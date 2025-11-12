Kapten Inter Miami Lionel Messi Akui Hidup Di MLS 'Lebih Santai' Dibandingkan 'Rutinitas Melelahkan' Sepakbola Eropa

Messi meninggalkan PSG setelah hanya dua musim, memilih untuk tidak mengambil opsi musim ketiga di kontraknya. Banyak yang berasumsi bahwa ia kesulitan beradaptasi di Paris, setelah 20 tahun tinggal di Barcelona. Namun, ia menyangkal hal itu dan bersikeras itu murni terkait sepakbola. Di Miami, bagaimanapun, dia mengatakan hidupnya sangat mirip dengan apa yang keluarganya ketahui sebelumnya di Castelldefels, kota 12 mil di luar Barcelona yang dia sebut rumah.

"Juga tampak seolah Paris adalah mimpi buruk, tapi sebenarnya tidak. Ketika saya bilang saya tidak bersenang-senang, itu karena saya tidak senang dengan apa yang saya lakukan dan apa yang saya sukai - bermain sepakbola, rutinitas sehari-hari, latihan, pertandingan - karena saya merasa tidak nyaman," katanya kepada SPORT. "Tapi jujur, kami punya pengalaman keluarga yang hebat. Kotanya spektakuler, kami menikmatinya. Itu pertama kalinya kami meninggalkan Barcelona, dan segalanya baru bagi kami, yang membuatnya sangat sulit... Tapi kenyataannya, saya tidak senang dengan apa yang saya sukai setiap hari."

"Dan di sini [di Miami], ya, kami baik-baik saja, kami menikmati kota, kehidupan sehari-hari kami. Seperti yang saya bilang, ini kehidupan yang sangat mirip dengan yang saya alami di Castelldefels, dengan klub di dekatnya, sekolah anak-anak juga sangat dekat, semuanya mudah dijangkau, nyaman. Kami tinggal jauh dari kota, yang mana indah, tapi lalu lintasnya parah."