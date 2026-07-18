Surat kabar Spanyol tersebut berpendapat bahwa “jika ada pemain yang mampu bersaing dengan Messi dalam perebutan penghargaan Ballon d’Or, dia adalah Lamine Yamal,” dan menambahkan: "Pemain sayap Barcelona ini memang tidak mencatatkan statistik yang luar biasa, karena belum mencetak gol sama sekali hingga saat ini, namun ia sekali lagi membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pemain yang paling mampu mengubah jalannya pertandingan, serta menjadi elemen yang tak tergantikan dalam gaya permainan timnas Spanyol, berkat pengaruhnya yang terus-menerus terhadap strategi pertahanan lawan."

Sementara di level klub, Yamal mencatatkan musim yang luar biasa bersama Barcelona, setelah mencetak 24 gol dan memberikan 17 assist dalam 45 pertandingan, serta memimpin tim Catalan itu meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol.

Liga Champions tetap menjadi satu-satunya gelar yang belum ia raih, namun peran kepemimpinannya di tim asuhan Hans Flick tak diragukan lagi.

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Yamal juga tahu bagaimana rasanya hampir meraih Ballon d’Or tanpa berhasil memenangkannya, setelah finis di posisi kedua pada edisi sebelumnya, meskipun ia tidak berhasil menjuarai Liga Champions, dan hanya menjadi runner-up di Liga Bangsa-Bangsa bersama Spanyol, di samping meraih gelar La Liga dan Copa del Rey bersama Barcelona.

Hasil pemungutan suara tersebut membuktikan bahwa pengaruh pemain berusia 19 tahun ini bukanlah sekadar fenomena sesaat, dan bahwa kemenangannya di Piala Dunia dapat mengembalikannya dengan kuat ke puncak daftar calon peraih penghargaan, atau setidaknya menjamin tempatnya di antara pesaing teratas untuk penghargaan tersebut.

Ia berkomentar: “Jelas bahwa kemenangan Spanyol di Piala Dunia, dengan penampilan Yamal yang menentukan di final, akan memberinya dorongan besar, dan mungkin menjadikannya pesaing utama Messi dalam perebutan Ballon d’Or.”