusial dalam perebutan Ballon d’Or, dan tersingkir sebelum final menjadi hambatan besar dibandingkan dengan Messi, yang membawa timnas negaranya ke pertandingan final.”

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  • Nama-nama lain dalam foto tersebut

    Peluang beberapa bintang lainnya tampak lebih kecil dibandingkan dengan nama-nama sebelumnya, terutama trio penyerang tim nasional Prancis.

    Dia menyimpulkan: “Ousmane Dembélé mencatatkan musim yang kuat bersama Paris Saint-Germain, sementara Michael Olise tampil gemilang bersama Bayern München, sedangkan Kylian Mbappé menorehkan prestasi gemilang di Piala Dunia bersama Prancis. Namun, kegagalannya mengakhiri musim tanpa gelar bersama Real Madrid tampaknya menjadi faktor negatif besar yang mungkin menjauhkannya dari jajaran kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d’Or.”

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