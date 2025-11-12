Getty Images Sport
Kapten Inter Miami Lionel Messi Akui Hidup Di MLS 'Lebih Santai' Dibandingkan 'Rutinitas Melelahkan' Sepakbola Eropa
Messi: Miami Mirip dengan 'Rumah' di Barcelona
Messi meninggalkan PSG setelah hanya dua musim, memilih untuk tidak mengambil opsi musim ketiga di kontraknya. Banyak yang berasumsi bahwa ia kesulitan beradaptasi di Paris, setelah 20 tahun tinggal di Barcelona. Namun, ia menyangkal hal itu dan bersikeras itu murni terkait sepakbola. Di Miami, bagaimanapun, dia mengatakan hidupnya sangat mirip dengan apa yang keluarganya ketahui sebelumnya di Castelldefels, kota 12 mil di luar Barcelona yang dia sebut rumah.
"Juga tampak seolah Paris adalah mimpi buruk, tapi sebenarnya tidak. Ketika saya bilang saya tidak bersenang-senang, itu karena saya tidak senang dengan apa yang saya lakukan dan apa yang saya sukai - bermain sepakbola, rutinitas sehari-hari, latihan, pertandingan - karena saya merasa tidak nyaman," katanya kepada SPORT. "Tapi jujur, kami punya pengalaman keluarga yang hebat. Kotanya spektakuler, kami menikmatinya. Itu pertama kalinya kami meninggalkan Barcelona, dan segalanya baru bagi kami, yang membuatnya sangat sulit... Tapi kenyataannya, saya tidak senang dengan apa yang saya sukai setiap hari."
"Dan di sini [di Miami], ya, kami baik-baik saja, kami menikmati kota, kehidupan sehari-hari kami. Seperti yang saya bilang, ini kehidupan yang sangat mirip dengan yang saya alami di Castelldefels, dengan klub di dekatnya, sekolah anak-anak juga sangat dekat, semuanya mudah dijangkau, nyaman. Kami tinggal jauh dari kota, yang mana indah, tapi lalu lintasnya parah."
Hidup dengan Inter Miami Lebih Santai
Intensitas dan sorotan yang dialami Messi sekarang berbeda, jauh dari sorotan tajam Eropa.
"Dan begitulah, kami menikmati setiap hari, dan dengan cara yang berbeda, karena ini lebih santai, tanpa banyak tekanan, tanpa kewajiban - meskipun saya selalu menginginkannya - untuk menang dan mencapai semua tujuan kami," jelasnya. "Jelas, kami masih menginginkannya, tetapi tekanannya berbeda, dan itu membuat hidup lebih santai. Kami lebih menikmati keluarga kami, anak-anak, bisa datang ke latihan, bisa pergi ke pertandingan, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, pulang dan tidak terlalu memikirkan sepak bola dan lebih memikirkan hal-hal lain."
"Dan itu, suka atau tidak, membuat Anda hidup berbeda karena sering terjadi pada saya bahwa hasil dan 'rutinitas melelahkan' sehari-hari memengaruhi saya, dan yah, terkadang saya pulang dengan bad mood, dan itu berbeda, jadi kami senang di sini."
Sepakbola Eropa Melelahkan
Messi bukan satu-satunya pemain yang mengisyaratkan bahwa tekanan di Eropa terkadang bisa keterlaluan. Hal ini terlihat jelas pada pelatih, dengan Xavi menyebutnya "pekerjaan yang kejam, tidak menyenangkan" menjadi bos Barcelona pada 2024, sementara Pep Guardiola mengambil cuti setahun penuh ketika meninggalkan Camp Nou pada musim panas 2012. Jurgen Klopp hengkang dari Liverpool pada 2024 dan belum kembali ke peran manajemen klub.
Kejayaan Piala MLS Menanti
Miami sedang mencari gelar Piala MLS pertama mereka sejak memasuki liga pada 2020 dan berharap Messi akan membawa mereka ke sana. Klub tersebut meraih Supporters' Shield pada 2024 karena memenangkan musim reguler, namun kemudian tersingkir dari babak playoff terlalu dini.
Meski turun ke posisi ketiga di Wilayah Timur pada 2025, Miami telah melampaui pencapaian tahun lalu dengan mencapai semi-final Wilayah (Conference) dan akan menghadapi FC Cincinnati pada 23 November. Jika mereka berhasil, salah satu dari New York City FC atau Philadelphia Union akan menanti di akhir bulan ini, sebelum Piala MLS dijadwalkan pada 6 Desember.
Semakin lama Miami bertahan, semakin lama pula karier gemilang Sergio Busquets dan Jordi Alba berlanjut, yang akan pensiun di akhir musim.
