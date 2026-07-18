Seperti yang sudah diperkirakan, Piala Dunia 2026 akan memiliki pengaruh yang menentukan dalam menentukan pemenang Ballon d'Or, yang akan diserahkan pada 26 Oktober mendatang di London.
Beberapa jam sebelum final turnamen antara Argentina dan Spanyol, perdebatan mengenai siapa pemain terbaik musim ini sudah mulai memanas, sementara semua indikasi menunjukkan bahwa Lionel Messi kini menjadi kandidat terkuat untuk meraih Ballon d’Or kesembilan dalam kariernya.
Hal ini tidak hanya soal angka, tetapi juga konteksnya. Sejarah membuktikan bahwa Piala Dunia sering kali memainkan peran krusial dalam perebutan Ballon d’Or. Memang hal itu tidak selalu terjadi, seperti pada edisi 2010 di mana Piala Dunia tidak memiliki pengaruh terbesar terhadap pemungutan suara, namun turnamen dunia ini biasanya menjadi penentu akhir.
Fabio Cannavaro pada 2006, Luka Modrić pada 2018, dan Messi sendiri pada 2022, merupakan contoh-contoh terkini yang paling menonjol. Sekali lagi, bintang Argentina ini tampaknya sedang menjalani momen-momen yang sempurna.