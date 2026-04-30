"Meskipun statistiknya tidak terlalu bagus": Gregor Kobel merekomendasikan transfer bintang yang kontroversial kepada BVB

Saat ini, pemain berusia 26 tahun itu kembali dikaitkan dengan Dortmund, karena kontraknya bersama Red Devils akan berakhir pada musim panas nanti dan oleh karena itu, setidaknya berdasarkan situasi saat ini, ia bisa didatangkan tanpa biaya transfer. Musim ini, pemain sayap tersebut dipinjamkan ke Aston Villa.

"Ketika dia kembali ke kami, kehadirannya sangat bermanfaat bagi kami, meskipun statistiknya mungkin tidak sebaik saat pertama kali bergabung," kata kiper BVB Gregor Kobel dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Ruhr Nachrichten mengenai Sancho. Dia akan senang "jika dia kembali ke kami dengan sikap seperti itu," tambahnya.

Namun, perekrutan Sancho kembali dianggap tidak sepenuhnya tanpa kontroversi di Dortmund, karena hal itu justru bertentangan dengan simbol strategi transfer baru yang lebih kreatif, yang telah lama diinginkan oleh banyak pendukung Schwarzgelben.