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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mesir, mengajukan protes resmi kepada FIFA: meminta agar wasit Letexier dikeluarkan dari Piala Dunia

Egypt
Argentina vs Egypt
Argentina
World Cup

Mesir tidak terima dan mengajukan banding. Menurut laporan surat kabar Spanyol AS, Federasi Sepak Bola Mesir telah mengajukan protes kepada FIFA menyusul kekalahan 3-2 yang dialami Mesir dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia. Yang menjadi sasaran kritik adalah wasit asal Prancis François Letexier dan dua asistennya, Cyril Mugnier serta Mehdi Rahmouni. Secara khusus, Hany Abo Rida, presiden federasi tersebut, meminta penyelidikan atas keputusan-keputusan yang merugikan tim Faraon dan, secara resmi, meminta agar pasangan wasit asal Prancis tersebut dilarang bertugas di sisa turnamen karena dugaan kesalahan yang dilakukan.

  • KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENJADI SOROTAN

    Keluhan tersebut berkaitan dengan gol Mostafa Ziko (58') yang dianulir akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain Mesir di awal serangan, pelanggaran yang kemudian dikonfirmasi oleh VAR; serta dugaan pelanggaran terhadap Mohamed Salah di kotak penalti Argentina sebelum gol ketiga Albiceleste (90+2). "Kami adalah tim yang lebih baik," kata Hossam Hassan kepada beIN Sports. "Apa yang terjadi itu tidak adil dan tidak benar; salah satu gol kami dianulir dan kami tidak tahu alasannya."

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