Mesir, mengajukan protes resmi kepada FIFA: meminta agar wasit Letexier dikeluarkan dari Piala Dunia

Keluhan tersebut berkaitan dengan gol Mostafa Ziko (58') yang dianulir akibat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pemain Mesir di awal serangan, pelanggaran yang kemudian dikonfirmasi oleh VAR; serta dugaan pelanggaran terhadap Mohamed Salah di kotak penalti Argentina sebelum gol ketiga Albiceleste (90+2). "Kami adalah tim yang lebih baik," kata Hossam Hassan kepada beIN Sports. "Apa yang terjadi itu tidak adil dan tidak benar; salah satu gol kami dianulir dan kami tidak tahu alasannya."