"Kita semua tahu bahwa Jadon Sancho adalah pemain yang hebat dan berbakat, yang telah meninggalkan kesan mendalam di Dortmund ini — berkat kemampuan teknis dan kreativitasnya," kata Book kepada Sky. Sancho berhasil menembus tim utama di BVB dan kemudian pindah ke Manchester United pada 2021 dengan biaya transfer sebesar 85 juta euro. Pada paruh kedua musim 2023/24, ia kembali bermain untuk BVB sebagai pemain pinjaman.
"Meskipun statistiknya tidak terlalu bagus": Gregor Kobel merekomendasikan transfer bintang yang kontroversial kepada BVB
Saat ini, pemain berusia 26 tahun itu kembali dikaitkan dengan Dortmund, karena kontraknya bersama Red Devils akan berakhir pada musim panas nanti dan oleh karena itu, setidaknya berdasarkan situasi saat ini, ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer. Musim ini, pemain sayap tersebut dipinjamkan ke Aston Villa.
"Ketika dia kembali ke kami, kehadirannya sangat bermanfaat bagi kami, meskipun statistiknya mungkin tidak sebaik saat pertama kali bergabung," kata kiper BVB Gregor Kobel dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Ruhr Nachrichten mengenai Sancho. Dia akan senang "jika dia kembali ke kami dengan sikap seperti itu," tambahnya.
Namun, perekrutan Sancho kembali dianggap tidak sepenuhnya tanpa kontroversi di Dortmund, karena hal itu justru bertentangan dengan simbol strategi transfer baru yang lebih kreatif, yang telah lama diinginkan oleh banyak pendukung Schwarzgelben.
Manchester United berpotensi menggagalkan rencana BVB
Konon, pihak manajemen BVB telah menghubungi Sancho; namun, mengingat gaji tahunannya saat ini sebesar 15 juta euro, ia harus bersedia menerima pengurangan gaji yang signifikan jika kembali ke Dortmund.
Namun, menurut laporan Sport Bild, Manchester United juga bisa menggagalkan rencana BVB: Pasalnya, berkat klausul rahasia, Setan Merah bisa memperpanjang kontrak Sancho satu tahun lagi - dan dengan begitu mencegah kepergiannya tanpa biaya transfer. Namun, belum jelas apakah mereka benar-benar akan menggunakan opsi ini. Baru-baru ini juga beredar rumor bahwa Aston Villa tertarik untuk mempertahankan pemain serang tersebut, meskipun penampilan Sancho musim ini tergolong biasa-biasa saja.
Statistik Jadon Sancho pada musim 2025/2026:
Permainan: 34 Menit bermain: 1562 Gol: 1 Assist: 3