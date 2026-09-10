Al Nassr menjalani awal musim yang kuat dari sisi hasil, dan menempati puncak klasemen Liga Roshn, tetapi kemenangan bukan berarti segala sesuatu berjalan sempurna di dalam tim.

Laga terakhir melawan Abha, yang dimenangkan "Al Alami" dengan skor 2-1, mengungkap 3 krisis taktik yang bisa menjadi lebih berbahaya ketika tim menghadapi lawan yang lebih kuat dan lebih mampu memanfaatkan kesalahan.

Masalahnya bukan pada hasil saat ini, melainkan pada sejumlah detail yang tampak jelas sepanjang laga-laga terakhir. Al Nassr memiliki kualitas serangan yang besar, tetapi di sisi lain terkadang mereka memberi lawan ruang dan kesalahan yang, di hadapan tim-tim papan atas, bisa berubah menjadi gol. Hal inilah yang membuat pembenahan poin-poin ini menjadi keharusan sebelum memasuki fase-fase yang lebih sulit di musim ini.